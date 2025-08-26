Ganesh Chaturthi: తెలంగాణ ప్రజలకు వినాయక చవితి విషేస్ చెబుతూ.. పోలీసులకు సీఎం రేవంత్ కీలక ఆదేశాలు .. ఏమన్నారంటే..?

cm revanth reddy wishes everyone on Ganesh Chaturthi festival: తెలంగాణలో వ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల కుండపోతగా వానలు కురుస్తున్నాయి. ఒకవైపు వినాయక చవితి పండగ, మరోవైపు కొద్దిరోజులుగా గ్యాప్ ఇచ్చిన వరుణులు మరల దంచి కొడుతుండటంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. అసలు బైటకు వెళ్లే పరిస్థితులు లేకుండా ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది. మరోవైపు గణేషుడి విగ్రహాల అమ్మకాలు, పూలు, పత్రి మొదలైనవి విక్రయించే వారంతా తమ విగ్రహాలు వర్షాంలో నానిపొవడం వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రజలకు వినాయక చవితి విషేస్ చెప్పారు. ప్రజలంతా ఆయురారోగ్యాలతో, ఆనందంతో, ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా హ్యపీగా ఉండాలని ఆ భగవంతుల్ని ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇదే క్రమంలో తెలంగాణలో ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడి అనేక చోట్ల కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో అన్ని జిల్లాల్లోని అధికారులకు కీలక అలర్ట్ జారీ చేశారు.
ముఖ్యంగా గణపయ్య వేడుకల నేపథ్యంలో అన్నిశాఖల అధికారులు అలర్ట్ గా ఉండాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వినాయక మండపాల వద్ద ఎక్కడ కూడా రద్దీ లేకుండా చూసుకొవాలన్నారు. ముఖ్యంగా రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ కు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూసుకొవాలన్నారు.
అన్ని శాఖాలకు చెందిన అధికారులు సైతం సమన్వయంతో పనిచేసి, ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటు, ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకొవాలని సీఎం రేవంత్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అదే విధంగా వినాయక మండపాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉచిత విద్యుత్ సదుపాయం కల్పిస్తుందని కూడా చెప్పుకొచ్చారు.
