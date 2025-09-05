CM Revanth reddy Participates in Pooja at Khairatabad Bada Ganesh: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా వినాయక నిమజ్జనాల కోలాహలం నడుస్తుంది. వినాయకుడ్ని ఎంత భక్తితో అయితే తీసుకొచ్చారో అంతే భక్తితో చాలా మంది నిమజ్జనాల్ని కూడా చేస్తున్నారు. అయితే.. హైదరాబాద్ లో ఫెమస్ అయిన ఖైరతాబాద్ బడా గణపయ్య నిమజ్జనానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హజరయ్యారు.
ఖైరతాబాద్ ఉత్సవకమిటీ సభ్యులు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని సాదారంగా ఆహ్వనించి గణపయ్య దర్శనం చేయించారు. అంతేకాకుండా.. ప్రత్యేక పూజలు కూడా పండితులతో నిర్వహించారు.ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, హైదరాబాద్ మేయర్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే దానంనాగేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంతేకాకుండా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఖైరతాబాద్ బడా గణపయ్య పూజల ఆనంతరం ఖైరతాబాద్ గణపయ్య ఉత్సవాలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు.
దేశంలోనే గణేశ్ ఉత్సవాలంటే.. ఖైరతాబాద్ గణపతి అని చర్చించుకునేలా ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్న ఉత్సవ కమిటీని అభినందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అంతేకాకుండా.. అన్ని పండుగలను భిన్నత్వంలో ఏకత్వంలా నిర్వహించుకుంటు.. పండగలంటే.. హైదరాబాద్ కేరాఫ్ గా మారిపోయిదని సీఎం రేవంత్ అన్నారు. మరోవైపు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో, ఏ నగరంలో గణేశ్ మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వలేదన్నారు.
కానీ మన రాష్ట్రంలో గణపతి మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ అందించింది భక్తితో ఉత్సవాలు నిర్వహించుకునే అవకాశం కల్పించామన్నారు. గణపయ్య మండపాల దగ్గర ఎప్పటికప్పుడు సమస్యలను తెలుసుకుంటూ అధికారులను సమన్వయం చేస్తూ పరిష్కరించుకుంటూ ఉత్సవాలకు ఆటంకం కలగకుండా చూశారన్నారు.
అన్ని మతాలను గౌరవిస్తూ హైదరాబాద్ మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుందన్నారు. నిమజ్జనాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ట్యాంక్ బండ్ తో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. భక్తి శ్రద్ధలతో నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకోవాలని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు.
