/CM Revanth reddy: టీచర్లు దయచేసి ధర్నాలు, దీక్షలు చేయొద్దు.. కొడంగల్ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy speech in kodangal govt teachers row: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన నియోజక వర్గమైన కొడంగల్ పర్యటనలో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పలు డెవలప్ మెంట్ పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. అంతే కాకుండా ఈ రోజు స్థానికంగా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి జయంతి నేపథ్యంలో కొడంగల్ లో ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పెండింగ్ బకాయిలు, టీచర్ల అంశంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా విద్యాశాఖ మంత్రిగా టీచర్లు దయచేసి ధర్నాలు, దీక్షలు చేయొద్దని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
కలెక్టర్లను, జిల్లా ఎస్పీలను ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం నాకు పెద్ద లెక్క కాదు
ఒక పెన్నుతో సంతకం పెడితే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారు
కానీ టీచర్స్ తెలివైన వాళ్లు.. వాళ్లను ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ఆశామాషీ కాదు
- సీఎం రేవంత్ రెడ్డి pic.twitter.com/5ki16e9ff8
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 5, 2026
మీరు స్టూడెంట్స్ని చదివించండి.. మీ సమస్యల కోసం ధర్నాలు మాత్రం చేయొద్దన్నారు. ఈ రెండేళ్లు ఓపిక పట్టాలని, మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తానని హమీ ఇచ్చారు. టీచర్లే ధర్నాలు చేస్తే.. ప్రభుత్వం మా టీచర్లకు అన్యాయం చేస్తుందనే ఆలోచన విద్యార్థుల మనసుల్లో పుడుతుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. మిగిలిన రెండు సంవత్సరాలు పీఆర్సీ, జీతభత్యాలు వంటి సమస్యలు నాకు చెప్పొద్దని కోరారు. ప్రభుత్వ వెసులుబాటుని బట్టి.. ఆ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని హమీ ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా టీచర్ల బదిలీల అంశంపై మాట్లాడారు. కలెక్టర్లను, జిల్లా ఎస్పీలను ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం నాకు పెద్ద లెక్క కాదన్నారు. ఒక పెన్నుతో సంతకం పెడితే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారని చెప్పారు.
రెండేళ్లు నాకు సమయం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ టీచర్లను కోరారు. మీ టీచర్ల సమస్యలు అన్నీ పరిష్కరిస్తానని అన్నారు. రెండేళ్ల తరువాత నేను రాసే ఎన్నికల పరీక్షల్లో మార్కులు వేసేది మీరేనని మాట్లాడారు. అప్పుడు నన్ను ఫెయిల్ చేస్తారా, పాస్ చేస్తారా మీ చేతుల్లోనే ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్ లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కానీ టీచర్స్ తెలివైన వాళ్లు.. వాళ్లను ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ఆశామాషీ కాదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా పాలిటెక్నిక్ స్టూడెంట్ లకు అన్యాయం చేయమన్నారు. ఇక బీజేపీ , బీఆర్ఎస్ తో కుమ్మక్కైందని అన్నారు. ఓట్లను తొలగించేందుకు సర్ ప్రక్రియను తీసుకొచ్చారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేంద్రంపై మండిపడ్డారు.
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