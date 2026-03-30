  • CM Revanth reddy: రావణుడు ఉంటేనే కదా రాముడి గొప్పతనం.!. కేసీఆర్ టార్గెట్‌గా సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy: రావణుడు ఉంటేనే కదా రాముడి గొప్పతనం.!. కేసీఆర్ టార్గెట్‌గా సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Revanth reddy satires on kcr: గతంలో  కేసీఆర్ వరి వేస్తే ఉరి అంటూ రైతులను తప్పుదొవ పట్టించారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గత పాలకులపై తీవ్ర స్థాయిలోమండి పడ్డారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని మోసం చేశాడని ఎద్దేవా చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 30, 2026, 06:26 PM IST
  • కేసీఆర్ పై సీఎం రేవంత్ సెటైర్లు..
  • ప్రజల్ని మోసం చేశారని ఘాటు వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy: రావణుడు ఉంటేనే కదా రాముడి గొప్పతనం.!. కేసీఆర్ టార్గెట్‌గా సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy sensational comments on brs kcr and harish rao:  తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇప్పటికే అసెంబ్లీలో అటు మండలిలో సైతం బీఆర్ఎస్ నేతలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశాయి. ఈక్రమంలో రెండు రోజుల పాటు అసెంబ్లీలో, మండలిలో ఒక రోజు పాటు సస్పెండ్కు గురయ్యారు. మరోవైపు అసెంబ్లీకి రాకుండా కేసీఆర్ జీతం తీసుకొవడంపై కూడా సీఎం రేవంత్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.  దీనిపై బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ల మద్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతుంది.  అయితే నేతల మధ్య మాటల తూటాలు మాత్రం ఆగడంలేదు. తాజాగా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరోసారి కేసీఆర్ పై విరుచుకుపడ్డారు.  తెలంగాణలో గతంలో కేసీఆర్ వరి అంటే ఉరి వేసుకున్నట్లే అంటూ రైతుల్ని తప్పు దొవపట్టించారన్నారు.  

కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంమాత్రం వరిధాన్యంను వేయడంలో సహాకారం అందించిందన్నారు. సన్న బియ్యం వేసిన వారికి బోనస్ కూడా అందించిందన్నారు. ఏకంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సన్నబియ్యం కోసం 14,560 కోట్లు ఖర్చు  చేస్తుందన్నారు. హైడ్రా, ఈగల్ వ్యవస్థల మాదిరిగా ఆహార ధాన్యాల కల్తీని అరికట్టే విధంగా ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.

అర్హులైన అందరికి రేషన్ కార్డులు అందిస్తున్నామన్నారు. 86 శాతం సన్నబియ్యం అందిస్తున్నామన్నారు. ఇక మహాభారతం, రామాయణం కాలం నాటి ఘటనల గురించి ఉదాహరిస్తు రావణుడు ఉంటేనే శ్రీ రాముడి గొప్పతనం అని అదే విధంగా శకుని వల్లే శ్రీ శ్రీకృష్ణుని గొప్పతనం అందరికి తెలిసిందన్నారు. హరీష్ రావు కాలనాగు లాంటి వాడని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. డీలిమిటేషన్ లపై కూడా తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

నియోజక వర్గాల పునర్ వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా 50 శాతం సీట్లు పెంచితే సౌత్ రాష్ట్రాలకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుందన్నారు. సౌత్ రాష్ట్రాలపై ఉత్తారాది రాష్ట్రాలు ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సౌత్ లో ఒక్కసీటు రాకున్న.. కేంద్రంలో సర్కారు ఏర్పాటు చేయోచ్చన్నారు.

నియోజక వర్గాల పునర్ వ్యవస్థీ కరణ పార్టీల సమస్యలు కాదన్నారు. పార్టీల కతీతంగా సౌత్ రాష్ట్రాల కోసం ముందుకు రావాలన్నారు. బలంలేదని పెత్తనం చేస్తామంటే చూస్తే ఊరుకోమన్నారు. దీనిపై జాతీయపార్టీ అయిన ప్రశ్నిస్తామని రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

