Rythu Bharosa: నేడు అకౌంట్లోకి రెండో విడత ‘రైతు భరోసా’ నిధులు.. మీ ఖాతాలో డబ్బులు జమకాకుంటే వెంటనే ఇలా చేయండి!

Rythu Bharosa Scheme Second Installment 2026: వానాకాలం, యాసంగి పంటల సాగులో రైతులకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతు భరోసా పథకాన్ని అమలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ పథకం కింద ప్రతీయేటా రెండు విడతల్లో ఎకరాకు రూ.6 వేల చొప్పున మొత్తం ఏడాదికి రూ.12 వేలను ప్రభుత్వం రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేస్తోంది. రైతు భరోసా పథకంలో భాగంగా ఇప్పటికే రబీ సీజన్లో పంట సాగుకు సంబంధించి ఎకరం, అంతకన్నా తక్కువ భూమి కలిగిన రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో ప్రభుత్వం తొలి విడతలో భాగంగా డబ్బులు జమ చేసింది. మార్చి 22న సిద్ధిపేట జిల్లా నర్మెటలో జరిగిన బహిరంగ సభలో తొలి విడతగా 1.50కోట్ల ఎకరాలకు రూ.3,590 కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లో ప్రభుత్వం జమ చేసింది. ఇవాళ రెండో విడత రైతు భరోసా నిధులను జమ చేయనుంది.
భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం వద్ద జరిగే బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రెండో విడతలో 45,11,947 మంది రైతులకు రూ. 2,206 కోట్లను విడుదల చేయనున్నారు. దీంతో రెండు విడతల్లో కలిపి రూ.5,653 కోట్ల నిధులు జమ కానున్నాయి. రెండో విడతలో రెండు ఎకరాల వరకు భూమి ఉన్న వారికి నిధులు జమ కానున్నాయి. ఇక మూడో విడత చెల్లింపులను ఈ నెలాఖరులోగా పూర్తి చేస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే చెప్పారు. అయితే, మూడో విడతలో మరో ఎకరానికి ఇస్తారా.. ఐదెకరాల వరకు పూర్తి చేస్తారా అనే స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
రైతు భరోసా అమలు కోసం ప్రతీ సీజన్ కు సుమారు రూ.9 వేల కోట్ల చొప్పున ఏటా రూ.18 వేల కోట్లు కావాలి. ఏ సీజన్లో అయినా ఏకమొత్తంగా చెల్లించాలంటే నిధుల సర్దుబాటు చాలా కష్టం. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వం విడతల వారీగా రైతు భరోసా నిధులను రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తోంది. అయితే, ప్రస్తుతం రెండో విడతలో రైతు భరోసా నిధులు జమ కాని రైతులు సంబంధిత వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది. అర్హత కలిగి ఉన్న రైతులు భూమి పట్టా, సంబంధిత వివరాలను వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు లేదంటే రెవెన్యూ శాఖ అధికారులను సంప్రదించి వివరాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. వాటి ఆధారంగా అర్హత కలిగి ఉన్న రైతుల ఖాతాల్లో రైతు భరోసా నిధులను జమ అవుతాయి.
ఇక రెండో విడత పూర్తయిన వెంటనే మూడో విడత నిధులను కూడా విడుదల చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. 5 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ భూమి ఉన్న రైతులకు సంబంధించి మూడో విడత నిధులను ఈ నెలాఖరు లోపు జమ చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇది పూర్తయితే మొత్తం మూడు విడతల్లో రైతుల ఖాతాల్లో రూ.9 వేల కోట్లు జమ చేయాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యం నెరవేరినట్టే అవుతుంది.
