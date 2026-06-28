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CM Revanth reddy: ఎవడు అడ్డుపడ్డా మూసీలో వేసి తొక్కుతా.!. బీఆర్ఎస్‌పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

cm revanth reddy fires on brs: బీఆర్ఎస్ కు గతమే కానీ భవిష్యత్తు లేదని  సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఏకీపారేశారు. ఎవరు అడ్డుపడ్డ కూడా మూసీ ప్రక్షాళన చేసి తీరతామని స్పష్టం చేశారు.  ఎక్కడ కూడా వెనక్కు తగ్గే ప్రసక్తిలేదని స్పష్టం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 28, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:21 PM IST
CM Revanth reddy: ఎవడు అడ్డుపడ్డా మూసీలో వేసి తొక్కుతా.!. బీఆర్ఎస్‌పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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