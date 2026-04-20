CM Revanth visits Kaleshwaram project Medigadda barrage: తెలంగాణలో రాజకీయాల్లో కాక రేపుతున్నాయి. ఒకవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం పరిశీలించారు. మరోవైపు మాజీ సీఎం కేసీఆర్ జగిత్యాలలో జీవన్ రెడ్డి 40 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ తో అనుబంధంను వదులుకుని బీఆర్ఎస్ లో చేరారు. ఈ క్రమంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును పరిశీలించిన తర్వాత ఏర్పాటు చేసిన సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ పై నిప్పులు చెరిగారు. గోదావరి జలాలతో ఉత్తర తెలంగాణను సస్యశ్యామలం చేయాలని 1975 లో జలగం వెంగళ రావు ఆనాటి మహారాష్ట్ర సీఎంతో ఒప్పందం చేసుకున్నారని గుర్తు చేశారు. ఆ తర్వాత వైఎస్ హయాంలో 2009 లో 38,063 కోట్లతో ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును మొదలు పెట్టారన్నారు. ప్రాణహిత చేవెళ్లకు 11,700 కోట్లు ఖర్చు చేశారని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రాణహిత చేవేళ్లతో ఆర్ధిక, రాజకీయ ప్రయోజనం లేదని కేసీఆర్ రిడిజైనింగ్ పేరుతో పేరు, ఊరు అంచనాలు మార్చారని ఎద్దేవా చేశారు. అంచనాలను 1 లక్షా 50 వేల కోట్లకు పెంచారన్నారు.
2016 లో మొదలు పెట్టిన మేడిగడ్డను 2019 లో పూర్తిచేశామని ప్రచారం చేసుకున్నారు. ఇది అద్భుతమని భ్రమలు కల్పించి 2018 ఎన్నికల్లో రాజకీయ లబ్ది పొందారని బీఆర్ఎస్ పై నిప్పులు చేరిగారు. 2023 లో మేడిగడ్డ కుప్పకూలిందన్నారు.ఆ తర్వాత అన్నింటిని దాచిపెట్టి 2023 ఎన్నికల్లో ప్రయోజనం పోందాలనుకున్నారన్నారు. కొన్నినిజాలు దాచి పెడితే దాగవన్నారు. నిజాలను ప్రకృతి బయటపెట్టిందన్నారు. ప్రాజెక్టులో సమస్యలు రాగానే 2023, నవంబర్ 1 న NDSA ప్రాథమిక రిపోర్ట్ కేసీఆర్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడే ఇచ్చిందన్నారు. కానీ ఆ నివేదికను కేసీఆర్ పట్టించుకోలేదని రేవంత్ తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు. ఈ దోపిడీపై పీసీ ఘోష్ కమిటీ సంపూర్ణ నివేదిక ఇచ్చిందన్నారు. దీనిపై మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాలని కేంద్రానికి తీర్మానం పంపిందన్నారు.
కేసీఆర్, హరీష్ ను జైల్లో వేయాలని, ఈ కేసును సీబీఐ కి అప్పగించాలని కిషన్ రెడ్డి ఆనాడు అన్నారన్నారు. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపై నిర్లక్ష్యం వహించిందన్నారు. కాళేశ్వరంతో ఇప్పటి వరకు లక్ష ఎకరాలకు కూడా నీరు ఇవ్వలేకపోయారని మండిపడ్డారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును రిపేర్ చేయాలని మా ప్రభుత్వం సంకల్పించిందన్నారు. నెల రోజుల ముందే అధికారులతో, సాంకేతిక నిపుణులతో ఇవాళ సమావేశం పెట్టుకున్నామన్నారు. నిజాలు బయట పడతాయని తెలిసి ఇవాళ కావాలని వాళ్లు పొలిటికల్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. అయినా మేం అనుమతులు ఇచ్చామన్నారు.
కాళేశ్వరంపై విచారణకు ఆదేశిస్తారని తెలిసి బీజేపీ నేతల కాళ్లు పట్టుకునేందుకు హరీశ్ ఢిల్లీకి పరుగెత్తాడన్నారు. మీడియా బయటపెట్టినా వాళ్లు దీనిపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదన్నారు. బీజేపీని అడ్డు పెట్టుకుని అవినీతి కేసుల నుంచి బయటపడతామంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోదన్నారు. అవసరమైన ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళతామన్నారు.
హరీశ్ రావు తెలివి ఉండి మాట్లాడుతున్నాడో, తెలివి లేక మాట్లాడుతున్నాడో తెలియట్లేదన్నారు. శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ఈ ప్రాజెక్టుకు ప్రాణవాయువని అన్నారు. హరీష్ నిక్కర్ తొడక్కముందే ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ఉందన్నారు.ఎల్లంపల్లి నీటితోనే రాష్ట్రంలో అత్యధిక పంట పండించారన్నారు. కాళేశ్వరం విచారణపై సిబిఐ ఎందుకు మౌనంగా ఉందన్నారు. మేం పదే పదే లేఖలు రాసినా ఎందుకు స్పందిచడం లేదన్నారు.
హరీష్ రహస్య పర్యటన వెనక మతలబు ఏంటో తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాలన్నారు. ఢిల్లీలో ఎవరెవరిని కలిశారో హరీష్ బయట పెట్టాలన్నారు. జడ్జిమెంట్ ప్రకటించక ముందు వాదించడానికి వీలుండదని, మరి న్యాయవాదులను కలవడానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏముందని సీఎం రేవంత్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
Read more: kcr Jagtial meeting: జీవన్ రెడ్డి చేరికకు హరీష్ రావు వ్యతిరేకం.. కేసీఆర్ సభవేళ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
కాళేశ్వరంలో దోషులను వదిలేది లేదని, దోషులను శిక్షించేందుకు అవసరమైన కార్యాచరణతో ముందుకు వెళతామని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ప్రాజెక్టును కూడా ఊరికే వదలం.. రిపేర్లు చేసి నీరు అందిస్తామని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.