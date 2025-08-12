Congress Party Scam: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ సంపద పేద వారి చేతిలో ఎలా పెట్టాలనిని ఆలోచించే వారని.. కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపద మొత్తం ధనవంతుల చేతిలో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తోందని మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రజల కళ్లు కప్పి కుంభకోణాలకు పాల్పడుతున్నాడని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తాజాగా జీవో 17 తెచ్చి కోడిగుడ్ల కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. దాదాపు రూ.600 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం ఇది అని వెల్లడించారు. 20 వేల మంది చిరు వ్యాపారుల పొట్ట కొట్టేందుకు జీవో 17 తెచ్చారని మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో మంగళవారం ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ కీలక ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. 'గురుకులాలు, కేజీవీబీ, ఇతర విద్యాలయాల్లో ఫుడ్ కాంట్రాక్టర్లను మార్చేందుకు నిబంధనలను సడలిస్తూ జీవో 17 ఇచ్చారు. ఈ జీవోతో 20 వేల మంది వారి మీద ఆధార పడే లక్ష మంది రోడ్ల మీద పడతారు' అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఫుడ్ కాంట్రాక్టర్లు 50 లక్షల ఈఎండీ కట్టాలట.. పది తరాలు కష్టపడ్డా చిరు వ్యాపారులకు అంత డబ్బు రాదని తెలిపారు.
మండలం ఒక యూనిట్ గా ఒకే బడా కాంట్రాక్టర్కు కాంట్రాక్టు కట్టబెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతోందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ కాంట్రాక్టర్లకు కేసీఆర్ హయాంలో రాయితీ ఉండేదని గుర్తుచేశారు. చేవెళ్ల డిక్లరేషన్లో 25 శాతం దళితులకు కాంట్రాక్టులు ఇస్తామని చెప్పి ఉల్టా అవి అమలుచేయకుండా ఉన్నవి లాక్కుంటున్నారని మండిపడ్డారు. కోడిగుడ్లు సరఫరా చేసేందుకు రూ.3 కోట్ల టర్నోవర్ ఉండాలనే నిబంధన కేసీఆర్ హయాంలో లేదని ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు.
జానారెడ్డి బంధువులకో.. రేవంత్ రెడ్డి బంధువులకో కాంట్రాక్టులు ఇచ్చేందుకు కుట్ర చేస్తున్నారని మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆరోపించారు. కాంట్రాక్టర్ల నుంచి బ్యూరోక్రాట్లు, కాంగ్రెస్ నేతలు కమీషన్లు వసూలు చేస్తున్నారని ఆరోపణలు చేశారు. ఘోరమైన నేరాలు సాంఘిక సంక్షేమ శాఖలో జరుగుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి వచ్చాక గురుకులాల్లో ఇప్పటివరకు 103 మంది విద్యార్థులు చనిపోయారని తెలిపి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విద్యార్థుల మరణాల గురించి పట్టించుకునే శ్రద్ధ రేవంత్ రెడ్డికి లేదని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ నాయకులను మరింత ధనవంతులుగా మార్చేందుకు జీవో 17 తెచ్చారని మరోసారి ఆరోపించారు. జీవో 17ను రద్దు చేయాల్సిందేని సూటిగా డిమాండ్ చేశారు. గురుకులాల్లో వ్యవస్థలను ద్వంసం చేసే కుట్ర జరుగుతోందని మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు. కలెక్టర్లు, అదనపు కలెక్టర్ల కమీషన్లపై తమ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయని ప్రకటించారు. త్వరలోనే ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిని కలిసి తమ దగ్గరున్న ఆధారాలు సమర్పిస్తామని ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ చెప్పారు.
