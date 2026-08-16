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CM Revanth reddy: కేసీఆర్, కేటీఆర్‌లు తెలంగాణకు శనీశ్వరులు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..!

cm Revanth reddy visits mulugu: సొంత చెల్లికి న్యాయం చేయలేనోడు.. 2 కోట్ల మందికి ఆడబిడ్డలకు ఏం చేస్తాడని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్, కేటీఆర్ లపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. అంతే కాకుండా ఆస్తిలో భాగం ఇవ్వాల్సి వస్తుందని సొంత చెల్లిని మెడపట్టి బయటకు నెట్టేశారని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 16, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:20 PM IST
CM Revanth reddy: కేసీఆర్, కేటీఆర్‌లు తెలంగాణకు శనీశ్వరులు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..!
Image Credit: cmrevanthreddyinmulugu

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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