Cold Waves: చలి గుప్పిట్లో తెలుగు రాష్ట్రాలు.. మంచు దుప్పటితో గజగజ వణుకుతున్న ప్రజలు

Weather Alert: తెలుగు రాష్ట్రాల్ని చ‌లి గజగజ వణికిస్తుంది. రోజురోజుకు చలి తీవ్ర‌త క్ర‌మంగా పెరుగుతోంది. ప‌లుచోట్ల క‌నిష్ఠ ఉష్ణోగ్ర‌త‌లు భారీగా త‌గ్గాయి. ఉదయం వేళ చలి తీవ్రంగా ఉండటంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇక వ‌చ్చే రెండు రోజులు వాతావ‌ర‌ణ ప‌రిస్థితులు ఎలా ఉండనున్నాయ‌న్న దానికి సంబంధించి వాతావ‌ర‌ణ శాఖ కీల‌క ప్ర‌క‌ట‌న చేసింది.    

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 30, 2025, 07:32 AM IST

Cold Waves: చలి గుప్పిట్లో తెలుగు రాష్ట్రాలు.. మంచు దుప్పటితో గజగజ వణుకుతున్న ప్రజలు

Cold Grips In Telangana And Ap States: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చలి ప్రభావం రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. రాత్రి వేళల్లోనే కాదు, ఉదయాన్నే కూడా చలి తీవ్రంగా ఉండటంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పలుచోట్ల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్‌కు చేరుతున్నాయి. ఉదయం బయటకు వెళ్లేవారికి చలి తీవ్రంగా తాకుతోంది. ఈరోజు చలి తీవ్ర‌త పెర‌గ‌నున్న‌ట్లు అధికారులు హెచ్చ‌రిస్తున్నారు.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత కొద్ది రోజులుగా క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తున్న ఉష్ణోగ్రతలు.. ఆదివారం రాత్రి నుండి సోమవారం ఉదయం నాటికి కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయాయి. రాష్ట్రంలోని దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లోనూ వీస్తున్న శీతల గాలుల వల్ల జనజీవనం స్తంభించిపోతోంది. ముఖ్యంగా కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లాలోని తిర్యాణిలో అత్యల్పంగా 6.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. సంగారెడ్డి, ఆదిలాబాద్, రంగారెడ్డి వంటి జిల్లాల్లో కూడా ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీల కంటే చాలా తక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. రానున్న రెండు రోజుల్లో ఈ చలి తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది.

అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిసరాల్లో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దిగువ ట్రోపో ఆవరణంలో ఈశాన్య దిశ నుంచి గాలులు వీస్తున్నాయి. దీని ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతాలు, యానం, రాయలసీమలో వచ్చే మూడు రోజుల పాటు పొడి వాతావరణం ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి. రాబోయే రెండు రోజులలో కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతాలు, యానం, రాయలసీమలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయి కంటే 2 నుంచి 4 డిగ్రీల వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత మూడు రోజుల పాటు ఉష్ణోగ్రతల్లో పెద్ద మార్పులు కనిపించకపోవచ్చని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.

ఉదయం వేళల్లో దట్టమైన పొగ మంచు కమ్ముకోవడంతో రహదారులపై కనిపించే దూరం తగ్గుతోంది. దీని వల్ల వాహనదారులు నెమ్మదిగా ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ముఖ్యంగా హైవేలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రమాదాల అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి.    

