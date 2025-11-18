English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cold Wave in Telangana: చంపేస్తోన్న చలి.. వణుకుతున్న తెలంగాణ..

Cold Wave in Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చలి చంపేస్తోంది. ఉదయం లేచి బయటకు వెళ్లాలంటే వణికిపోవాల్సిందే. మొత్తంగా నిర్మల్ నుంచి నాగర్  కర్నూల్ వరకు అంతటా అదే పరిస్థితి. ఇక రాజధాని హైదరాబాద్ లో చలి తీవ్రత మరింత పెరిగింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 18, 2025, 06:00 AM IST

Cold Wave in Telangana:తెలంగాణలో ఎన్నడూ లేనట్టుగా చలి తీవ్రత బాగా పెరిగింది. ఒక్కసారిగా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా  పడిపోయాయి. మరికొన్ని రోజులూ ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని వాతావారణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. చలి మరింత పెరుగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో చర్మం పొడిబారుతుంది. గాలి తేమ శాతం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. చర్మానికి నూనె లేదా వాజ్ లెన్ రాసుకోకపోతే.. చర్మం పొడిబారి బిరుసుగా అయిపోతుంది. దీంతో వృద్దులు, పిల్లలు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు. 

కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 7-10 డిగ్రీల వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని అధికారులు  హెచ్చరించారు.  రాష్ట్రవ్యాప్తంగా  చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు.  హైదరాబాద్ లోని శేరిలింగం పల్లి, ఈసీఐఎల్, కీసర వంటి  పలు ప్రాంతాల్లో 10-11°డిగ్రీలకు, నార్త్, వెస్ట్ తెలంగాణలో 7-10 డిగ్రీలకు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ప్రజలు  తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చలి తీవ్రత నేపథ్యంలో పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ యెల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. మరికొన్ని కొమరం భీమ్, భూపాలపల్లి, కోల్డ్ మైన్స్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలుపుతోంది. గత యేడాది కంటే ఈ ఇయర్ ఉష్ణోగ్రతలు ..డిసెంబర్ రాకముందే తీవ్ర రూపం దాల్చడం ఆశ్చర్యకరమైన విషయని చెప్పాలి. 

బయటకు వెళ్లాలంటే పూర్తిగా శరీరాన్ని కప్పుకొని వెళ్లాలని కోరుతున్నారు. షూస్ వేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. మరోవైపు తలకు మఫ్లర్ లేదా మంకీ క్యాప్ లాంటివి ధరించడం వలన చలి తీవ్రత నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్లు.. ఉదయం 8 గంటల తర్వాత తమ పనులు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. 

Cold WavesTelangana weather updatesTelangana Weather ForecastTelangana Weather updates in telugutelugu news

