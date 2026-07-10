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CM Revanth reddy: కాచుకో కేసీఆర్.. భద్రాచలం రాముడి మీద ఆన.!. సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy speech: ఖమ్మం జిల్లాలోని ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో మాట్లాడుతూ ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన అన్ని హమీలను నెరవేరుస్తు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వచ్చేది మరల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమేనంటూ జోస్యం చెప్పారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 10, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:09 PM IST
CM Revanth reddy: కాచుకో కేసీఆర్.. భద్రాచలం రాముడి మీద ఆన.!. సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthkhammammeeting

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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