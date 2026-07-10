/CM Revanth reddy: కాచుకో కేసీఆర్.. భద్రాచలం రాముడి మీద ఆన.!. సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy speech in khammam: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాక రేపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సాగునీటి ప్రాజెక్ట్ ల వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల ఫిరంగులు పేలుతున్నాయి. తాజాగా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఖమ్మంలో రైతు ఆశీర్వాద సభ పబ్లిక్ మీటింగ్ లో పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మాట్లాడుతూ.. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 182 స్థానాల్లో 117 స్థానాలు కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఈసారి తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2029 మేలో జరుగుతాయన్నారు. భద్రాచలం రాముడి మీద ఆన..ఇక కేసీఆర్ కాచుకో అంటూ సవాల్ విసిరారు. అంతే కాకుండా.. తెలంగాణలోని 17 పార్లమెంట్ సీట్లు 26గా మారుతాయని, 119 అసెంబ్లీ స్థానాలు 182కి పెరుగుతాయని జోస్యం చెప్పారు. కేసీఆర్ కాచుకో.. నువ్వు,నీ అల్లుడు, నీ బిడ్డ ఎవరు వస్తారో రండి అంటూ ఖమ్మం వేదికగా మరోసారి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సవాల్ విసిరారు. తెలంగాణలో కల్వకుంట్ల కుటుంబం కౌరవ వంశంగా మారిందని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
రాజకీయంగా పాలమూరు నాకు ప్రాణమైతే.. ఖమ్మం జిల్లా గుండెకాయ లాంటిదని సీఎం రేవంత్ అన్నారు.
2023 జూలై లో పొంగులేటి చేరిక సందర్భంగా ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలు ఉప్పెనలా వచ్చి బీఆరెస్ ను బొంద పెట్టారని గుర్తు చేశారు. సరిగ్గా ఇప్పుడు అదే జూలై లో బీఆర్ఎస్ ను మళ్లీ మొలకెత్తనివ్వమని చింతకాని సభకు వేలాదిగా తరలి వచ్చిన మీకు అభినందనలు అంటూ మాట్లాడారు.
2023 లో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు నుంచి ప్రతీ ఎన్నికల్లో ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించి… పాపాల భైరవున్ని ఫామ్ హౌస్ లోనే బందీ చేసిన ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. జరగబోయే కురుక్షేత్రంలో కౌరవ కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని రాజకీయ ముఖచిత్రం నుంచి పాతాళానికి తొక్కే వరకు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు విశ్రమించరని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
రాస్కో చంద్ర శేఖర్ రావు… నీ దొంగ సర్వేలు చేసే దొంగ ఏజెన్సీలు గుర్తు పెట్టుకోవాలని, రాబోయేది మరల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమేనంటూ సవాల్ విసిరారు. ఈ మాట నిలబెట్టు కోవడం కోసం రోజుకు 18 గంటలు పనిచేస్తామన్నారు. ప్రతీ సందర్భంలో ప్రజా ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకుంటోందన్నారు.
ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం లేదు.. ఒకే ఇంట్లో రెండు గుంపులున్నాయి బీఆర్ఎస్ పై మండిపడ్డారు. ఒకరిపై ఒకరు పోటీగా ఒకాయన కన్నెపల్లికి పోయి పంపులు ఆన్ చేయాలంటాడని కేటీఆర్ పై పంచ్ లు వేశారు. ఒకసారి మేడిగడ్డ కుంగితేనే ఇంత నష్టం జరిగిందని… మళ్లీ నీళ్లు నింపితే భద్రాచలం రాముడు మునుగుతాడని సీఎం రేవంత్ పేర్కొన్నారు.
ఖమ్మం జిల్లాలో 44 ఊర్లు కొట్టుకుపోయాయని, నీ దుష్ట రాజకీయాల కోసం మేడిగడ్డ నింపాలా అని అడిగితే సమాధానం లేదన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి సర్వేలో కాంగ్రెస్ ఓడిపోతుందని దుష్ప్రచారానికి దిగారన్నారు. ఎన్నికలు ఎప్పుడో తెలియకుండా, రిజర్వేషన్లు ఎలా మారుతాయో తెలియకుండా ఎవరైనా సర్వేలు చేస్తారా.. గెలుపు ఓటములు నిర్ణయిస్తారా?.. అంటూ సెటైర్లు వేశారు. జూబ్లీహిల్స్ లో ఇలాగే చెబితే జనం బీఆర్ఎస్ ను బండకేసి కొట్టారన్నారు.
బ్యాడుమేళం బ్యాచ్ లా బీఆర్ఎస్ సర్వేల బ్యాచ్ తయారైందన్నారు. బీజేపీ లోకి వెళ్ళనని హరీష్ రావుకేసీఆర్ పై ఒట్టేసి చెప్పమనాలని పంచ్ లు వేశారు. నువ్వు ఎక్కడుంటావో తెలియదు.. మీ బావ ఎటు పోతాడో తెలియదని, బీఆర్ఎస్ ను బీజేపీ లో విలీనం చేస్తారని నీ సొంత చెల్లెలే చెబుతోందని బీఆర్ఎస్ పై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్లు బీఆర్ఎస్ కు వందల కోట్లు ఇచ్చారని నీ సొంత చెల్లే చెప్పిందని అన్నారు. బీఆర్ఎస్ అమలు చేసిన షాది ముబారక్, రైతు బందు పథకాలను మేం కొనసాగించడం లేదా?.. అని అన్నారు. ప్రతీ పేదవాడికి రేషన్ కార్డు, సన్న బియ్యం, 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇచ్చామన్నారు. రైతు భరోసా 12 వేలకు పెంచామని, రైతు రుణమాఫీ చేసి రుణవిముక్తులను చేశామన్నారు.
రాబోయే ఎన్నికల్లో తెలంగాణ నుంచి 26 పార్లమెంట్ స్థానాలకు 20 పార్లమెంట్ స్థానాలు గెలిపిద్దామని, రాహుల్ గాంధీని ప్రధాని చేసుకుందామని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, శ్రేణులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు.
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