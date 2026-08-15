/CM Revanth reddy: ప్రజల మీద చేతబడులు చేయడం ఏంటీ.?. సంగారెడ్డి సభలో సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy speech in sangareddy public meeting: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాక రేపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఇటీవల కర్ణాటకలోని శివమొగ్గకు వెళ్లారు. ఆయన పర్యటనపై కాంగ్రెస్ నేతలతో పాటు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా చేస్తున్న చేతబడి ఆరోపణలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తాజాగా.. మరోసారి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంగారెడ్డి జిల్లా సభలో రేషన్ స్మార్ట్ కార్డ్ పంపిణి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో చేసిన వ్యాఖ్యలు అగ్నికి మరింత ఆజ్యం పోసేదిగా మారాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. బీఆర్ఎస్ నేతలు.. బాత్రూమ్ కి వెళ్లినా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టే వాళ్లు, ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లి మంచి కోసమే పూజలు చేస్తే సోషల్ మీడియాలో ఎందుకు పెట్టలేదని ఏకీపారేశారు.
కాంగ్రెస్ వచ్చినప్పటి నుండి ఒక్క క్షణం కూడా కరెంట్ పోలేదు
ఉచిత కరెంట్ అందిస్తే రైతులు ఆనందంగా వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారు
- సీఎం రేవంత్ రెడ్డి https://t.co/uaztPZgoWd pic.twitter.com/frkmt4dHTw
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 15, 2026
ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్లకు తెలవదు.. చేతబడి మామీద చెప్పించాడు. అందుకే మా నాయన ఫామ్హౌస్లో నుంచి బయటకు వస్తలేడని.. చేతబడితో అష్ట దిగ్బంధనం చేశాడని అని ఒకాయన ప్రెస్ వాళ్లకు చెబుతున్నాడట అంటూ సీఎం రేవంత్ బీఆర్ఎస్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
పదేళ్లు మంత్రిగా చేసిన వ్యక్తులు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లి చేతబడి పూజలు చేయిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. రాష్ట్రంలో కరువు రావాలని, రైతులు చనిపోవాలని, ప్రభుత్వం పడిపోవాలని అర్ధరాత్రి అఘోర పూజలు చేస్తున్నారన్నారు. మనిషన్న వాడు ఎవడైనా ఇలాంటి పనులు చేస్తాడా?.. అంటూ బీఆర్ఎస్ మీద ఫైర్ అయ్యారు.
కోల్పోయిన అధికారాన్ని తిరిగి పొందేందుకు నిరుద్యోగులను రెచ్చగొట్టి ఆత్మహత్యలు చేసుకునేందుకు పెట్టుబడులు పెడుతున్నారని బీఆర్ఎస్ పై విమర్శలు గుప్పించారు. మీ రేవంతన్నగా మీకు మాటిస్తున్నా.. మీకు ఉద్యోగాలిచ్చి, ఆదుకునే బాధ్యత ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానిదని సీఎం రేవంత్ యువతకు సంగారెడ్డి సభ వేదికగా హమీ ఇచ్చారు.
రేషన్ కార్డు కేవలం ఒక కాగితం కాదు.. ఇది మీ ఆకలి తీర్చే ఆత్మగౌరవంలాంటిదన్నారు. పేదలకు నిత్యావసరాలను పంపిణీ చేసేందుకు రేషన్ షాపులను తీసుకొచ్చిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీదని సీఎం రేవంత్ చెప్పుకొచ్చారు. ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ఏ ఒక్క పేదవాడు ఆకలితో అలమటించకూడదన్నదే ప్రజా ప్రభుత్వ ఆలోచన అని స్పష్టం చేశారు. ఇవాళ సన్న బియ్యం గురించి ఒకరు.. ఇందిరమ్మ ఇండ్ల గురించి ఇంకొకరు ఆరోగ్యశ్రీ గురించి మరొకరు మాట్లాడుతున్నారని, బీజేపీ, బీఆరెస్ రెండూ వేర్వేరు కాదు.. అవి నాణానికి బొమ్మ బొరుసు లాంటివన్నారు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ నాయకులను అడుగుతున్నా.. ఏనాడైనా సన్నబియ్యం ఇచ్చి పేదల కడుపు నింపాలని మీరు ఆలోచించారా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
సన్నబియ్యం ప్రతీ పేద ఇంటికి చేరుస్తున్న ఘనత మా ప్రభుత్వానిదన్నారు. కాంగ్రెస్ వస్తే కరెంటు ఉండదని ఆనాడు మాట్లాడారని, ఈ 32 నెలల్లో ఏ ఒక్క క్షణమైనా కరెంటు పోయిందా?.అని ప్రశ్నించారు. ప్రతీ పల్లెలో రైతులకు 24 గంటల ఉచిత కరెంటు అందిస్తున్నది నిజం కాదా? అన్నారు. ఆనాడు వరి వేసుకుంటే ఉరే అని మాట్లాడారు.. కానీ సన్న ధాన్యానికి రూ.500 బోనస్ అందిస్తున్న వాస్తవం మీ కళ్ల ముందున్నదన్నారు. రైతు భరోసా 2 వేలు పెంచి ఏడాదికి రూ.12 వేలు అందిస్తున్నామన్నారు. 36 వేల కోట్లు రైతు భరోసా పథకం ద్వారా రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేశామన్నారు.
ఈ వేదికగా కేసీఆర్ కు సవాల్ విసురుతున్ననని, శాసన సభలో చర్చిద్దాం దమ్ముంటే రావాలన్నారు.. రైతులకు మేం చేసిన మేలు ఏంటో.. మీరు అన్యాయం ఏంటో చర్చిద్దాం రండి చర్చిద్దామన్నారు. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 21 వేల కోట్లు ఖర్చు చేసి రూ. 2 లక్షల వరకు రైతు రుణమాఫీ చేశామని పేర్కొన్నారు.
తెలంగాణలో రుణం లేని రైతులు ఉన్నారన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ నివేదికలు బీజేపీ నాయకులకు కనిపించడంలేదా? అంటూ ఏకీపారేశారు. 32 నెలల్లో రైతులు పండించిన ధాన్యానికి రూ.90 వేల కోట్లు రైతుల ఖాతాలకు బదిలీ చేశామన్నారు. ఇది మా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమం కాదా? .. అని ప్రశ్నించారు. రైతులను రాజులుగా గౌరవించే సంస్కృతి మా ప్రభుత్వంలో ఉందన్నారు. రెండున్నరేళ్లలో 1 లక్ష 70 వేల కోట్లు రైతులకోసం ఖర్చు చేశామని గర్వంగా చెబుతున్నామన్నారు. డబుల్ బెడ్రూం ఇండ్లు ఇస్తామన్న వాళ్లు ఏ ఒక్కరికైనా ఇచ్చారా?.. అని ఫైర్ అయ్యారు. మీ తమ్ముడిగా నేను రెండేళ్లల్లో 7 లక్షల ఇండ్లు మంజూరు చేశామన్నారు.
ప్రతీ గ్రామంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నిర్మాణం జరుగుతోందన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇల్లు లేని ఊరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లేదు.. ఉండదన్నారు. ఒంటరి మహిళలందరికీ పెన్షన్లు ఇచ్చి ఆదుకునే బాధ్యత తమ ప్రభుత్వానిదన్నారు. చేనేత, గీత కార్మికులకు పెన్షన్లు అందిస్తామన్నారు.
అర్హులందరూ దరఖాస్తు చేసుకోవాలని… పెన్షన్లు అందించే బాధ్యత తమదన్నారు. రెండున్నరేళ్లలో 72 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశామని, మరో పది వేల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చామన్నారు. నిరుద్యోగ యువకులు మాయ మాటలు చెప్పే వాళ్ల ఉచ్చులో పడొద్దన్నారు.
ప్రతీ ఆరు నెలలకు ఎప్పటికప్పుడు ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేసే బాధ్యత తమ సర్కారుదన్నారు. మాటిస్తే మట్టిలో కలిసే వరకు నిలబడే నాయకత్వం కాంగ్రెస్ నాయకత్వమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
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