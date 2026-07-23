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CM Revanth reddy: SIR పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే.!. బీజేపీ టార్గెట్ గా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

SIR Process in Telangana: SIR నాయకులకు సంబంధించింది కాదని, ప్రజలకు సంబంధించిన అంశమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.అంతే కాకుండా SIR అయిపోయే వరకు గ్రామాల్లోనే ఉండమని తమ పార్టీ నేతలను ఆదేశించినట్లు సీఎం రేవంత్ చిట్ చాట్ లో మాట్లాడారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 23, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:46 PM IST
CM Revanth reddy: SIR పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే.!. బీజేపీ టార్గెట్ గా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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CM Revanth reddy: SIR పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే.. బీజేపీ టార్గెట్ గా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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