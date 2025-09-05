English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Revanth reddy: అన్ని పండగలకు కేరాఫ్‌గా హైదరాబాద్.. ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ పూజల తర్వాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Revanth reddy special pooja at khairatabad bada ganesh: రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా  ఖైరతాబాద్ మహా గణపయ్య దగ్గర పూజలు నిర్వహించారు.  అంతేకాకుండా.. ఖైరతాబాద్ గణపతి ఉత్సవాలు 71 ఏండ్లు పూర్తి చేసుకోవడం సంతోషకరమన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 5, 2025, 02:41 PM IST
  • ఖైరతాబాద్ దగ్గర రేవంత్ పూజలు..
  • మతసామరస్యంకు హైదరాబాద్ బ్రాండ్ అంటూ కామెంట్స్

Trending Photos

Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
6
Happy Teacher Day
Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
7
GST council decisions 2025
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
7
Old 2 Rs Note
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
5
Prabhas
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
Revanth reddy: అన్ని పండగలకు కేరాఫ్‌గా హైదరాబాద్.. ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ పూజల తర్వాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy Participates in Pooja at Khairatabad Bada Ganesh: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా వినాయక నిమజ్జనాల కోలాహలం నడుస్తుంది. వినాయకుడ్ని ఎంత భక్తితో అయితే తీసుకొచ్చారో అంతే భక్తితో చాలా మంది నిమజ్జనాల్ని కూడా చేస్తున్నారు. అయితే.. హైదరాబాద్ లో ఫెమస్ అయిన ఖైరతాబాద్ బడా గణపయ్య నిమజ్జనానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హజరయ్యారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఖైరతాబాద్ ఉత్సవకమిటీ సభ్యులు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని సాదారంగా ఆహ్వనించి గణపయ్య దర్శనం చేయించారు. అంతేకాకుండా.. ప్రత్యేక పూజలు  కూడా పండితులతో నిర్వహించారు.ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, హైదరాబాద్ మేయర్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే దానంనాగేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంతేకాకుండా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఖైరతాబాద్ బడా గణపయ్య పూజల ఆనంతరం ఖైరతాబాద్ గణపయ్య ఉత్సవాలను  ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. 

 

దేశంలోనే గణేశ్ ఉత్సవాలంటే.. ఖైరతాబాద్ గణపతి అని చర్చించుకునేలా ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్న ఉత్సవ కమిటీని అభినందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అంతేకాకుండా.. అన్ని పండుగలను భిన్నత్వంలో ఏకత్వంలా నిర్వహించుకుంటు.. పండగలంటే.. హైదరాబాద్ కేరాఫ్ గా మారిపోయిదని  సీఎం రేవంత్ అన్నారు. మరోవైపు దేశంలో  ఏ రాష్ట్రంలో, ఏ నగరంలో గణేశ్ మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వలేదన్నారు.

 

కానీ మన రాష్ట్రంలో గణపతి మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ అందించింది భక్తితో ఉత్సవాలు నిర్వహించుకునే అవకాశం కల్పించామన్నారు. గణపయ్య మండపాల దగ్గర ఎప్పటికప్పుడు సమస్యలను తెలుసుకుంటూ అధికారులను సమన్వయం చేస్తూ పరిష్కరించుకుంటూ ఉత్సవాలకు ఆటంకం కలగకుండా చూశారన్నారు.

Read more: KCR: వింటేజ్ కేసీఆర్ సార్.. మళ్ళీ హోమం బాట పట్టిన కారు వీరుడు.. ఫామ్‌హౌస్‌లో గణపతి పూజ..!!

అన్ని మతాలను గౌరవిస్తూ హైదరాబాద్ మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుందన్నారు. నిమజ్జనాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ట్యాంక్ బండ్ తో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. భక్తి శ్రద్ధలతో నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకోవాలని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు.
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Revanth ReddyKhairatabad ganeshHyderabad Ganesh ImmersionKhairatabad Bada Ganeshrevanth reddy participated in khairatabad ganesh pooja

Trending News