Cold Waves: తెలంగాణ సహా దేశ వ్యాప్తంగా వణికిస్తున్న చలి పులి.. దారుణంగా పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు..

డిసెంబర్ రావడంతో చలి తీవ్రత పెరుగుతుంది. గత నెల నుంచే తెలంగాణలో చలి తీవ్రత పెరిగుతుంది. ఉత్తర తెలంగాణలోని ఏజెన్సీ గ్రామాల ప్రజలు చలికి వణికిపోతున్నారు. ఉదయం సమయంలో పొగమంచు, చలిగాలులు వీస్తుండగా, రాత్రి సమయంలో చలి తీవ్రత క్రమక్రమంగా పెరుగుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాధారణం కంటే 4 నుంచి 5 డిగ్రీల మేర ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి.
రానున్న 3 రోజులుల పాటు ఇదే తరహా వాతావరణం ఉంటుందని వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. దేశంలో చలిపై భారత వాతావరణ కేంద్రం బాంబ్ పేల్చింది. ఈ సీజన్లో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని IMD హెచ్చరించింది. మధ్య, వాయవ్య, ఈశాన్య భారతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో చలిగాలులు ఎక్కువగా వీస్తాయని అంచనా వేసింది.
హరియాణా, రాజస్థాన్, ఢిల్లీ, గుజరాత్ తదితర రాష్ట్రాల్లో సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని తెలిపింది. ఆయా రాష్ట్రాల్లో చలి సాధారణం కన్నా ఎక్కువగా శీతల గాలులు వీస్తాయని అంచనా వేస్తోంది వాతావరణశాఖ . ఆయా జిల్లాల్లో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా వున్న రోజులు రెట్టింపు అవుతాయని హెచ్చరించింది.
