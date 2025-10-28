English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • CM Revanth Reddy: శంకర్ మఠంలో విధుశేఖర భారతీ స్వామిని కలిసిన సీఎం రేవంత్.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

CM Revanth Reddy: శంకర్ మఠంలో విధుశేఖర భారతీ స్వామిని కలిసిన సీఎం రేవంత్.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

cm revanth meets with Vidhushekhara Bharati Swamy: తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నల్లకుంటలో ఉన్న ప్రఖ్యాత శంకర్ మఠం ఆలయంకు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో జగద్గురు  శ్రీ విధుశేఖర్  భారతీ స్వామిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.

Oct 28, 2025
  • శంకర్ మఠంకు రేవంత్ రెడ్డి..
  • వేముల వాడ పనులపై స్వామివారికి వివరించిన సీఎం..

CM Revanth Reddy: శంకర్ మఠంలో విధుశేఖర భారతీ స్వామిని కలిసిన సీఎం రేవంత్.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

cm revanth reddy visits shankarmut and meets vidhushekhara Bharati swamy: దేశంలో కార్తీక మాసం ఉత్సవం వైభవంగా జరుగుతుంది. ఎక్కడ చూసిన శివ, విష్ణు ఆలయాలు భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్నాయి.  భక్తులు ఉదయాన్నే కార్తీక స్నానాలు ఆచరించి ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తున్నారు. చాలా మంది ఉదయాన్నే ఉసిరితో దీపారాధనలు చేస్తారు.  ఈ క్రమంలో  ధర్మవిజయ యాత్రలో భాగంగా  శ్రీశ్రీశ్రీ విధుశేఖర భారతీస్వామి వారు హైదరాబాద్ లోని నల్లకుంట శంకర్ మఠంకు చేరుకున్నారు.  ఈ క్రమంలో ప్రతిరోజు స్వామివారిని దర్శించుకొవడానికి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు.

 అయితే.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకర్ మఠంకు వెళ్లి స్వామివారికి ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహించారు. పూజల అనంతరం  జగద్గురువులు  శ్రీశ్రీశ్రీ విధుశేఖర భారతీస్వామి వారి ఆశీస్సులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీసుకున్నారు.

ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్  రెడ్డి, వేముల వాడ ఎమ్మెల్యే,  ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ కూడా ఉన్నారు. వేములు వాడలో ఇటీవల చేపట్టిన ఆలయ అభివృద్ధి వివరాలను భారతీస్వామివారికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు.  ఈ క్రమంలో శ్రీశ్రీశ్రీ విధుశేఖర భారతీస్వామి వారు  సీఎం రేవంత్ కు ఆశీర్వాదాలు అందజేశారు.

ఇటీవల విధుశేఖర భారతీ స్వామి వారు.. బాసరకు వెళ్లి అక్కడ అమ్మవారికి ప్రత్యేకంగా పూజలు చేశారు. ఆ తర్వాత వేముల వాడకు వెళ్లి అక్కడ కూడా శివుడికి అభిషేకంతో పాటు ప్రత్యేకంగా పూజలు కూడా నిర్వహించారు.

Read more: Montha Cyclone: మొంథా తుపాన్ ఎఫెక్ట్.. రంగంలోకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. కీలక ఆదేశాలు..

ఈ క్రమంలో వేముల వాడలో ఆలయంతో పాటు పలు డెవలప్ మెంట్ పనుల్ని అధికారులు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కొంత మంది వేముల వాడలో లడ్డు ప్రసాదం విషయంలో రచ్చ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే.. ఆలయ అధికారులు మాత్రం ఈ ఆరోపణల్ని ఖండించారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

CM Revanth ReddyHyderabadShankar mutt TempleVidhushekara Bharati swamiVemula Wada renovation works

