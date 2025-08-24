CM Revanth Reddy: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మార్క్.. టార్గెట్‌ ఫిక్స్ చేశారా..!

CM Revanth Reddy: ఇండి కూటమి ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్ధి ఎంపిక విషయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చక్రం తిప్పినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రతిపక్ష పార్టీల నుంచి ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్ధిగా పి. సుదర్శన్ రెడ్డిని ఎంపిక చేయడం వెనుక సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నట్టు సమాచారం. ఇప్పటికే ఎన్డీయే పార్టీల అభ్యర్థిగా సీ.పీ రాధాకృషణ్ను బీజేపీ హైకమాండ్ ఫైనల్ చేసింది. దాంతో సౌత్ ఇండియా నుంచే అభ్యర్థిని బరిలో దింపి.. ఇక్కడి పార్టీలకు చెక్ పెట్టడమే సీఎం లక్ష్యంగా ఉందని సమాచారం. ఈ విషయంలో సీఎం రేవంతే.. పార్టీ హైకమాండ్ను ఒప్పించినట్టు తెలుస్తోంది. ఇటీవల తెలంగాణలో నిర్వహించిన బీసీ కులగణను సక్సెస్ఫుల్ నిర్వహించిన ఘనత సుదర్శన్ రెడ్డికి దక్కింది. అందుకే ఆయన్ను బరిలో దింపడం ద్వారా అటు బీఆర్ఎస్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ చేశారని పొలిటికల్ సర్కిల్స్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.
ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పెద్ద దిక్కులా మారారు. దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అన్ని విధాల అండగా నిలుస్తున్నారు. అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా రేవంత్ పైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతోంది. అటు కర్ణాటకలో సీఎం సిద్దరామయ్య ఉన్నప్పటికీ.. రేవంత్ రెడ్డి మాదిరిగా ఆయన యాక్టివ్గా లేరు. మరోవైపు డీకే శివకుమార్తో నిత్యం ఫైటింగ్ అన్నట్టుగా సీన్ కనిపిస్తోంది. కానీ రేవంత్ రెడ్డికి మాత్రం.. తెలంగాణ ఇలాంటి పరిస్థితి లేదు.. అందుకే ఆయన పార్టీ పెద్దలకు నిత్యం టచ్లో ఉంటూ పార్టీలో కీలకంగా మారుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్ధి విషయంలో చొరవ తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఉప రాష్ట్రపతికి తెలుగు నేతకు అవకాశం కల్పిస్తే దక్షిణాది నేతకు అవకాశం ఇవ్వడమే కాకుండా.. ఇక్కడ బీఆర్ఎస్కు చెక్ పెట్టొచ్చని వ్యూహం రచించినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. అంతేకాదు.. ఈ విషయంలో అన్ని పార్టీలు కాంగ్రెస్తో కలిసి రావాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు.
అంతేకాదు.. దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేయాలని చూస్తున్న పార్టీలను ఓడించాలని కోరారు సీఎం రేవంత్రెడ్డి. రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలంటే న్యాయ కోవిదుడి అవసరం ఉందన్నారు. అందుకే పార్టీలకు అతీతంగా ఇండి అభ్యర్థి జస్టిస్ సుదర్శన్రెడ్డిని గెలిపించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. జస్టిస్ సుదర్శన్రెడ్డికి ఏ పార్టీతో సంబంధం, అనుబంధం లేదని గుర్తు చేశారు. ఎన్డీయే అభ్యర్థిని గెలిపిస్తే రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తారనీ.. రిజర్వేషన్లను రద్దు చేస్తారన్నారు. సుదర్శన్రెడ్డి గెలుపు కోసం కేసీఆర్, చంద్రబాబు, జగన్, పవన్, అసద్ల కృషి చేయాలని రేవంత్రెడ్డి కోరారు. అయితే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపాదనపై బీఆర్ఎస్ ఏం చేస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది..
మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పక్కవ్యూహాంతో ముందుకు వెళ్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ ఇండి కూటమి అభ్యర్ధికి ఇక్కడి పార్టీలో మద్దతు తెలపకపోతే.. వారని ప్రజాక్షేత్రంలో మరింత ఎండగట్టే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ఈ అవకాశాన్ని రాజకీయంగా రేవంత్ రెడ్డి వాడుకునే చాన్స్ ఉంది. మొత్తంగా ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్ధితో ప్రతిపక్ష పార్టీలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇరుకునపెట్టేశారని రాజకీయ పరిశీలకులు సైతం అభిప్రాయపడుతున్నారు.. చూడాలి మరి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపాదనపై బీఆర్ఎస్, వైసీపీ పార్టీలు ఎలాంటి స్టాంట్ తీసుకుంటాయో తెలియాలంటే మాత్రం కొద్దిరోజులుగా ఆగాల్సిందే..
ఇదీ చదవండి: అల్లం తీసుకుంటే దివ్యౌషధం.. కొలెస్ట్రాల్, హార్ట్స్ట్రోక్, డయాబెటీస్ వారికి వరం..
ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook