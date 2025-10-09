English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bonthu Rammohan: జూబ్లీ హిల్స్ నుంచి బీజేపీ నుంచి పోటీ రూమర్స్.. స్పందించిన మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్.. ఏమన్నారంటే..?

Bonthu Rammohan: జూబ్లీ హిల్స్ నుంచి బీజేపీ నుంచి పోటీ రూమర్స్.. స్పందించిన మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్.. ఏమన్నారంటే..?

Former mayor on Jubilee hills byplls: మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ బీజేపీ నుంచి జూబ్లీహిల్స్ నుంచి బరిలోకి ఉంటున్నట్లు వస్తున్న వార్తలపై రియాక్ట్ అయ్యారు. దీనిలో అసలు వాస్తవంలేదని కొట్టిపారేశారు. గిట్టని వారు ఇలాంటి ప్రచారం చేస్తున్నారని కొట్టిపారేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 9, 2025, 08:25 PM IST
Bonthu rammohan gives clarity on joining in bjp rumours: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఒకవైపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల అంశం మరోవైపు జుబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక పెద్ద రచ్చగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే రేవంత్ సర్కారుకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల విషయంలో హైకోర్టు స్టే విధిస్తు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది.  మరోవైపు తాజాగా.. మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ బీజేపీలోకి చేరుతున్నారని, ఆయన జూబ్లీహిల్స్ నుంచి బీజేపీ తరపున బరిలో ఉంటున్నారని వార్తలు వచ్చాయి.

మొత్తంగా ఈ రూమర్స్ పై మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ రియాక్ట్ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో.. పీసీసీ ఉపాధ్యక్షులు బొంతు రామ్మోహన్ మాట్లాడుతూ.. తాను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు.  

జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ నుంచి పోటీ చేస్తానన్న మాటల్లో వాస్తవం లేదన్నారు. తన అభ్యర్థిత్వంపై బీజేపీలో అంతర్గత చర్చకు నాకు సంబంధం లేదని తెల్చి చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో సంతృప్తికరంగా ఉన్నానని తెలిపారు.

Read more: Bc Reservation: స్థానిక ఎన్నికలపై హైకోర్టు స్టే.. రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు ముందున్న రెండు ఆప్షన్‌లు ఏంటంటే..?

ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ.. స్థానిక నేత, బీసీ వర్గానికి చెందిన నవీన్ యాదవ్‌ను బరిలోకి తీసుకువచ్చింది. ఇక బీజేపీ విషయానికి వస్తే అనేక ఊహగానాలు తెరమీదకు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరపనేని పద్మ, మాధవీలత పేర్లు కూడా విన్పిస్తున్నాయి. దీనిపై అధికారికంగా మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ రియాక్ట్ కావడంతో పెద్ద వివాదంకు బ్రేక్ పడిందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

