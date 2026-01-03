English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  CM Revanth reddy: ఎవరి తోలు ఎవరు తీసేవారో తెలిసేది..!. కేసీఆర్‌పై అసెంబ్లీలో నిప్పులు చెరిగిన సీఎం రేవంత్..

CM Revanth reddy: ఎవరి తోలు ఎవరు తీసేవారో తెలిసేది..!. కేసీఆర్‌పై అసెంబ్లీలో నిప్పులు చెరిగిన సీఎం రేవంత్..

cm Revanth reddy fires on kcr in Telangana assembly session: కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి వస్తే ఎవరి తోలు ఎవరు తీసేవారో తెలిసేదంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలుచేశారు. అంతేకాకుండా పాలమూరు ప్రాజెక్ట్ వివాదంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Jan 3, 2026, 08:19 PM IST
  • కేసీఆర్ పై నిప్పులు చెరిగిన సీఎం రేవంత్..
  • అసెంబ్లీలో సంచలన వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy: ఎవరి తోలు ఎవరు తీసేవారో తెలిసేది..!. కేసీఆర్‌పై అసెంబ్లీలో నిప్పులు చెరిగిన సీఎం రేవంత్..

Revanth reddy satirical comments on kcr in Telangana assembly session: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ వివాదం తారాస్థాయికి చేరింది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. ఇప్పటికే కేసీఆర్ పాలమూరు ప్రాజెక్ట్ ల విషయంలో కాంగ్రెస్ పూర్తిగా నెగ్లీజెన్సీగా ప్రవర్తించిందని ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై రంగంలోకి దిగిన సీఎం రేవంత్ ఇటీవల పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ ల విషయంలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ , హరీష్ రావులను ఉరితీసిన తప్పులేదన్నారు. కేసీఆర్ ను కసబ్ తో పొల్చారు.ఈ వ్యాఖ్యలతో తెలంగానలో మరోసారి నీళ్ల మంటలురాజుకున్నాయి. ఇక తెలంగాణలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు నడుస్తున్నాయి.

హరీష్ రావు  సీఎం రేవంత్ కు కౌంటర్ లు వేయగా స్పీకర్ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడాలని చెప్పారు. అయితేనే మైక్ ఇస్తామని చెప్పారు. దీంతో స్పీకర్ అధికారపార్టీవైపు మాట్లాడుతున్నారని, ఈ సెషన్ ను తాము బైకాట్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ పై నేతల మధ్య తెలంగాణ అసెంబ్లీలోవాడి వేడి రచ్చ నడుస్తొంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాజీ సీఎం కేసీఆర్ పై మండిపడ్డారు.

వలసల జిల్లా పాలమూరు బిడ్డగా కరువు కష్టాలు, పేదరికం ఎలా ఉంటుందో నాకు పూర్తిగా తెలుసన్నారు.  తెలంగాణ ప్రాంతానికి తీరని అన్యాయం జరుగుతుందని, ఇందుకు కాంగ్రెస్ కారణమని కేసీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శించారు. గత ప్రభుత్వంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇప్పుడు ఎలా ఉపయోగపడతాయో, ఈ ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలపై తన అనుభవంతో సూచనలు ఇస్తారని అనుకున్నామన్నారు. అందుకే కృష్ణా జలాలపై ఒకరోజు, గోదావరి జలాలపై ఒకరోజు సభలో చర్చిద్దామని ఆహ్వానించారు. 

ఈ శాసన సభకు ఒక పవిత్రత ఉంది. ఈ సభలో జరిగే చర్చలను, విషయాలను, అందులోని వాస్తవాలను ప్రజలు సంపూర్ణ విశ్వాసంతో నమ్ముతారన్నారు. ఇక్కడ అబద్దానికి ఆస్కారం లేదు. మాటల గారఢీలకు స్థానం లేదని సీఎం రేవంత్ మాట్లాడారు. 

ప్రజల ఆశలు, ఆశయాలు, ఆకాంక్షలే తప్ప రాజకీయ ప్రయోజనాలకు ఇది వేదిక కాబోదని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ నాలుగు కోట్ల ప్రజల ప్రాతినిధ్యానికి ప్రతిరూపం ఈ సభ అంటూ మాట్లాడారు. ఈ సభలో మాట్లాడే ప్రతిమాట రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే పరమావదిగా ఉంటుందన్న నమ్మకం ప్రజల్లో ఉంటుందన్నారు. 

గడచిన రెండేళ్లుగా ప్రతిపక్ష నాయకుడు సభకు రావడం లేదని, సభకు రండి అని నేను పదే పదే విజ్ఞప్తి చేశానన్నారు. 40 ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవం ఉందని చెప్పుకునే ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత సభకు రాలేదని సీఎం రేవంత్ మాట్లాడారు. అసెంబ్లీలోకి రాము, చర్చలో పాల్గొనం అని హరీష్ రావు మాట్లాడటం చట్టసభలను అవమానించడమేనన్నారు.

Read more: Pawan Kalyan: కొండ గట్టు పర్యటనలో షాకింగ్.. మరో పెద్దప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ పవన్ కళ్యాణ్.. ఏమైందంటే..?

మీరు సభ పెట్టండి మీ బట్టలు ఒడదీస్తామన్నారు.. తోలు తీస్తామని కేసీఆర్ మాట్లాడారు.. ఒకవేళ వారు సభలో చర్చలో పాల్గొని ఉంటే… ఎవరి బట్టలు ఎవరు ఊడదీస్తారు.. ఎవరి తోలు ఎవరు తీస్తారు అనేది తెలంగాణ ప్రజలకు తెలిసేది అంటూ సీఎం రేవంత్ ఘాటు వ్యాఖ్యలుచేశారు.

 

 

