Cm Revanth Reddy Latest Telugu News: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన సుదీర్ఘ విదేశీ పర్యటనను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకొని శనివారం రాత్రి హైదరాబాద్ కు చేరుకోనున్నారు. ఇటీవల దావత్ లో జరిగిన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సుతోపాటు అమెరికాలోని పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలు, పెట్టుబడిదారులతో ఆయన భేటీ ఆయన సంగతి తెలిసిందే.. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అతి భారీగా పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా సాగిన ఈ పర్యటన ముగించుకొని.. ఆయన స్వదేశానికి ఈరోజు తిరిగి రాబోతున్నారు.. అంతేకాకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన ముగిసిన వెంటనే మంత్రులతో ప్రత్యేకమైన సమావేశంలో పాల్గొనబోతున్నారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనపై దృష్టి సాధించేందుకు.. ఫిబ్రవరి రెండవ తేదీన సోమవారం మధ్యాహ్నం సచివాలయంలో మంత్రులతో అత్యున్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ భేటీ అత్యంత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకోబోతుందని రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇక ఈ సమావేశంలో చర్చకు వచ్చే ప్రధాన అంశాల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ముందుగా పెట్టుబడులపై షమీక్ష నిర్వహించే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది.. దావోస్ తో పాటు అమెరికా పర్యటనల్లో కుదిరిన ఒప్పందాలతో పాటు రాష్ట్రానికి రానున్న పెట్టుబడులు, వాటి అమలుపై మంత్రులకు సీఎం వివరించనన్నారు.
Also Read: Medaram Traffic 2026: మేడారంలో ట్రాఫిక్ నరకం.. గంటల తరబడి వాహనాల నిలిపివేత.. చేతులెత్తేసిన అధికారులు..
అంతేకాకుండా రాష్ట్రంలో అతి త్వరలోనే జరగబోతున్న మున్సిపల్ ఎన్నికలపై ఈ సమావేశంలో లోతుగా చర్చించే అవకాశాలున్నాయి. ఎన్నికల వ్యూహాలతో పాటు అభ్యర్థుల ఎంపిక, పార్టీ శ్రేణులను సిద్ధం చేయడంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అకస్మాత్తుగా మారుతున్న తాజా రాజకీయ సమీకరణాలు, ప్రతిపక్షాల విమర్శలను తిప్పి కొట్టడం, ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజల్లోకి లోతుగా తీసుకెళ్లడం వంటి అంశాలపై కూడా ఈ మంత్రుల మీటింగ్లో చర్చకు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు పెండింగ్లో ఉన్న ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్టులతో పాటు పథకాలకు సంబంధించిన అమలు తీరిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించబోతున్నారు.
దావోస్ పర్యటన ముగించుకొని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రాకతో రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో సందడి నెలకొంది. అంతేకాకుండా విదేశీ పర్యటనలో ఆయన రాష్ట్రం తరఫున చేసిన పెట్టుబడి ఒప్పందాలు అభివృద్ధికి ఏ విధంగా దోహదపడతాయి అనేది రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.. ఫిబ్రవరి 2వ తేదీన జరిగే ఈ సమావేశం తర్వాతే మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సంబంధించిన స్పష్టమైన ప్రకటన వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు..
Also Read: Medaram Traffic 2026: మేడారంలో ట్రాఫిక్ నరకం.. గంటల తరబడి వాహనాల నిలిపివేత.. చేతులెత్తేసిన అధికారులు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook