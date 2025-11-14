Naveen Yadav: జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం.. విజయ ఢంకా మోగించిన నవీన్ యాదవ్..

Congress candidate naveen yadav won in Hyderabad Jubilee hills by elctions results: దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయ ఢంకా మోగించింది. ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ ప్రతిరౌండ్లలోను ఆధిక్యంలో దూసుకునిపోయారు.
ఈ నేపథ్యంలో నవీర్ యాదవ్.. 25 వేల ఓట్లకు పైగా మెజార్టీతో విజయ ఢంకా మోగించారు. దీంతో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు సంబరాలు మొదలెట్టారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ మంత్రి పొన్నంప్రభాకర్ కూడా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సంబరాలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ విక్టరీతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజల్లో ఎక్కడ వ్యతిరేకత లేదని స్పష్టంగా తెలుస్తొందని కాంగ్రెస్ నేతలు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు నవీన్ యాదవ్ గెలుపుపై మంత్రి కొండా సురేఖ, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సంబరాలు జరుపుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. అంతేకాకుండా.. నవీన్ యాదవ్ గెలుపు లాంఛనమైపోయిందన్నారు. అంతే కాకుండా.. మెజార్టీ గురించి మాత్రమే తాము ఎదురు చూశామన్నారు. ప్రజల్లో ఎక్కడ కూడా కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకతలేదన్నారు.
గతంలో రెండుసార్లు ఓడిపోయినా, నవీన్ యాదవ్ నిత్యం ప్రజల్లోనే ఉన్నారన్నారు. ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ అన్నిరకలుగా అండగా నిలిచారన్నారు. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీపై, నవీన్ యాదవ్ పై బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ చేసిన ఆరోపణల్ని ప్రజలు తిప్పికొట్టారని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెల్చి చెప్పారు.
