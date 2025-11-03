Chevella Bus Accident: చేవెళ్ల బస్సుప్రమాదం.. సీఎం రేవంత్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన..

cm revanth reddy reacts on chevella bus accident: తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలోని చేవెళ్లలో బస్సు ప్రమాదం పెనువిషాదాన్ని మిగిల్చింది. ముఖ్యంగా సోమవారం కావడం.. ఊర్లకు వెళ్లిన వారంతా తెల్లవారు జామున మొదటి బస్సుకు హైదరాబాద్ రావడానికి బస్సు ఎక్కారు. ఇంతలో వారిని టిప్పర్ రూపంలో అనుకొని ఆపద ఎదురైంది. ఈ క్రమంలో మరో రెండు గంటల్లో ప్రయాణికులు హైదరాబాద్ కు చేరుకుంటామనగా.. చేవెళ్ల వద్ద ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది.
బస్సును కంకర లోడ్ తో వెళ్తున్న టిప్పర్ బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో బస్ నుజ్జు నుజ్జు అయ్యింది. మొత్తంగా ఈ ప్రమాదంలో జరిగినప్పుడు బస్సులో 50 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లుసమాచారం. ఇప్పటి వరకు 24 మంది దుర్మరణం చెందారని అధికారులు చెబుతున్నారు. చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం ఘటనపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
ప్రమాద వార్త తెలియగానే ఆయన తక్షణమే స్పందించి, సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు తనకు తెలియజేయాలని ఉన్నతాధికారులను సూచించారు.
క్షతగాత్రుల ప్రాణాలు కాపాడటమే ప్రథమ కర్తవ్యమని సీఎం స్పష్టం చేశారు. గాయపడిన వారిని వెంటనే హైదరాబాద్లోని ఆసుపత్రులకు తరలించి, అత్యుత్తమ వైద్యం అందించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్), డీజీపీలను ఆదేశించారు. అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి వెళ్లాలని సూచించారు.
బాధితుల కోసం గాంధీ, ఉస్మానియా ఆసుపత్రుల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలని, పరిస్థితి విషమంగా ఉన్న వారిని కాపాడేందుకు నిపుణులైన వైద్య బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచాలని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. మరోవైపు బస్సు ప్రమాదం బాధితులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుదన్నారు. ప్రస్తుతం మృతదేహాలకు పోస్టుమార్టం చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరుగుతుందన్నారు.
చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 5లక్షలు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించింది. మరోవైపు క్షతగాత్రులకు రెండు లక్షల పరిహారం ప్రకటించారు.గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నామన్నారు.
పోస్టుమార్టం పూర్తయ్యాక ఒక్కో మృతదేహానికి ఒక్కో అధికారిని కేటాయించి పంపిస్తామన్నారు. మరోవైపు దేశ ప్రధాని మోదీ బస్సు ప్రమాదంపై సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. చేవెళ్ల బాధితుల కుటుంబాలకు ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించారు. చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు 2 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ. 50 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందిస్తామన్నారు.
