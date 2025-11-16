Cold Wave in Telangana: తెలంగాణపై చలి పంజా.. నేడు రేపు జాగ్రత్త..!

Cold Wave in Telangana: తెలంగాణలో చలి చంపుతోంది. అన్ని జిల్లాల్లోనూ చలి తీవ్రత పెరిగింది. పలు జిల్లాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీల కంటే తక్కువే నమోదయ్యాయి.యంటే.. చలి తీవ్రత ఎంతలా పెరిగిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మొత్తంగా రాష్ట్ర మంతటా రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 15 లోపే నమోదవుతున్నాయి. కేవలం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వనపర్తి, ఖమ్మం, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లోనే రాత్రి టెంపరేచర్లు 15 డిగ్రీలుగా రికార్డు అవుతున్నాయి. మిగతా అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఆలోపే నమోదు అవుతున్నాయి. మరో కొన్ని రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో కోల్డ్ వేవ్ పరిస్థితులుంటాయని, ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
అయితే నేడు,రేపు తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 3 నుంచి 4 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదవుతాయని హెచ్చరించింది. ఇక వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరులో, సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్లో 8.1 డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. మొన్నటి వరకు వర్షాలతో ఇబ్బంది పడ్డ తెలంగాణ ప్రజలు ఇప్పుడు చలికి గజ గజ వణుకుతున్నారు. ఏజెన్సీ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పడిపోయాయి. నగర వాసులు కూడా చలి తీవ్రత పెరగడంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
వాతావరణంలో తేమ లేకపోవడం.. వేడిని గ్రహించేందుకు వీలుగా మేఘాలు ఏర్పడకపోవడంతో రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు వేగంగా పడిపోతున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. కాగా, గతంలో ఇదే టైంకు రాష్ట్రంలోని ఓ ఐదారు జిల్లాలు మినహాయించి రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 20 డిగ్రీలకుపైగానే నమోదయ్యాయి. ఈ ఏడాది మాత్రం చలి తీవ్రత ఆరంభంలోనే ఎక్కువగా ఉంటున్నదని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు చలి గుప్పిట్లో చిక్కుకున్నాయి. ఆ జిల్లాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీలలోపే నమోదయ్యాయి. ముఖ్యంగా కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, రాజన్నసిరిసిల్ల, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో చాలా చోట్ల 10 నుంచి 8 డిగ్రీలకు పడిపోయాయి. హైదరాబాద్ సిటీలోనూ చాలా ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పడిపోయాయి. అత్యల్పంగా హెచ్సీయూ వద్ద 11.8 డిగ్రీల మేర రాత్రి ఉష్ణోగ్రత రికార్డయింది. బీహెచ్ఈఎల్లో 12.5, రాజేంద్రనగర్ 12.9, గచ్చిబౌలిలో 13.3, వెస్ట్ మారేడుపల్లి 13.6, ఆదర్శ్నగర్ 12, శివరాంపల్లి 12.8, మచ్చబొల్లారం 14, కుత్బుల్లాపూర్లో 14 డిగ్రీల చొప్పున రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డయ్యాయి. వచ్చే రెండు మూడు రోజుల్లో సిటీలో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీలకు పడిపోయే చాన్స్ ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.