Lemon Prices: అమ్మో నిమ్మకాయ! ధర చూస్తే గుండె గుభేల్.. చుక్కలు చూపిస్తున్న పులుపు!

Lemon Prices Hike Latest News: వేసవి సూర్యుడు అప్పుడే తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తూ వస్తున్నాడు.. ఎండలు ముదురుతుండడంతో అల్పాహారం నుంచి మధ్యాహ్నం భోజనం వరకు.. దాహం తీర్చుకునే పానీయాల వరకు దేనికైనా నిమ్మకాయ ఉండాల్సిందే. అయితే ప్రస్తుతం నిమ్మకాయల ధరలు చూస్తుంటే సామాన్యులకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. నిన్న మొన్నటి వరకు ఎంతో తక్కువ ధరల్లో లభించే నిమ్మకాయలు.. ఇప్పుడు వాటి ధరలు ఒక్కసారిగా కొండెక్కాయి. కేవలం మూడు వారాల వ్యవధిలోనే ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంతకీ ఇప్పుడు మార్కెట్లో కేజీ నిమ్మకాయ ఎంత ధరల్లో లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జనవరి మాసంలో నిమ్మకాయ ధరలు కేజీ రూ.10 మాత్రమే ఉండేవి.. ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో రూ.30 పలికిన ధరలు.. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఏకంగా రూ.135 వరకు పలుకుతోంది. అంటే దాదాపు నాలుగు నుంచి ఐదు రెట్లు పెరిగింది. రిటైల్ మార్కెట్లో ఒక్కొక్క నిమ్మకాయ ధర దాదాపు 8 నుంచి 10 రూపాయల మధ్యలో ఉంది. అయితే ఒక్కసారిగా నిమ్మకాయలు ఇంత ధరలకు అమ్మడంతో సామాన్యులు కొనాలంటేనే జంకుతున్నారు.. అలాగే కొన్ని చోట్ల అయితే ఒక్కొక్క నిమ్మకాయను 15 రూపాయలకు పైగా విక్రయిస్తున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.
ధరలు పెరిగిన రైతుల్లో మాత్రం సంతోషం కనిపించడం లేదు.. వాతావరణ మార్పుల కారణంగా నిమ్మ తోటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో ఎకరాకు సగటున 40 నుంచి 50 బస్తాలు వస్తూ ఉండేవట.. కానీ వాతావరణ మార్పుల కారణంగా 15 బస్తాలు రావడం కూడా గగనమైందని కొంతమంది రైతులు చెబుతూ ఉన్నారు. చీడపీడల నివారణకు మందులు కొట్టడం.. సాగు ఖర్చులు పెరగడం వల్ల వచ్చే ఆదాయం వీటికి సరిపోవడం లేదని వాపోతున్నారు..
అకాల వర్షాలతో పాటు పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతల వల్ల పూత రాలిపోవడం దిగుబడిని తగ్గించడానికి ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. వేసవిలో శరీరానికి చలువచేసే నిమ్మరసం తాగాలనుకుంటున్న వారికి పెద్ద షాకే అని చెప్పొచ్చు. హోటళ్లతోపాటు జ్యూస్ సెంటర్లలో యజమానులు కూడా ధరలు పెరగడం వల్ల నష్టపోతున్నామని.. కస్టమర్ల వద్ద ఆనందంగా వసూలు చేయలేకపోతున్నామని ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిమ్మకాయ ధరలు ఇలాగే పెరిగితే వేసవిలో నిమ్మరసం తాగడం సామాన్యుడికి కలగానే మిగిలిపోయేలా ఉంది.
Also Read: Vivo V70 Elite: ఫ్లిప్కార్ట్ ధమాకా ఆఫర్.. రూ.55 వేల Vivo V70 Elite ప్రీమియం ఫోన్ కేవలం రూ.16 వేలకే!
