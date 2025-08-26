English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Chaturthi: తెలంగాణ ప్రజలకు వినాయక చవితి విషేస్ చెబుతూ.. పోలీసులకు సీఎం రేవంత్ కీలక ఆదేశాలు .. ఏమన్నారంటే..?

Revanth reddy key instructions to police:  తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పోలీసులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ క్రమంలో అన్నిశాఖలకు చెందిన అధికారులు వర్షాల నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. వినాయక మండపాల వద్ద ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడకుండా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 26, 2025, 06:42 PM IST
  • గణపయ్య చవితి వేళ పోలీసులను అలర్ట్ చేసిన సీఎం రేవంత్..
  • ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా చూసుకొవాలని ఆదేశాలు..

Ganesh Chaturthi: తెలంగాణ ప్రజలకు వినాయక చవితి విషేస్ చెబుతూ.. పోలీసులకు సీఎం రేవంత్ కీలక ఆదేశాలు .. ఏమన్నారంటే..?

cm revanth reddy wishes everyone on Ganesh Chaturthi festival: తెలంగాణలో వ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల కుండపోతగా వానలు కురుస్తున్నాయి. ఒకవైపు వినాయక చవితి పండగ, మరోవైపు కొద్దిరోజులుగా గ్యాప్ ఇచ్చిన వరుణులు మరల దంచి కొడుతుండటంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. అసలు బైటకు వెళ్లే పరిస్థితులు లేకుండా ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది. మరోవైపు గణేషుడి విగ్రహాల అమ్మకాలు, పూలు, పత్రి మొదలైనవి విక్రయించే వారంతా తమ విగ్రహాలు వర్షాంలో నానిపొవడం వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.

ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రజలకు వినాయక చవితి విషేస్ చెప్పారు. ప్రజలంతా ఆయురారోగ్యాలతో, ఆనందంతో, ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా హ్యపీగా ఉండాలని ఆ భగవంతుల్ని ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇదే క్రమంలో తెలంగాణలో ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడి అనేక చోట్ల కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో అన్ని జిల్లాల్లోని అధికారులకు కీలక అలర్ట్ జారీ చేశారు.

ముఖ్యంగా గణపయ్య వేడుకల నేపథ్యంలో అన్నిశాఖల అధికారులు అలర్ట్ గా ఉండాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వినాయక మండపాల వద్ద  ఎక్కడ కూడా రద్దీ లేకుండా చూసుకొవాలన్నారు. ముఖ్యంగా రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ కు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూసుకొవాలన్నారు.

అన్ని శాఖాలకు చెందిన అధికారులు సైతం సమన్వయంతో పనిచేసి, ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటు, ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకొవాలని సీఎం రేవంత్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అదే విధంగా వినాయక మండపాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉచిత విద్యుత్ సదుపాయం కల్పిస్తుందని కూడా చెప్పుకొచ్చారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ganesh ChaturthiCM Revanth ReddyVinayaka chavithi celebrationsGanesh Chaturthi CelebrationsHeavy Rain

