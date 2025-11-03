English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Chevella Bus Accident: చేవెళ్ల బస్సుప్రమాదం.. సీఎం రేవంత్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన..

Chevella Bus Accident: చేవెళ్ల బస్సుప్రమాదం.. సీఎం రేవంత్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన..

cm Revanth reddy reacts on chevella bus accident:రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాద ఘటనపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో బాధితులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్నివిధాలుగా అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. అధికారులు బాధితులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందేలా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 3, 2025, 12:05 PM IST
  • చెవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం..
  • ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..

Trending Photos

Ananya Nagalla: పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ ఎర్రని..షేపులతో చెడుగుడు ఆడేస్తుంది!
6
Ananya Nagalla
Ananya Nagalla: పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ ఎర్రని..షేపులతో చెడుగుడు ఆడేస్తుంది!
Gold Reserves: బంగారు నిల్వలు అత్యధికంగా ఉన్న దేశాలు ఏవి? భారతదేశం ఎక్కడో తెలుసా?
5
gold reserves
Gold Reserves: బంగారు నిల్వలు అత్యధికంగా ఉన్న దేశాలు ఏవి? భారతదేశం ఎక్కడో తెలుసా?
Poco C71: రూ.2 వేలకే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో POCO C71 స్మార్ట్ ఫోన్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలంటే?
6
Poco 5G
Poco C71: రూ.2 వేలకే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో POCO C71 స్మార్ట్ ఫోన్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలంటే?
Bank Holiday: బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..!
5
Bank holidays
Bank Holiday: బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..!
Chevella Bus Accident: చేవెళ్ల బస్సుప్రమాదం.. సీఎం రేవంత్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన..

cm revanth reddy reacts on chevella bus accident: తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలోని చేవెళ్లలో బస్సు ప్రమాదం పెనువిషాదాన్ని మిగిల్చింది. ముఖ్యంగా సోమవారం కావడం.. ఊర్లకు వెళ్లిన వారంతా తెల్లవారు జామున మొదటి బస్సుకు హైదరాబాద్ రావడానికి బస్సు ఎక్కారు. ఇంతలో వారిని టిప్పర్ రూపంలో అనుకొని ఆపద ఎదురైంది. ఈ క్రమంలో మరో రెండు గంటల్లో ప్రయాణికులు హైదరాబాద్ కు చేరుకుంటామనగా.. చేవెళ్ల  వద్ద ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది.  

Add Zee News as a Preferred Source

బస్సును కంకర లోడ్ తో వెళ్తున్న టిప్పర్ బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో  బస్ నుజ్జు నుజ్జు అయ్యింది. మొత్తంగా ఈ ప్రమాదంలో జరిగినప్పుడు బస్సులో 50 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లుసమాచారం. ఇప్పటి వరకు 24 మంది దుర్మరణం చెందారని అధికారులు చెబుతున్నారు. చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం ఘటనపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.  

 ప్రమాద వార్త తెలియగానే ఆయన తక్షణమే స్పందించి, సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్‌ను ఆదేశించారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు తనకు తెలియజేయాలని ఉన్నతాధికారులను సూచించారు.

క్షతగాత్రుల ప్రాణాలు కాపాడటమే ప్రథమ కర్తవ్యమని సీఎం స్పష్టం చేశారు. గాయపడిన వారిని వెంటనే హైదరాబాద్‌లోని ఆసుపత్రులకు తరలించి, అత్యుత్తమ వైద్యం అందించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్), డీజీపీలను ఆదేశించారు. అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి వెళ్లాలని సూచించారు.

బాధితుల కోసం గాంధీ, ఉస్మానియా ఆసుపత్రుల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలని, పరిస్థితి విషమంగా ఉన్న వారిని కాపాడేందుకు నిపుణులైన వైద్య బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచాలని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. మరోవైపు బస్సు ప్రమాదం బాధితులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుదన్నారు. ప్రస్తుతం మృతదేహాలకు పోస్టుమార్టం చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరుగుతుందన్నారు. 

చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం  5లక్షలు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించింది. మరోవైపు క్షతగాత్రులకు రెండు లక్షల పరిహారం ప్రకటించారు.గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నామన్నారు.  

Read more: Chevell Bus Accident: పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య.. మోదీ, పవన్‌, చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి, ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటన..!

పోస్టుమార్టం పూర్తయ్యాక ఒక్కో మృతదేహానికి ఒక్కో అధికారిని కేటాయించి పంపిస్తామన్నారు.  మరోవైపు దేశ ప్రధాని మోదీ బస్సు ప్రమాదంపై సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.  చేవెళ్ల బాధితుల కుటుంబాలకు ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించారు. చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు  2 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ. 50 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందిస్తామన్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CM Revanth ReddyChevella bus accidentRanga Reddy bus accidentcm revanth reddy announces exgratiaTelangana bus accident

Trending News