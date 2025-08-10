Bjp Vs Congress In Musheerabad Latest News: కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనంతో నిర్మించిన ఒక అభివృద్ధి పనికి సంబంధించిన ప్రారంభోత్సవం, ఇరు పార్టీల నాయకుల నినాదాలతో యుద్ధ రంగాన్ని తలపించింది. ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో రూ.1.60 కోట్లతో నిర్మించిన వీడీసీ రోడ్డు ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఈ ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. కేంద్ర మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి, రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, రాజ్యసభ సభ్యులు డాక్టర్ కే. లక్ష్మణ్, అనిల్ కుమార్ యాదవ్, ఎమ్మెల్యే ముఠా గోపాల్ వంటి ప్రముఖులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.
అయితే, ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన నాయకులు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడానికి బదులు, తమ తమ పార్టీల నినాదాలతో హోరెత్తించారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ, టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఎవరికి వారే ప్రత్యేకంగా జిందాబాద్ నినాదాలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు 'రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి' అని నినదిస్తే.. బీజేపీ కార్యకర్తలు 'భారత్ మాతాకీ జై' అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ నినాదాల పోటీతో ప్రారంభోత్సవ వేదిక దద్దరిల్లింది.
నాయకుల నినాదాలతో పాటు ఫోటోల కోసం వారు పడిన తంటాలు కూడా గందరగోళాన్ని సృష్టించాయి. ఒక ఫోటో తీసుకోవడానికి ఒకరికొకరు తోసుకుంటూ ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఇదంతా చూసి కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా.. నినాదాలు, ఫోటోల కోసం నాయకులు ఆరాటపడటం విమర్శలకు దారితీసింది. చివరికి, ప్రారంభోత్సవ ప్రక్రియ ముగించి రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయారు.
ప్రజల కోసం నిర్మించిన ఒక రోడ్డు ప్రారంభోత్సవ వేదిక, అభివృద్ధిని పక్కన పెట్టి పార్టీల ప్రచారం, నాయకుల స్వలాభం కోసం ఉపయోగపడింది. ఇది ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విఘాతం కలిగిస్తుందని పలువురు రాజకీయ నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సంఘటన, రాజకీయ నాయకుల ప్రవర్తనపై తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. ప్రజల ఆశలను నెరవేర్చడానికి బదులు, తమ పార్టీల నినాదాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఎంతవరకు సరైందని ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక రోడ్డు ప్రారంభోత్సవం, మూడు పార్టీల నాయకుల అహంకారపూరిత ప్రదర్శనకు వేదికగా నిలిచిందని ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల శ్రేయస్సు ప్రధానం, కానీ ఇక్కడ అది పక్కకు పెట్టినట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
