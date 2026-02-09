English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Revanth Reddy: మోరీ సమస్య వస్తే మోదీని కలుస్తారా? బీజేపీపై విరుచుకుపడ్డ రేవంత్‌ రెడ్డి

Revanth Reddy: మోరీ సమస్య వస్తే మోదీని కలుస్తారా? బీజేపీపై విరుచుకుపడ్డ రేవంత్‌ రెడ్డి

Revanth Reddy Press Meet And Public Call For Telangana Municipal Elections: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ, బీజేపీని నమ్మరాదని రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమీ చేయలేదని.. పదేళ్లు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాశనం చేసిందని విమర్శించారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో త్రిముఖ పోటీ ఉంటుందని ప్రకటించారు. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 9, 2026, 04:53 PM IST

Trending Photos

AP Govt Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ రేషన్ కార్డుదారులకు శుభవార్త.. ఈరోజు నుంచి అవి కేవలం రూ.20కే లభ్యం..!
5
AP Ration Card News
AP Govt Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ రేషన్ కార్డుదారులకు శుభవార్త.. ఈరోజు నుంచి అవి కేవలం రూ.20కే లభ్యం..!
Liquor Shops Close: మందు బాబులకు షాక్.. వరుసగా మూడు రోజులు వైన్ షాప్స్ క్లోజ్..
5
Liquor shops
Liquor Shops Close: మందు బాబులకు షాక్.. వరుసగా మూడు రోజులు వైన్ షాప్స్ క్లోజ్..
Telangana Housing Scheme: తెలంగాణ ప్రజలకు శుభవార్త.. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Telangana Indiramma Houses
Telangana Housing Scheme: తెలంగాణ ప్రజలకు శుభవార్త.. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
Arjun Mahi: విలన్‌ రోల్‌ కోసం 15 కేజీల బరువు పెరిగిన హీరో.. ఎవరంటే..?
5
Arjun Mahi: విలన్‌ రోల్‌ కోసం 15 కేజీల బరువు పెరిగిన హీరో.. ఎవరంటే..?
Revanth Reddy: మోరీ సమస్య వస్తే మోదీని కలుస్తారా? బీజేపీపై విరుచుకుపడ్డ రేవంత్‌ రెడ్డి

Telangana Municipal Elections: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ప్రచారం ముగింపు వేళ రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర మంత్రులు లక్ష్యంగా తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మున్సిపాలిటీల్లో మోరీ సమస్య వస్తే మోదీ వచ్చి పని చేస్తారా? అని ప్రశ్నించారు. పట్టణ ప్రాంత ప్రజల తీర్పు ఇవ్వబోతున్న నేపథ్యంలో తమ భవిష్యత్‌ను దృష్టి పెట్టుకుని తీర్పు ఇవ్వాలని ఓటర్లకు పిలుపునిచ్చారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో త్రిముఖ పోటీ ఉండబోతోందని ప్రకటించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Gudem Mahipal Reddy: కాంగ్రెస్‌లో చేరిన ఎమ్మెల్యే యూటర్న్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి ఓటు వేయాలని విజ్ఞప్తి

హైదరాబాద్‌లోని తన నివాసంలో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలపై రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'మూడుసార్లు అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ, మోడీని చూసి ఓటేయమని వాళ్లు అన్నారు. కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ మంత్రులుగా ఉన్న వారు గతంలో ఇచ్చిన హామీలు మర్చిపోయారు. నీట మునిగిన వారికి ఇంతవరకు సాయం చేయలేదు. ఓట్లేస్తే కేంద్రం నిధులు తెస్తామని మళ్లీ చెబుతున్న వాళ్లను నమ్ముతారా?' అని ప్రశ్నించారు. 'రూ.లక్షల కోట్లు ఇచ్చామని అంటున్నారు మరి ఆ డబ్బు ఎక్కడ పోయింది' అని నిలదీశారు.

Also Read: Chandrababu: కాలం చెల్లిన చట్టాలను మార్చుకుందాం.. వేగంగా పనిచేద్దాం: సీఎం చంద్రబాబు

'పన్నుల ద్వారా వచ్చే డబ్బు అని తేలిన అందులో కూడా వివక్ష చేస్తున్నారు. వాటా సరిగ్గా దక్కడం లేదని ఫైనాన్స్ వాళ్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఉత్తరాది వాళ్లకు ఒక న్యాయం మనకో న్యాయం చేస్తున్నారు. మనం ఒక్క రూ. చెల్లిస్తే 42 పైసలే కేంద్రం నుంచి వస్తున్నాయి' అని బడ్జెట్‌ వివరాలు రేవంత్‌ రెడ్డి వివరించారు. 'బండి సంజయ్‌, కిషన్‌ రెడ్డి ఇద్దరూ ఇక్కడ ఉండి ఏం లాభం ఎందుకు అడగడం లేదు మీరు? మోదీ దగ్గర రాష్ట్ర పరువు ను తాకట్టు పెడుతున్నారు' అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'జాతీయ ప్రాజెక్టు కింద ఏమన్నా తెచ్చి ఉంటే వీళ్లు ప్రయత్నం చేసినట్టు. కానీ ఏమీ చేయలేదు. గుజరాత్‌కు సబర్మతీ రివర్ ఫ్రంట్‌కు ఇస్తారు. ఇలా చాలా రాష్ట్రాలకు ఇస్తారు ఇక్కడ మీరెందుకు ఏం చేయరు?' అని కేంద్ర మంత్రులను రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. వరదలొచ్చినా కూడా మనకు అన్యాయం చేశారని తెలిపారు. ఎయిర్‌ పోర్టులోను అన్యాయమేనని చెప్పారు.

Also Read: Harish Rao: హామీలు ఎగ్గొట్టిన రేవంత్‌ రెడ్డి అసలైన 'నకిలీ': హరీశ్‌ రావు

'మోరి సమస్య వస్తే మోడీ ని కలుస్తారా ? కౌన్సిలర్లు ఎందుకు ఓట్లు వేయమంటారు? వాళ్ల దేవుడు అసద్ మాత్రమే. ఎన్నో సార్లు తలుచుకుంటున్నారు. మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి ఓట్లు అడుగుతున్నారు' అని బీజేపీపై రేవంత్‌ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 'పదేళ్లు పాలించినా బీఆర్‌ఎస్‌ వాళ్లు ఓట్లు అడుగుతున్నారు. మొత్తం సీఎం నుంచి కౌన్సిలర్ పదవులు వరకు చేసిన బాగా చేస్తాము ఓట్లేయండి అంటే నమ్మేదెలా?' అని రేవంత్ రెడ్డి నిలదీశారు. 'మిగతా మంత్రులు తోలు బొమ్మలుగా ఉంచి మీ ముగ్గురే మాత్రమే కీలక శాఖల్లో ఉన్నారు. రూ.20 లక్షల కోట్లు ఇస్తే ఏం చేశారు ఇన్నేళ్లు. కనీసం రేషన్ కార్డులు కాదు సన్న బియ్యం ఇచ్చారా?' అని ప్రశ్నించారు.

Also Read: Forensic Lab: నేరగాడే సీఎం కావడంతోనే ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ ప్రమాదం.. రేవంత్‌ రెడ్డిపై కేటీఆర్‌

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Revanth ReddyHyderabadMunicipal electionstelangana newsTelangana Politics

Trending News