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CM Revanth reddy: ప్రజల మీద చేతబడులు చేయడం ఏంటీ.?. సంగారెడ్డి సభలో సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

cm revanth reddy sangareddy meeting:  నా మీదో, మహేష్ గౌడ్ మీదో చేతబడి చేయిస్తే ఎదుర్కొంటాం కానీ ప్రజల మీద చేతబడులు చేయించడం ఏంటని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంగారెడ్డి సభలో సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 15, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:00 PM IST
CM Revanth reddy: ప్రజల మీద చేతబడులు చేయడం ఏంటీ.?. సంగారెడ్డి సభలో సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddyinsangareddy

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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