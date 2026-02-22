English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CM Revanth reddy: గోదావరి జలాలపై మీ రాజకీయాలా.!. మరోసారి కేసీఆర్ టార్గెట్ గా సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy: గోదావరి జలాలపై మీ రాజకీయాలా.!. మరోసారి కేసీఆర్ టార్గెట్ గా సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

cm Revanth reddy visits devadula project: ఉత్తర తెలంగాణ ను సస్యశ్యామలం చేసే సమయంలో ఆరోపణలు, అబద్ధాల ప్రచారాల వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిలేదన్నారు. అదే విధంగా గోదావరి జలాల వివాదం రాజకీయ రంగు పులుముకుందని సీఎం రేవంత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 22, 2026, 08:16 PM IST
Cm Revanth reddy visits devadula project fires on kcr: తెలంగాణలో రాజకీయాల్లో మరోసారి ప్రాజెక్టుల అంశం బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటలయుద్దంకు కారణమైంది. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ములుగు జిల్లాలోని తుపాకుల గూడెంలో  ఉన్న దేవాదుల ఎత్తిపొతల ప్రాజెక్ట్ ను అధికారులతో కలసి సందర్శించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. గోదావరి జలాల వివాదం రాజకీయ రంగు పులుముకుందన్నారు. ఉత్తర తెలంగాణ ను సస్యశ్యామలం చేసే సమయంలో ఆరోపణలు, అబద్ధాల ప్రచారాలక వల్ల ప్రయోజనం లేదన్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఎన్నో సమస్యలు ఎదురుకొన్నామన్నారు. అప్పుడే ప్రాజెక్ట్ లు పూర్తి చేస్తే బాగుండేదని రేవంత్ పేర్కొన్నారు.

సమైక్య రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాజెక్ట్ లు నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయని గుర్తు చేశారు. నిధులు,నీళ్ల తో తెలంగాణ ఏర్పాటు అయిందని అన్నారు. గత పాలకులు 10 ఏళ్లలో చిత్త శుద్ధితో ప్రాణహిత, ఎస్ ఆర్ ఎస్ పి, దేవాదుల లాంటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి 967 టీఎంసీ వాటాను వినియోగించు కుంటే బాగుండేదన్నారు. వరద జలాల్లో వాటా అడిగే వాళ్ళమని, కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతానికి గోదావరి నీళ్లు తీసుకు వెళ్లే అవకాశం ఉండేదన్నారు. గోదావరి పైన కాళేశ్వరం తప్ప మిగిలిన ప్రాజెక్టులను పట్టించుకోలేదని బీఆర్ఎస్ పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. 2001 లో దేవాదులకు చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేస్తే ఇప్పటికి నిర్మాణం కొనసాగుతుందన్నారు.

చిత్త శుద్ధితో నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని భావిస్తున్నా మాకు నిధుల కొరత ఉందని సీఎం రేవంత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 8.11 లక్షల కోట్ల అప్పు భారం తెలంగాణ పైన ఉందని,  రాబోయే 2 ఏళ్ల లో ఎట్టి పరిస్థితిలో ప్రాజెక్ట్ లను పూర్తి చేయాలన్న చిత్త శుద్ధి మాకు ఉందన్నారు. దేవాదుల ప్రాజెక్టు పూర్తి కి సత్వరమే నిధులు మంజూరు చేస్తామన్నారు.  6000 కోట్ల అంచనాల తో మొదలైన దేవాదుల ఇప్పుడు 18,500 కోట్లకు చేరిందని వెల్లడించారు.

తుమ్మిడి హట్టి నుంచి భద్రాచలం వరకు గోదావరి పైన ఉన్న అన్ని ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తామన్నారు. 2 ఏళ్ల లో కాళేశ్వరం నుంచి చుక్క నీరు ఎత్తి పోయకున్నా వరి దిగుబడి లో తెలంగాణ నెంబర్ వన్ గా నిలబడిందన్నారు. గత ప్రభుత్వం కల్పించినవి అన్ని భ్రమలే అని తేలిపోయిందన్నారు. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల ఎందుకు నిర్మించారో మేము ఇప్పుడు విమర్శలు చేయడం లేదన్నారు. కృష్ణా నది జలాల పైన అపోహలు సృష్టించారని, అసెంబ్లీ లో చర్చ పెట్టి అన్నిటికీ సమాధానం ఇచ్చామన్నారు.

గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ తప్పిదాలను కప్పి పుచ్చుకోవడానికి ఆరోపణలు  చేస్తే సమాధానం ఇచ్చామన్నారు. వాళ్ల లో మార్పు వస్తుందని  ఆశించాం.. కానీ అది జరగ లేదన్నారు. గోదావరి జలాల పైన అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఒక రోజు చర్చ చేద్దామన్నారు. 10 ఏళ్ల పరిపాలన అనుభవం, సాధించి విజయాలు, మా తప్పిదాలు ఏంటో బీఆర్ఎస్ చెప్పాలన్నారు. 2 ఏళ్ల పాలన లో మా తప్పిదాలు ఉంటే సవరించుకుంటామన్నారు. పక్క రాష్ట్రానికి నీళ్లు తరలించడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందని అంటున్నారని,  తెలంగాణ పోటీ చేసి ప్రజా ప్రతినిధి ఐన వారు ఎవరైనా ఏపీ కి సహకరిస్తారా?..అంటూ కౌంటర్ వేశారు.

చవక బారు ఆరోపణల వల్ల ప్రయోజనం లేదని, మాకు భేషజాలు లేవని సలహాలు స్వీకరిస్తామన్నారు. ఎన్నికల సమయంలోనే రాజకీయాలని అన్నారు. అసెంబ్లీ, లోకసభ, ఉప ఎన్నికలు,సర్పంచ్,మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో ప్రజా తీర్పు వచ్చిందని, ఐనా బీఆర్ఎస్ లో మార్పు రాలేదన్నారు. ఇప్పటికి ప్రజలు తప్పు చేసారన్న భావన లోనే మాట్లాడుతున్నారు. ఎంత జటిలమైన సమస్య కైనా చర్చలతో నే పరిష్కారం దొరుకుతుందని రేవంత మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

చర్చ ల ద్వారా పరిష్కారం కాక పోతే న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయని, పక్క రాష్ట్రాల తో చర్చలకు ఎలాంటి భేషజాలు లేవన్నారు. ప్రతి పొలానికి సాగు నీరు,ప్రతి పౌరుడికి తాగు నీరు అందిచడమే లక్ష్యమని, 2034 వరకు అధికారం మాదే అని తెల్చి చెప్పారు.

Read more: Telangana Spdcl: సమ్మర్ వేళ విద్యుత్ శాఖ భారీ శుభవార్త.. వినియోగ దారులకు ఆ సమస్యలు తీరినట్లే..

కేసీఆర్ ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలని, చింత వద్దన్నారు. కేసీఆర్ వాకింగ్, యోగ చేయాలి మంచి పుస్తకాలు చదవాలని, చిన జీయర్ స్వామి సూక్తులు, ప్రవచనాలు వినాలన్నారు. అదే విధంగా ప్రజల పైన విషం కక్కే ప్రయత్నం చేయొద్దని రేవంత్ ఏకీపారేశారు. గోదావరి జలాలలో తెలంగాణ హక్కుల్ని కాపాడుకుంటామని సీఎం రేవంత్ స్పష్టం చేశారు. కాళేశ్వరం వాళ్ల సొంత ఆస్తి కాదని, ప్రజల సొమ్మని గాలికి వదిలేయలేమని మరల  ఉపయోగంలోకి తీసుకు వస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెల్చిచెప్పారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

CM Revanth ReddyGodavari project disputesGodavari ProjectsTelangana govtgodavari water war

