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రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు

Congress MLA Komatireddy Raj Gopal Reddy Sensational Comments: సొంత కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డిపై పరోక్షంగా గట్టి కౌంటర్‌ ఇచ్చారు. తెలంగాణ ఉద్యమంతో సంబంధం లేనోళ్లు, కాంగ్రెస్‌తో సంబంధం లేని వాళ్లు పెద్ద పెద్ద పదవులు పొందుతున్నారని ఆరోపించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 13, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:41 PM IST
రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Image Credit: Komatireddy Raj Gopal Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు
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