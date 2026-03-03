English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • CM Revanth Reddy: క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాల్సిందే.. కలెక్టర్లకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు

CM Revanth Reddy: క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాల్సిందే.. కలెక్టర్లకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు

CM Revanth Reddy Collectors Meeting: కలెక్టర్లకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కలెక్టర్లు నెలలో కనీసం 10 రోజులైనా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలని స్పష్టంచేశారు. వారానికి ఒకసారి అయినా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో భోజనం చేయాలని సూచించారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 3, 2026, 09:31 PM IST

CM Revanth Reddy: క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాల్సిందే.. కలెక్టర్లకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు

CM Revanth Reddy Collectors Meeting: సచివాలయంలో నిర్వహించిన కలెక్టర్ల సదస్సులో అధికారులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేశారు. ఐఏఎస్ కావడం సులభం కాదని.. అయితే ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులు చేసినప్పుడే ఆ ఉద్యోగానికి నిజమైన సార్ధకత ఉంటుందన్నారు. ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోవాలంటే గ్రామాలు.. పట్టణాల్లో పర్యటించడం తప్పనిసరి అని సూచించారు. క్షేత్రస్థాయిలో సమర్థవంతంగా పనిచేసే వారే కలెక్టర్లుగా కొనసాగగలరని హెచ్చరించారు. కలెక్టర్లుగా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించకపోతే ఎప్పటికీ  ప్రజల సమస్యలు అర్థం కావని అన్నారు. కనీసం నెలకు 10 రోజులైనా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలని ఆదేశించారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

"ప్రభుత్వానికి కళ్లు, చెవులు అధికారులే.. కలెక్టర్లు ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు వారధిగా పనిచేయాలి. మార్చి 6 నుంచి జూన్ 12 వరకు “ప్రజాపాలన- ప్రగతి ప్రణాళిక” కార్యక్రమంలో ప్రజా ప్రతినిధులను భాగస్వాములను చేయాలి. గ్రామాలవారీగా సంక్షేమ పథకాల కోసం ప్రభుత్వం చేసిన ఖర్చు, లబ్ధిదారుల వివరాలను గ్రామసభల్లో చదివి వినిపించాలి. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి. రాష్ట్రంలో 26 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ప్రతీ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం కోసం ఒక అధికారికి బాధ్యత ఇవ్వాలి. ఆ అధికారి విద్యార్థులతో పాటు పాఠశాలలో భోజనం చేయాల్సిందే.

కలెక్టర్లు వారానికి ఒకసారి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం చేయాలి. ఫుడ్ పాయిజన్ ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. పాఠశాలల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే ప్రభుత్వం సహించదు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన విద్య, పౌష్టికాహారం అందించాలన్నదే ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. వంద నియోజకవర్గాల్లో నియోజకవర్గానికి  ఒక మండల కేంద్రంలో నర్సరీ నుంచి 12వ తరగతి వరకు తెలంగాణ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. ఆరుట్ల తరహాలో అన్ని రకాల వసతులతో ఈ పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం.  ఇందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు పూర్తి నివేదిక అందించాలి. 

వైద్యంపై ప్రభుత్వం ఎంతో ఖర్చు చేస్తోంది. భవిష్యత్‌లో అన్ని మెడికల్ కాలేజీలతో ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్‌ను ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని భావిస్తున్నాం. పేదలకు మెరుగైన వైద్యం అందించడమే ధ్యేయంగా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాం. బోగస్ ఉద్యోగులను సృష్టించే ఔట్ సోర్సింగ్  ఏజెన్సీల విషయంలో కలెక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అలాంటి ఔట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీలపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయి. మిల్లర్ల దగ్గర నుంచి ధాన్యాన్ని వెనక్కి రాబట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత కలెక్టర్లదే. మోసాలకు పాల్పడే మిల్లర్ల పట్ల కలెక్టర్లు కఠినంగా వ్యవహరించాల్సిందే. ఇసుక మాఫియా , అక్రమ మైనింగ్ పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించకపోతే కలెక్టర్, ఎస్పీని అక్కడికక్కడే సస్పెండ్ చేస్తాం. ఈ ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని నిశితంగా గమనిస్తుంది. మీరు మంచి పని చేస్తే మిమ్మల్ని అభినందిస్తుంది. వార్షిక పర్ఫామెన్స్ రిపోర్ట్ ఆధారంగా మీ పనితీరు తెలుసుకుంటాం. జూన్‌లో కలెక్టర్ల పనితీరుపై మరోసారి సమావేశం నిర్వహిస్తాం.." అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

