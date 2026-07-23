/CM Revanth reddy: SIR పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే.!. బీజేపీ టార్గెట్ గా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

CM revanth reddy on sir process in telangana: తెలంగాణలో ఎస్ఐఆర్ నమోదు ప్రక్రియ ఊపందుకుంది. ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన నియోజక వర్గమైన కొడంగల్ కు వెళ్లి ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. ఈక్రమంలో ప్రజలంతాఎస్ఐఆర్ లో పాల్గొనాలన్నారు. ఓటు హక్కులేకుంటే మనిషి బతికున్నచచ్చిన వాడితోనే సమానమన్నారు. అంతే కాకుండా బీఎల్ వోలపై ఆధారపడకుండా ప్రజలంతా తమ ఓటు హక్కును తాము ఉండేలా తమ పేరును నమోదు చేసుకొవాలన్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై సీఎం రేవంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
SIR అయిపోయే వరకు గ్రామాల్లోనే ఉండమని కాంగ్రెస్ నేతలకు ఆదేశించినట్లు చెప్పారు. 30 పర్సంటేజ్ కావాల్సి ఉందన్నారు. ముఖ్యంగా.. SIR నాయకులకు సంబంధించింది కాదని, ప్రజలకు సంబంధించిన అంశమన్నారు. తెలిసి తెలియక రెండు ఓట్లు ఉన్నాయని అంటున్నారని, పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేయమని చెప్పండన్నారు. కలెక్టర్ అనుమతి తీసుకొని నా గ్రామంలో ఉన్న ఓటును కొడంగల్ కు మార్చుకున్నట్లు చెప్పారు.
గతంలో కొడంగల్ ప్రాంతం కర్ణాటకలోని జిల్లాలో ఉండేదని, భాష ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు చేసినప్పుడు కొడంగల్ పాలమూరులోకి వచ్చిందని గుర్తు చేశారు. బీజేపీ కుట్ర పూరితంగా ఓట్లు తొలగించే అవకాశముందన్నారు.
గ్రామీణ ప్రాంతంలో అమాయకుల ఓట్లు పోయే అవకాశముందని తెలిపారు. SIR ఉద్దేశం ప్రక్షాళన కాదని.. కుట్ర పూరితంగా SIR ను వాడుతున్నరని అన్నారు. ఎస్ఐఆర్ తో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ ఓట్లు పోతే కాంగ్రెస్ ఓట్లు పోయినట్టేనని చెప్పుకొచ్చారు. కొంత మందికి అవగాహన లేకపోవడం, సరైన సమయంలో స్పందించకపోవడం వల్ల ఓట్లు పోయే అవకాశముందన్నారు.
ఓటుహక్కు లేకపోతే పథకాలు పోతాయని, ఓటుహక్కు లేకపోతే ఆధార్ పోతుందన్నారు. ఆ తర్వాత అసలు గుర్తింపే ఉండదని పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా సంక్షేమ పథకాలు కూడా అందవన్నారు. బీజేపీలో అంతర్గత కలహాలు ఉన్నాయని అన్నారు. బీజేపీ నాయకులకు ఒకరంటే ఒకరికి పడదన్నారు.
ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ ఓట్లు ఎక్కడుంటాయో బీజేపీకి తెలుసన్నారు. చిన్నచిన్న కారణాలతో ఓట్లు తొలగిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇండ్లకు 5 లక్షలు ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయిందని, బీఆర్ఎస్ నేతలు బ్రోకర్లకు అమ్ముకొని దళారీ వ్యవస్థ తెచ్చారని సీఎం రేవంత్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
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