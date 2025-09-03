Cm Revanth reddy Sensational comments on kalvakuntla kavitha and kcr: కల్వకుంట్ల కవితను ఇటీవల బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.ఈ క్రమంలో కవిత ప్రెస్ మీట్ పెట్టిమరీ బీఆర్ఎస్ హరీష్ రావును, కేటీఆర్, సంతోష్ కుమార్ లపై తీవ్రస్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు. అంతేకాకుండా.. తనకు జరిగిన అన్యాయం గురించి, హరీష్ రావు, సంతోష్ కుమార్ లు చేసిన అక్రమాలు అన్నింటిని మీడియా ముఖంగా బైటపెట్టారు. పార్టీని కాపాడుకోవాలని రామన్నకు, తన తండ్రి కేసీఆర్ ను కోరారు.
అంతే కాకుండా.. కవిత హరీష్ రావు వెనకాల సీఎం రేవంత్ ఉండి ఇదంతా నడ్పిస్తున్నారంటూ కామెంట్స్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి, ఎమ్మెల్సీ పదవికి కూడా కవిత రాజీనామా చేని లేఖను మండలికి పంపించారు. ఈ నేపథ్యంలో కవిత ఎపిసోడ్ ప్రస్తుతం తెలంగాణలో హట్ టాపిక్ గా మారింది.
తాజాగా..కవిత చేసిన ఆరోపణలపై సీఎం రేవంత్ కవితకు తనదైన శైలీలో కౌంటర్ ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని బతకనివ్వమని ఆనాడు శాసనసభ్యులు కాకుండా తమపై అక్రమ కేసులు పెట్టి జైల్లో పెట్టారన్నారు. ఈరోజు వాళ్ళకు వాళ్లేతన్నుకుని చస్తున్నారన్నారు. ఒకరినొకరు కడుపులో కత్తులు పెట్టుకుని కౌగిలించుకుంటున్నారంటూ బీఆర్ఎస్ పై సెటైర్లు వేశారు.
బీఆర్ఎస్ కు ఇతరులు అవసరం లేదని, వాళ్లను వాళ్ళే పొడుచుకుంటారంటూ తీవ్రస్థాయిలో ఎద్దేవా చేశారు. అంతే కాకుండా.. అవినీతి సొమ్ము పంపకాల్లో తేడా వచ్చి కుటుంబంలో తగాదాలు పెట్టుకుంటున్నారన్నారు. కల్వకుంట్ల కుటుంబం చేసిన పాపం ఊరికే పోదని.. ఆ పాపాలు వెంటాడుతూనే ఉంటాయన్నారు.
చేసిన పాపాలు.. ఖచ్చితంగా అనుభవించాల్సిందే అంటూ కేసీఆర్ పై రేవంత్ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను హరీష్ రావు వెనకాల ఉన్నానని ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఇదంతా అవాస్తవమన్నారు. అంత చెత్తగాళ్ళ వెనక నేనెందుకు ఉంటానంటూ కౌంటర్ ఇచ్చారు. నేను నాయకుడిని.. ఉంటే ముందుంటా… నా వాళ్లకు తోడుగా ఉంటానన్నారు.
కల్వకుంట్ల కుటుంబంలో.. వాళ్లకు వాళ్లు కత్తులతో పొడుచుకుని పోతారంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొంత మంది హరీష్, సంతోష్ వెనకాల, మరికొంత మంది లేదు.. లేదు.. కవిత వెనకాల ఉన్నారని అంటున్నారు..దీనిపై కూడా రేవంత్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
బీఆర్ఎస్ దిక్కుమాలినవారని తెలంగాణ ప్రజలు బండకేసి కొట్టారని, కడుపుకు.. అన్నం తినేవారు ఎవరైనా మీ వెనక ఉంటారా..?... అంటూ మండిపడ్డారు. దయచేసి మీ కుటుంబ పంచాయతీలనో… మీ కుల పంచాయతీలోనో.. మమ్మల్ని లాగకండని రేవంత్ బీఆర్ఎస్ కు చురకలు పెట్టారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాలం చెల్లిన నోటు లాంటిదని, కాలగర్భంలో కలిసిపోతుందంటూ రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.