Revanth Reddy: గంగుల కమలాకర్ వాళ్ల ఒత్తిడికి లొంగవద్దు.. బీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లుపై రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

cm revanth reddy powerful speech about bc reservation bill: తెలంగాణ రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. ఒక వైపు కాళేశ్వరం, మరోవైపు బీసీ రిజర్వేషన్ అంశం కూడా తెలంగాణ రాజకీయాల్ని హీటెక్కించాయి. ఈ క్రమంలో బీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లు అంశంపై అధికార, అపోసిషన్ పార్టీల మధ్య వాడి వేడిగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బీసీ రిజర్వేషన్ అంశంపై అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు.
ముఖ్యంగా గంగులా కమలాకర్.. ఈ సభను వేదికగా చేసుకొని బలహీన వర్గాలకు అనుమానం కలిగేలా తప్పుడు సమాచారాన్ని ఇవ్వొద్దని కోరుతున్నానంటూ రేవంత్ సున్నితంగా సెటైర్ లు వేశారు. బీసీ బిల్ కోసం కాంగ్రెస్ పూర్తి చిత్త శుధ్దితో ఉందన్నారు. మొదట బీసీల వివరాలు సేకరించే బాధ్యతను రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ కు అప్పగించామని తెలిపారు.
ఆ తర్వాత.. బీసీ కమిషన్ ద్వారా కాకుండా డెడికేషన్ కమిషన్ ద్వారా సమాచార సేకరణ జరగాలని … రాజ్యసభ సభ్యులు ఆర్. క్రిష్ణయ్య హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ ( రిట్ పిటిషన్ నెంబర్ 30381/2024) వేశారని గుర్తు చేశారు. పిటిషన్ విచారించి డెడికేషన్ కమిషన్ ను నియమించాలని హైకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు జారీ చేసిందన్నారు. ఈ క్రమంలో హైకోర్టు వారి ఆదేశాల ప్రకారం.. చిత్తశుద్ధితో ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలని డెడికేషన్ కమిషన్ ను ఏర్పాటు చేశామని రేవంత్ వెల్లడించారు.
బలహీన వర్గాలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు డెడికేషన్ కమిషన్ ద్వారా కుల సర్వే నిర్వహించామన్నారు. బీహార్, రాజస్థాన్ తో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లో చేస్తే అడ్డంకులు వచ్చాయని గంగుల కమలాకర్ గతంలో చెప్పారు. అందుకే..
అలాంటి అడ్డంకులు తెలంగాణలో రాకూడదనే అధికారుల కమిటీని, మంత్రులను పంపించి ఇతర రాష్ట్రాలలో సమాచారాన్ని సేకరించామన్నారు.
న్యాయపరంగా ఎదుర్కొన్న సమస్యలను పరిశీలించిన తరువాతనే డెడికేషన్ కమిషన్ ను నియమించామని రేవంత్ సభలో క్లారిటీ ఇచ్చారు.
ఈ మొత్తం ప్రక్రియ ఫిబ్రవరి 4, 2024 న మొదలుపెట్టి.. ఫిబ్రవరి 4, 2025 న పూర్తిచేశామన్నారు. 365 రోజుల్లో పకడ్బందీగా చట్టాన్ని చేసి స్థానిక సంస్థల్లో బలహీనవర్గాలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నామన్నారు. మంత్రివర్గ తీర్మానం చేసి శాసనసభలో ఆమోదించుకుని.. విద్య, ఉద్యోగ రంగాల్లో, స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు రెండు వేర్వేరు బిల్లులను గవర్నర్ కు పంపించామన్నారు.
మరోవైపు.. గవర్నర్ వాటిని ఆమోదించకుండా రాష్ట్రపతికి పంపించారన్నారు. 5 నెలలుగా ఆ రెండు బిల్లులు రాష్ట్రపతి దగ్గర పెండింగ్ లో ఉన్నాయనే విషయంను గుర్తు చేశారు. ఈలోగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కొందరు హైకోర్టుకు వెళ్లారు సెప్టెంబరు 30 లోగా స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించాలని హైకోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చిందన్నారు.
2018 లో ఆనాడు కేసీఆర్ తీసుకొచ్చిన చట్టం గుదిబండగా మారిందన్నారు. అందుకే మా ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ ను తీసుకొచ్చి 50 శాతం రిజర్వేషన్ల పరిమితిని ఎత్తివేయాలని గవర్నర్ కు పంపామన్నారు. కానీ.. గవర్నర్ గారు వీళ్ల మాటలు నమ్మి ఆ ఆర్డినెన్స్ ను కూడా రాష్ట్రపతికి పంపించారన్నారు. తెరవెనక లాబీయింగ్ చేసి రాష్ట్రపతికి పంపేలా చేశారని సీఎం రేవంత్ ఎద్దేవా చేశారు.
ఆర్డినెన్స్ ఆమోదం పొందలేదు కాబట్టి అత్యవసరమైతే ఆ బిల్లును సాధరణ సభలో ఆమోదించుకుంటామన్నారు. ఇవాళ ఆ బిల్లును ఆమోదించుకుందాం అంటే ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారన్నారు. 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తే సంతోషంగా ఉండేవారిలో మొదటి వరుసలో గంగుల కమలాకర్ ఉంటానని స్పష్టంగా చెప్పారు. కానీ వాళ్ల నాయకులు సంతోషంగా ఉంటారని చెప్పడం లేదన్నారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులకు దుఃఖం, బాధ ఉన్నాయి.. కడుపునిండా విషం పెట్టుకుని ఉన్నారని కమలాకర్ స్పష్టంగా చెప్పారు.
బీసీ కమిషన్ కు ఇచ్చిన జీవోనైనా, డెడికేషన్ కమిషన్ కు ఇచ్చిన జీఓ నైనా… బలహీన వర్గాలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలన్న ఆకాంక్షతోనే.. ఢిల్లీకి అఖిలపక్షాన్ని తీసుకెళ్లలేదని గంగుల కమలాకర్ మాట్లాడుతున్నారు. అయిదుసార్లు ప్రధానికి లేఖ రాసి అపాయింట్ మెంట్ కోరినా ఇవ్వలేదన్నారు అందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు జంతర్ మంతర్ దగ్గర ధర్నా చేపడితే దాదాపు 100 మంది వివిధ రాష్ట్రాల ఎంపీలు వచ్చి మద్దతు ఇచ్చారన్నారు.
కానీ బీఆర్ఎస్ రాజ్యసభ సభ్యులు మాత్రం అటువైపు కన్నెత్తి చూడలేదు అంటే బీసీలకు 43 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడానికి వాళ్ల పార్టీ నాయకుడు సిద్ధంగా లేరు.. వారికి చిత్తశుద్ధి లేదన్నారు. ఇవాళ కూడా సభలో గందరగోళం సృష్టించి బిల్లు ఆమోదం పొందకుండా అబద్ధాల ప్రాతిపదికన మాట్లాడుతున్నారన్నారు.
ఇలాంటి వారికి కనువిప్పు కలగడానికి ఫిబ్రవరి 4 ను సోషల్ జస్టిస్ డే గా జరుపుకోవాలని నిర్ణయించామని రేవంత్ పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ చేసిన తప్పులకు ఇప్పటికే ప్రజలు శిక్ష విధించిన మారకపోతే ప్రజలు మీకు ఆ హోదా కూడా మిగల్చరు. వందేళ్లుగా చేయని పని మేం చేస్తే.. మమ్మల్ని అభినందించి ఉంటే కేసీఆర్ పెద్దరికం పెరిగి ఉండేదన్నారు. వారేమో రారు… వచ్చిన వాళ్లు ఇలా ఉన్నారు.
Read more: Hyderabad Ganesh Immersion: గణేషుడి నిమజ్జనంతో పాటు రూ. 5 లక్షల బంగారం కూడా గంగార్పణం.. ఆ తర్వాత స్టోరీ ఏంటంటే.?..
గంగుల కమలాకర్ ఈ ఒక్క విషయంలోనైనా వాళ్ల ఒత్తిడికి లొంగవద్దు. అది కల్వకుంట్ల కాదు.. కల్వకుంట అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. ఎవరినీ కలవనీయకుంట చూసే కుటుంబం అది అంటూ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. బలహీన వర్గాలు ఒకరినొకరు అవమానించుకుని ఇతరుల ముందు పలుచన కావొద్దని రేవంత్ హితవు పలికారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.