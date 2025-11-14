English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Naveen Yadav: జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం.. విజయ ఢంకా మోగించిన నవీన్ యాదవ్..

Naveen Yadav: జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం.. విజయ ఢంకా మోగించిన నవీన్ యాదవ్..

Naveen Yadav won in Jubilee hills by election results:  జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది. ప్రజలు మరోసారి ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టారు.  నవీన్ యాదవ్, మాగంటి సునీతల మధ్య జరిగిన తగ్గాఫార్ వార్ లో నవీన్ యాదవ్ భారీ మెజార్టీతో గెలిచారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 14, 2025, 01:26 PM IST
  • జూబ్లిహిల్స్ లో సత్తాచాటిన కాంగ్రెస్..
  • సంబరాల్లో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు..

Trending Photos

Usiri avakaya: వావ్.. టెస్టీ ఉసిరి ఆవకాయ.. ఈ ప్రాసెస్ పాటిస్తే చిటికేలో చేసుకోవచ్చు..
4
Usiri avakaya
Usiri avakaya: వావ్.. టెస్టీ ఉసిరి ఆవకాయ.. ఈ ప్రాసెస్ పాటిస్తే చిటికేలో చేసుకోవచ్చు..
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ రూ.7 బంపర్‌ ప్లాన్‌.. 50 రోజుల వ్యాలిడిటీతో డైలీ 2 జీబీ ఆఫర్..!
5
BSNL 7 rupees plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ రూ.7 బంపర్‌ ప్లాన్‌.. 50 రోజుల వ్యాలిడిటీతో డైలీ 2 జీబీ ఆఫర్..!
IPL 2026: ఆ ఆటగాళ్లకి కావ్య పాప గుడ్‌బై.. లిస్ట్‌లో బడా ప్లేయర్స్.. ఎవరు ఉన్నారంటే..?
5
SRH Retention List
IPL 2026: ఆ ఆటగాళ్లకి కావ్య పాప గుడ్‌బై.. లిస్ట్‌లో బడా ప్లేయర్స్.. ఎవరు ఉన్నారంటే..?
Rashid Khan: పెళ్లయిన ఏడాదికే మొదటి భార్యతో బ్రేకప్.. రహాస్యంగా స్టార్‌ బౌలర్‌ రెండో వివాహం!
6
Rashid Khan
Rashid Khan: పెళ్లయిన ఏడాదికే మొదటి భార్యతో బ్రేకప్.. రహాస్యంగా స్టార్‌ బౌలర్‌ రెండో వివాహం!
Naveen Yadav: జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం.. విజయ ఢంకా మోగించిన నవీన్ యాదవ్..

Congress candidate naveen yadav won in Hyderabad Jubilee hills by elctions results: దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయ ఢంకా మోగించింది. ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ ప్రతిరౌండ్లలోను ఆధిక్యంలో దూసుకునిపోయారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ నేపథ్యంలో నవీర్ యాదవ్..  25 వేల ఓట్లకు పైగా మెజార్టీతో విజయ ఢంకా మోగించారు. దీంతో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు సంబరాలు మొదలెట్టారు.  మరోవైపు కాంగ్రెస్ మంత్రి పొన్నంప్రభాకర్ కూడా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సంబరాలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ విక్టరీతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజల్లో ఎక్కడ  వ్యతిరేకత లేదని స్పష్టంగా తెలుస్తొందని కాంగ్రెస్ నేతలు చెబుతున్నారు.  

మరోవైపు నవీన్ యాదవ్ గెలుపుపై మంత్రి కొండా సురేఖ, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సంబరాలు జరుపుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.  అంతేకాకుండా.. నవీన్ యాదవ్ గెలుపు లాంఛనమైపోయిందన్నారు. అంతే కాకుండా.. మెజార్టీ గురించి మాత్రమే తాము ఎదురు చూశామన్నారు. ప్రజల్లో ఎక్కడ కూడా కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకతలేదన్నారు. 

Read more: Minister Ponnam Prabhakar: జూబ్లీహిల్స్  ఉపఎన్నిక ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ హావా.. మంత్రి పొన్నం ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

గతంలో రెండుసార్లు ఓడిపోయినా, నవీన్ యాదవ్ నిత్యం ప్రజల్లోనే ఉన్నారన్నారు. ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ అన్నిరకలుగా అండగా నిలిచారన్నారు. అందుకే  కాంగ్రెస్ పార్టీపై, నవీన్ యాదవ్ పై  బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ చేసిన ఆరోపణల్ని ప్రజలు తిప్పికొట్టారని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెల్చి చెప్పారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Naveen YadavJubilee hills by election ResultsHyderabadJubilee hills bypoll resultscongress naveen yadav

Trending News