  KTR: జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్‌ గూండాల దాడులు.. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం

KTR: జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్‌ గూండాల దాడులు.. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం

Congress Goons Attack On BRS Party Leaders After Jubilee Hills Victory: గెలిచి ఒక రోజు కూడా కాలేదు అప్పుడే కాంగ్రెస్‌ గూండాలు రెచ్చిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కార్యకర్తపై దాడి చేయగా.. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అర్ధగంటలో బాధితుడి కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 15, 2025, 04:13 PM IST

KTR: జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్‌ గూండాల దాడులు.. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం

Congress Goons Attack: 'జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చి 24 గంటలు గడవకముందే కాంగ్రెస్ గూండాయిజానికి పాల్పడుతోంది. మేము పదేళ్లు అధికారంలో ఉన్నాం. చాలా ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచాం. ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీపై మేము దాడులు చేయలేదు' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్ చేస్తున్న రౌడీయిజాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారని.. బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ  కార్యకర్తలను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటామని ప్రకటించారు. గులాబీ కార్యకర్తపై జరిగిన దాడికి కాంగ్రెస్ బాధ్యత తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గం రహమత్‌నగర్‌లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త రాకేశ్‌పై కాంగ్రెస్‌ గూండాలు దాడి చేయడంతో శనివారం కార్యకర్తను పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్‌తో కలిసి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్‌ గూండాయిజంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కార్యకర్తపై జరిగిన దాడిని తీవ్రంగా ఖండించారు. దొంగ ఓట్లు, గూండా గిరి చేసి, డబ్బులు పంచి కాంగ్రెస్ గెలిచిందని కేటీఆర్‌ పునరుద్ఘాటించారు.

తాను అహంకారం తగ్గించుకోవాలన్న రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పందిస్తూ.. 'ఎవరిదీ అహంకారమో ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. విజయ గర్వంతో నిన్న ఊరేగింపు తీశారు. మేము ఎన్నో ఎన్నికలు గెలిచాము. పార్టీ గుర్తును గాడిదకి ఎక్కించి ఊరేగింపు చేశామా?' అని ప్రశ్నించారు. ఒక్క ఎన్నికలో గెలిస్తేనే ఇంత మీడిసిపడితే.. గతంలో తాము ఎన్నో ఎన్నికలు గెలిచామని.. కానీ ఏనాడూ ఇలా వికృతంగా చేయలేదని గుర్తుచేశారు. జూబ్లీహిల్స్‌ ఓటమిపై మంగళవారం నాయకులు, కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహిస్తామని.. ఓటమిపై కారణాలు విశ్లేషిస్తామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. రేవంత్‌ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ గుండాయిజం మానుకోకపోతే ప్రజలే బుద్ది చెబుతారని హెచ్చరించారు.

అభ్యర్థితో మాటామంతీ
జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో పోరాడి ఓడిన పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ కుటుంబసభ్యులను బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కలిశారు. మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ నివాసానికి వెళ్లి కుటుంబసభ్యులకు ధైర్యం చెప్పారు. రాజకీయాల్లో గెలుపు ఓటములు సహజమని ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పారు. ఎన్నికల్లో సునీత గోపీనాథ్‌తో పాటు వారి పిల్లలు చూపిన స్ఫూర్తిని, పోరాటాన్ని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ అభినందించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jubilee HillsRahmathnagarbrs partyKTRCongress Goons Attack

