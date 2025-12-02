Cold Waves: తెలంగాణ సహా దేశ వ్యాప్తంగా వణికిస్తున్న చలి పులి.. దారుణంగా పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
India Winter: తెలంగాణలో చలి చంపేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో చలి తీవ్రత అధిక‌ంగా వుంది. వరుసగా నాలుగు రోజులుగా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి. అటు ఉత్తర భారతాన్నికూడా చలిని వణికిస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 2, 2025, 10:10 AM IST

డిసెంబర్ రావడంతో చలి తీవ్రత పెరుగుతుంది. గత నెల నుంచే తెలంగాణలో చలి తీవ్రత పెరిగుతుంది. ఉత్తర తెలంగాణలోని ఏజెన్సీ గ్రామాల ప్రజలు చలికి వణికిపోతున్నారు. ఉదయం సమయంలో పొగమంచు, చలిగాలులు వీస్తుండగా, రాత్రి సమయంలో చలి తీవ్రత క్రమక్రమంగా పెరుగుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాధారణం కంటే 4 నుంచి 5 డిగ్రీల మేర ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి. 

రానున్న 3 రోజులుల పాటు ఇదే తరహా వాతావరణం ఉంటుందని వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. దేశంలో చలిపై భారత వాతావరణ కేంద్రం బాంబ్‌ పేల్చింది. ఈ సీజన్‌లో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని IMD హెచ్చరించింది. మధ్య, వాయవ్య, ఈశాన్య భారతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో చలిగాలులు ఎక్కువగా వీస్తాయని అంచనా వేసింది. 

హరియాణా, రాజస్థాన్, ఢిల్లీ, గుజరాత్ తదితర రాష్ట్రాల్లో సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని తెలిపింది.  ఆయా రాష్ట్రాల్లో చలి సాధారణం కన్నా ఎక్కువగా శీతల గాలులు వీస్తాయని అంచనా వేస్తోంది వాతావరణశాఖ . ఆయా జిల్లాల్లో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా వున్న రోజులు రెట్టింపు అవుతాయని హెచ్చరించింది. 

Cold WavesTelangana weather updatesIndia Weather UpdateTelangana Weather ForecastTelangana Weather updates in telugu

