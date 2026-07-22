Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /CM Revanth reddy: కొడంగల్‌లో నాపై కుట్రలు చేస్తున్రు.. బీఆర్ఎస్, బీజేపీలపై సీఎం రేవంత్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

CM Revanth reddy: కొడంగల్‌లో నాపై కుట్రలు చేస్తున్రు.. బీఆర్ఎస్, బీజేపీలపై సీఎం రేవంత్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

CM Revanth reddy kodangal tour: ప్రతిరోజు 18 గంటలు పనిచేసిన నాకు సమయం సరిపోవట్లేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్ లో  ప్రజలతో మాట్లాడారు. అంతే కాకుండా.. తాను పాలనలో బిజీగా ఉంటే నన్ను దెబ్బ తీయాలని కుట్ర చేస్తున్నారని బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ లపై మండిపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 22, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:05 PM IST
CM Revanth reddy: కొడంగల్‌లో నాపై కుట్రలు చేస్తున్రు.. బీఆర్ఎస్, బీజేపీలపై సీఎం రేవంత్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: kcr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Aishwarya Rai News: 52 ఏళ్ల వయసులోనూ ఐశ్వర్యారాయ్ జీరో సైజ్‌లో..స్లిమ్ అవతారంలో ఐశ్వర్య లుక్ అదిరిపోయింది!
Aishwarya Rai11 min ago
2
CM Revanth Reddy11 min ago
3
IPL 2027 Trading News16 min ago
4
Redmi Note 17 Pro Max22 min ago
5
Hyderabad48 min ago