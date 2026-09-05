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CM Revanth reddy: టీచర్లు దయచేసి ధర్నాలు, దీక్షలు చేయొద్దు.. కొడంగల్ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy kodangal tour:  మిగిలిన రెండు సంవత్సరాలు పీఆర్ సీ, జీతభత్యాలు వంటి సమస్యలు నాకు చెప్పొద్దని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉపాధ్యాయుల్ని కోరారు. అంతే కాకుండా.. నా వెసులుబాటుని బట్టి.. ఆ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని కొడంగల్ సభలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 05, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:46 PM IST
CM Revanth reddy: టీచర్లు దయచేసి ధర్నాలు, దీక్షలు చేయొద్దు.. కొడంగల్ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddyinkodangalmeeting

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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