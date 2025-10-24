Birla Ailayya satires on former cm kcr over jubilee hills by elections: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సైతం జూబ్లిహిల్స్ పై తమ పార్టీ జెండా ఎగరవేయాలని శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నేతలు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు.
ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఇటీవల కేసీఆర్ తన ఫామ్ హౌస్ లో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులతో జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల్లో ఎలా ముందుకు వెళ్లాలో సమావేశం నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్ జూబ్లీహిల్స్ అభ్యర్థి నవీన్ కుమార్ యాదవ్ ఒక రౌడీ అంటూ కూడా వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై పెద్ద దుమారం రాజుకుంది.
కాంగ్రెస్ నేతలు ఈ వ్యాఖ్యల్ని ఖండించారు. తాజాగా.. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల ఐలయ్య.. కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలపై రియాక్ట్ అయ్యారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొననున్న కేసీఆర్ వ్యవహారం..రామాయణంలోని కుంభకర్ణుడిలా మారిందన్నారు. రామాయణంలో కుంభకర్ణుడు ఆరునెలలు తింటాడు... మరో ఆరునెలలు పడుకుని ఉంటాడన్నారు.
కేసీఆర్ కూడా తన ఫామ్ హౌస్ కు పరిమితమయ్యాడని ఎద్దేవా చేశారు. ఇన్ని రోజులు నిద్రపోయాడా..?.. ఇప్పుడు ఎన్నికలు రాగానే.. ప్రజల్లోకి వస్తున్నాడని పంచ్ లు వేశారు. అంతే కాకుండా.. ప్రజలు ఓడించి మొట్టికాయలు వేసిన కూడా కేసీఆర్ లో అహాంకారం తగ్గలేదన్నారు. కనీసం పార్టీ ఆఫీసుకు కూడా రాకుండా.. తన ఫామ్ హౌస్ లో బీఆర్ఎస్ నేతలతో సమావేశంపై కూడా మండిపడ్డారు.
ఇది దొరల వ్యక్తిత్వం కాదా..?.. అంటూ ఏకీపారేశారు. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ గెలవడం అటుంచితే.. కనీసం డిపాజిట్ లు కూడా రావని బీర్ల ఐలయ్య జోస్యం చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ కుమార్ యాదవ్ ను రౌడీ షీటర్ అనడాన్ని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
