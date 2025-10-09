Bonthu Rammohan: జూబ్లీ హిల్స్ నుంచి బీజేపీ నుంచి పోటీ రూమర్స్.. స్పందించిన మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్.. ఏమన్నారంటే..?

Bonthu rammohan gives clarity on joining in bjp rumours: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఒకవైపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల అంశం మరోవైపు జుబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక పెద్ద రచ్చగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే రేవంత్ సర్కారుకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల విషయంలో హైకోర్టు స్టే విధిస్తు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. మరోవైపు తాజాగా.. మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ బీజేపీలోకి చేరుతున్నారని, ఆయన జూబ్లీహిల్స్ నుంచి బీజేపీ తరపున బరిలో ఉంటున్నారని వార్తలు వచ్చాయి.
మొత్తంగా ఈ రూమర్స్ పై మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ రియాక్ట్ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో.. పీసీసీ ఉపాధ్యక్షులు బొంతు రామ్మోహన్ మాట్లాడుతూ.. తాను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు.
జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ నుంచి పోటీ చేస్తానన్న మాటల్లో వాస్తవం లేదన్నారు. తన అభ్యర్థిత్వంపై బీజేపీలో అంతర్గత చర్చకు నాకు సంబంధం లేదని తెల్చి చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో సంతృప్తికరంగా ఉన్నానని తెలిపారు.
ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ.. స్థానిక నేత, బీసీ వర్గానికి చెందిన నవీన్ యాదవ్ను బరిలోకి తీసుకువచ్చింది. ఇక బీజేపీ విషయానికి వస్తే అనేక ఊహగానాలు తెరమీదకు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరపనేని పద్మ, మాధవీలత పేర్లు కూడా విన్పిస్తున్నాయి. దీనిపై అధికారికంగా మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ రియాక్ట్ కావడంతో పెద్ద వివాదంకు బ్రేక్ పడిందని చెప్పుకొవచ్చు.
