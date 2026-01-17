English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
cm Revanth reddy fire on brs:  నడుము విరిగినోడు నాకు శత్రువు ఎలా అవుతాడని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మహబూబ్ నగర్ లో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతేకాకుండా.. మహబూబ్ నగర్ పై గత పాలకులు పూర్తిగా అన్యాయం చేశారన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 17, 2026, 06:54 PM IST
  • బీఆర్ఎస్ పై ఫైర్ అయిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..
  • కేసీఆర్ ను శుక్రచార్యుడంటూ వ్యాఖ్యలు..

Cm Revanth reddy slams on brs kcr and ktr harish rao:  సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మహబూబ్ నగర్ లో పలు డెవలప్ మెంట్ పనుల్ని ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా   రూ. 1,284 కోట్లతో పలు పనులకు సీఎం రేవంత్ శంకుస్థాపనలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో గత బీఆర్ఎస్ పాలనపై నిప్పులు చెరిగారు. గతంలో అధికారంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ ను 2013 లో అప్పటి కాంగ్రెస్ నేతలు సాధించారని చెప్పారు. ప్రాజెక్ట్ మీద రూ . 23 కోట్ల కాంట్రక్టర్లకు చెల్లించారని,  కానీఆ ప్రాజెక్ట్ మాత్రం పూర్తికాలేదన్నారు. అదే విధంగా ఉద్దండాపూర్ లోని జలాశయం భూ నిర్వాసితులకునిధులు చెల్తించలేదని గుర్తు చేశారు. సంగంబండ వద్ద బండ పగుల గొట్టెందుకు కేసీఆర్ పదేళ్లలో ఒక్కరూపాయి కూడా కేటాయించలేదన్నారు.

నారాయణపేట కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకంను పదేళ్ల పాటు నెగ్లీజెన్సీ చేశారన్నారు. ఇక పదేళ్లలో రూ. 1.80 లక్షల కోట్లు ఖర్చుపెట్టారు కానీ ప్రాజెక్ట్ కూడా పూర్తిచేయలేదన్నారు. చివరకు ఒక్క కాళేశ్వరం పూర్తిచేశారంటే అది మూడేళ్లకే కుప్పకూలిందని బీఆర్ఎస్ పై  సీఎం రేవంత్ నిప్పులు చెరిగారు.

అదే విధంగా గతంలో ప్రాజెక్టు పనులపై బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇష్టమున్నట్లు వ్యవహరించిందన్నారు. అదేవిధంగా శుక్రచార్యుడిలా  కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ లో ఉండి కేటీఆర్, హరీష్ రావులను మారీచ, సుబాహుడిలా అన్నిపనులు చెడగొట్టాలని పంపారని కేసీఆర్ పై మండిపడ్డారు. ఆయన నడుము విరిగి ఫామ్ హౌస్ లో ఉండి కూడా కాంగ్రెస్ పై కుతంత్రాలు చేస్తున్నాడని అన్నారు.

Read more: Brs ktr: రాహుల్ గాంధీ యాడ పడుకున్నవ్.!. మరోసారి నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

మరోవైపు ఇప్పటికే తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు,ఎంపీ ఎన్నికలు, కంటోన్మెంట్, జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్, సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో సత్తాచాటామని, ఇక మున్సిపల్ఎన్నికల్లో కూడా ప్రజల ఆశీస్సులతో గెలుస్తామని సీఎం రేవంత్ మహబూబ్ నగర్ సభలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CM Revanth ReddyMahabub NagarBRS KCRHarish RaoBRS KTR

