Video Viral: టికెట్ చెక్కింగ్ అధికారిని బూతులు తిడుతూ చెప్పుతో కొట్టిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ కండక్టర్.. వీడియో వైరల్..

Conductor attacks on ticker checking employee in sangareddy: ఇటీవల చాలా మంది ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న సీటు కోసం నానా పాట్లుపడుతున్నారు. అంతే కాకుండా కొంత మంది జుట్టు లాక్కుని కొట్టుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది బట్టలు చింపుకుని మరీ ఫైటింగ్ కు దిగుతున్నారు. బస్సుల్లో ఫైటింగ్ ఘటనలు ఇటీవల ప్రతిరోజు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఒక బస్సు కండక్టర్ ఏకంగా టికెట్ లను తనిఖీలు చేసే అధికారిపై చెప్పుతో విరుచుకు పడ్డాడు. సంగారెడ్డిలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
ఆర్టీసీ బస్సులో టికెట్ లేదని రూ.20 వేలు లంచం అడిగినందుకు.. చెకింగ్ అధికారిని చెప్పుతో కొట్టిన కండక్టర్, ప్రయాణికులు
సంగారెడ్డి జిల్లా రాయకోడ్ వద్ద హైదరాబాద్ నుండి నారాయణఖేడ్ వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సుని తనిఖీ కోసం ఆపిన టికెట్ స్క్వాడ్
అయితే ఒక ప్రయాణికుడి దగ్గర టికెట్ లేకపోవడంతో… pic.twitter.com/QjQIGovbET
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 1, 2026
తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లా రాయకోడ్ వద్ద హైదరాబాద్ నుండి నారాయణఖేడ్ వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సును టికెట్ స్క్వాడ్ ఆపాడు. అతను బస్సులో ఉన్న వారు టికెట్ తీసుకున్నారా లేదా తనిఖీలు చేశారు. అయితే ఒక ప్రయాణికుడి దగ్గర టికెట్ లేకపోవడంను గుర్తించాడు. దీంతో అతడ్ని, కండక్టర్ ను కిందకు దించి కేసు పెట్టకుండా ఉండడానికి ప్రయాణికుడి నుండి, కండక్టర్ నుండి రూ.20 వేల లంచం ఇవ్వాలని టికెట్ స్క్వాడ్ డిమాండ్ చేశాడు.
Read more: CV Anand: తెలంగాణ డీజీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సీవీ ఆనంద్.. 19 వేల కొలువులపై బిగ్ అప్ డెట్..
దీంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన కండక్టర్, ప్రయాణికుడు ఆవేశంలో రెచ్చిపోయారు. టికెట్ స్క్వాడ్ ను బూతులు తిడుతూ, చెప్పులతో కొడుతూ నానా హంగామా చేశారు. నడి రోడ్డు మీద హైవోల్టెజ్ డ్రామా చోటు చేసుకుంది. దీంతో బస్సులోని మిగత ప్రయాణికులు వారికి సర్ది చెప్పడానికి ప్రయత్నించిన కండక్టర్ వెనక్కు తగ్గలేదు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై ఆర్టీసీ విచారణకు ఆదేశించింది.
