/రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు

Epuri Somanna: ప్రముఖ కళాకారుడు ఏపూరి సోమన్న 25 ఏళ్ల పాటల ప్రస్థానం పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం హైదరాబాద్లోని రవీంద్ర భారతిలో జరిగింది. ఈ సభలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'రాజగోపాల్ రెడ్డి అధికార పక్షంలో ఉండను. ప్రతిపక్షంలో ఉండను అంటే నేనెప్పుడూ ప్రజల పక్షమే. ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడే నైజం నాది. దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడానికి సిద్ధం కావాలి' అని పిలుపునిచ్చారు. ఏపూరి సోమన్నలాంటి కళాకారులు గజ్జ కట్టాలి.. నేను రుమాలు చుడతా ప్రజల్లోకి వెళదామని సూచించారు.
'రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ మంచి చేస్తే మంచి అంట.. తప్పు చేస్తే తప్పని అంటా. తెలంగాణ వచ్చాక కూడా పేదలకు న్యాయం జరగలేదు. తెలంగాణ ఉద్యమంతో సంబంధం లేనోళ్లు, కాంగ్రెస్ పార్టీతో సంబంధం లేని వాళ్లు.. ఇవ్వాళ పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉన్నారు' అని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇట్లాంటి వాళ్లు పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉంటే బాధ అనిపిస్తోందని చెప్పారు. రాష్ట్ర రాజకీయాలను మార్చే శక్తి, శాసించే శక్తి తనకు ఉందని ప్రకటించారు. తన నిజాయితీనే తన బలం అని కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
'రానున్న కాలంలో నిజాయితీపరులు, యువకులు అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టాలి. రాష్ట్ర రాజకీయాలు మార్పు దిశగా అడుగులు వేయాలి. తెలంగాణ రాజకీయాలు కూడా తమిళనాడు తరహాలో మారనున్నాయి. నా వెంట ప్రజలు ఉన్నారు. అవినీతి ఎమ్మెల్యేలు డిపాజిట్ రాని ఎమ్మెల్యేలు, పాచిపోయిన ఎమ్మెల్యేలు నాకు అవసరం లేదు' అని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ఒకసారి గెలవగానే డబ్బు, అధికారం, పదవిపై వ్యామోహం పెరుగుతుందని.. గెలిపించిన ప్రజలను గాలికి వదిలేస్తున్నారని కొందరికి రాజగోపాల్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు.
'నేను నామినేషన్లకు డబ్బులు ఇస్తే ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలు అయినోళ్లు ఉన్నారు. కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించా. ఇప్పుడు వాళ్లను మనం పిలిస్తే వస్తారా రారు. వాళ్లు అధికారం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికే పోతారు' అని కొందరి ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలపై ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కులం, మతం పేరు చెప్పుకొని పైకెదిగిన తర్వాత వసూలు రాజాలుగా మారిన వ్యక్తులను తరిమికొట్టాలని సంచలన ప్రకటన చేశారు.
'తప్పుడు పనులు చేస్తూ కులాన్ని వాడుకోవడం మంచిది కాదు. ధర్మం, న్యాయం అన్ని కులాలకు ఒకటే ఉంటది. ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపిస్తే అండగా ఉండాలి. కానీ అహంకారం పెంచుకోవద్దు. పదవి అనేది బాధ్యత కానీ... కిరీటంగా భావించవద్దు' అని రాజకీయ నాయకులకు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి హితవు పలికారు. ఇప్పుడున్న నాయకులు చాలామంది గెలిచే వరకు ఒక తీరుగా.. గెలిచిన తెల్లారే మరో తీరుగా మారుతున్నారని వెల్లడించారు. అట్లాంటి వాళ్లకు తెల్లారేసరికి పెద్దపెద్ద కార్లు ఎట్లా వస్తున్నాయని ప్రశ్నించారు.
'ఉన్నోడేమో 1000 రెట్లు పెరుగుతున్నాడు. లేనోడు ఇంకా అక్కడే ఉంటుండు. పైన ఉన్నోళ్లేమో రూ.లక్షల కోట్లు దోచుకుంటున్నారు. పేదవాడికి రూ.5 లక్షల ఇల్లు ఇవ్వడానికి 500 రూల్స్ పెడుతున్నారు' కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. సగం ఇల్లు కట్టుకున్నాక... ఆటో ఉందనో ట్రాక్టర్ ఉందనో బిల్లులు ఆపేస్తున్నారని సొంత ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు. దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు. తాను అవసరం వచ్చినప్పుడు విద్యార్థుల కోసం, నిరుద్యోగుల కోసం, రైతుల కోసం, మహిళల కోసం, పోరాటం చేస్తానని ప్రకటించారు. ఇన్నేళ్లు సహనంతో ఉన్న.. ఇక పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తెలిపారు.