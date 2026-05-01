Video Viral: టికెట్ చెక్కింగ్ అధికారిని బూతులు తిడుతూ చెప్పుతో కొట్టిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ కండక్టర్.. వీడియో వైరల్..

Conductor attacks on tgsrtc checking employee: టికెట్ చెక్కింగ్ కోసం అధికారి  బస్సును ఆపాడు. సంగారెడ్డిలోని రాయకోడ్ వద్ద చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 1, 2026, 03:10 PM IST
  • టికెట్ ఎగ్జామినర్ పై దాడి చేసి కండక్టర్..
  • లంచం అడిగినందుకు దాడి..

Conductor attacks on ticker checking employee in sangareddy: ఇటీవల చాలా మంది ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న సీటు కోసం నానా పాట్లుపడుతున్నారు. అంతే కాకుండా కొంత మంది జుట్టు లాక్కుని కొట్టుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది బట్టలు చింపుకుని మరీ ఫైటింగ్ కు దిగుతున్నారు.  బస్సుల్లో ఫైటింగ్ ఘటనలు ఇటీవల ప్రతిరోజు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ  క్రమంలో తాజాగా.. ఒక బస్సు కండక్టర్ ఏకంగా టికెట్ లను తనిఖీలు చేసే అధికారిపై చెప్పుతో విరుచుకు పడ్డాడు. సంగారెడ్డిలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది. 

తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లా రాయకోడ్ వద్ద హైదరాబాద్ నుండి నారాయణఖేడ్ వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సును టికెట్ స్క్వాడ్ ఆపాడు. అతను బస్సులో ఉన్న వారు టికెట్ తీసుకున్నారా లేదా తనిఖీలు చేశారు.  అయితే ఒక ప్రయాణికుడి దగ్గర టికెట్ లేకపోవడంను గుర్తించాడు. దీంతో అతడ్ని, కండక్టర్ ను కిందకు దించి కేసు పెట్టకుండా ఉండడానికి ప్రయాణికుడి నుండి, కండక్టర్ నుండి రూ.20 వేల లంచం ఇవ్వాలని టికెట్ స్క్వాడ్ డిమాండ్  చేశాడు.

దీంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన  కండక్టర్, ప్రయాణికుడు ఆవేశంలో రెచ్చిపోయారు. టికెట్ స్క్వాడ్ ను బూతులు తిడుతూ, చెప్పులతో కొడుతూ నానా హంగామా చేశారు. నడి రోడ్డు మీద హైవోల్టెజ్ డ్రామా చోటు చేసుకుంది. దీంతో బస్సులోని మిగత ప్రయాణికులు వారికి సర్ది చెప్పడానికి ప్రయత్నించిన కండక్టర్ వెనక్కు తగ్గలేదు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై ఆర్టీసీ విచారణకు ఆదేశించింది.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

