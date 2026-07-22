CM Revanth reddy participated in kodangal sir survey: తెలంగాణలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ వేగవంతంగా జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో ప్రజల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ కూడా వస్తుంది. తాజాగా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం కొడంగల్ కు వెళ్లి ఎస్ఐఆర్ నమోదు ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా తన నియోజక వర్గం ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ప్రజలంతా ఎస్ఐఆర్ నమోదు ప్రక్రియలో పాల్గొనాలన్నారు. ఓటు మన హక్కు అని అన్నారు. ఓటు లేకుంటే బతికున్న చచ్చినట్లే అని మాట్లాడారు. ప్రజలంతా బీఎల్ వోలను అడిగి మరీ తమ ఓటు ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకొవాలన్నారు.
రోజూ 18 గంటలు పనిచేసినా నాకు సమయం సరిపోవట్లేదు
నేను పాలనలో బిజీగా ఉంటే నన్ను దెబ్బ తీయాలని కుట్ర చేస్తున్నారు
SIR ప్రక్రియలో పాల్గొని ఫామ్ నింపిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
కొడంగల్లో SIR నమోదు ఆందోళనకరంగా ఉంది
కాంగ్రెస్ ఓటర్లను తొలగించే కుట్ర జరుగుతుంది
ఇప్పటివరకు 78% నమోదైంది, 22%… pic.twitter.com/pYFU5TBqT5
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 22, 2026
అదే విధంగా.. కొంత మంది BLOలు పని చేయకుండా జీతాలు తీసుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. BLOలు ప్రభుత్వ అధికారులు.. పనులు చేయరు, నిద్రపోతారని, వాళ్ళు పని చేయకున్నా వాళ్లకు జీతాలు బ్యాంకు ఖాతాల్లో పడతాయని సీఎం రేవంత్ సెటైర్లు వేశారు. రోజూ 18 గంటలు పనిచేసినా తనకు సమయం సరిపోవట్లేదన్నారు.
నేను పాలనలో బిజీగా ఉంటే నన్ను దెబ్బ తీయాలని కుట్ర చేస్తున్నారని బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ లపై మండిపడ్డారు. కొడంగల్లో SIR నమోదు ఆందోళనకరంగా ఉందన్నారు. కాంగ్రెస్ ఓటర్లను తొలగించే కుట్ర జరుగుతుందన్నారు. ఇప్పటివరకు 78% నమోదైంది, 22% నమోదు కాలేదన్నారు. ఇది నా గెలుపు పై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుందన్నారు. బీఆర్ఎస్ లు, బీజేపీలు పార్టీలు వెరైన కూడా వీరి టార్గెట్ మాత్రమే ఒక్కటే అన్నారు. రేవంత్ ను గద్దెదించాలని కుట్రలు చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.
కళ్లలో నలుసుగా మారిండని, ప్రశ్నిస్తున్నాడని అందరు కలిసి తనపై కుట్రలు చేస్తున్నారన్నారు. కాంగ్రెస్ కు ఓట్లు వేసిన ఓట్లను తొలగించే కుట్రలకు తెరతీశారన్నారు. వీరి కుట్రల్ని తిప్పి కొట్టాల్సిన బాధ్యత కొడంగల్ ప్రజల మీద ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్ చేశారు.
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