/రూ.450 కోట్ల అవినీతి.. ఖండించిన కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్‌ సాగర్‌ రావు

Prem Sagar Rao: రూ.450 కోట్ల బకాయిలను అధికారంలోకి వచ్చిన కొన్ని రోజులకే చెల్లించడంతో తీవ్ర అవినీతి ఆరోపణలు మంచిర్యాల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావుపై వచ్చాయి. ఈ ఆరోపణలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశం కావడంతో ఎట్టకేలకు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా అవినీతి ఆరోపణలను ఖండించారు. తాను ఎలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడలేదని స్పష్టత ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఓ దిన పత్రికలో వచ్చిన కథనాలను ఖండిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
'నేను ఎలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడలేదు. నాపై ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ ప్రజా ప్రతినిధులు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. నాపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్న వారిని వదిలిపెట్టను. త్వరలో కుట్రలు అన్ని బయటకు వస్తాయి' కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు తెలిపారు. తనపై ఆరోపణలు చేస్తున్న వారు చర్చలకు రావాలని సవాల్ చేశారు. 'నేను రూ.450 కోట్లు వాడుకున్నట్లు చేస్తున్న ఆరోపణలు వాస్తవం కాదు. 2009-10లో బ్యాంక్ రూ.450 కోట్లు మంజూరు చేసింది. సాయినాథ్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్పై, భాగ్యనగర్ హోటల్స్ పేరుమీద బ్యాంక్ రుణం తీసుకున్నాం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేను 15 స్కూల్స్ కట్టించా' అని ప్రేమ్ సాగర్ రావు వివరించారు.
కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా తాను అధికార దుర్వినియోగం చేయలేదని ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు చెప్పారు. 'ఇసుక, భూమి తీసుకోవాలనుకుంటే అప్పుడే తీసుకునే వాణ్ణి. నాపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్న, పత్రికలపై లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటా' అని ప్రకటించారు. తాను ఆధారాలు లేకుండా ఫిర్యాదు చేయనని.. పదేళ్లు ప్రతిపక్షంలో ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పోరాటం చేశానని చెప్పుకొచ్చారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడే నేను భూమి, ఇసుక, మట్టి మాఫియా చేయలేదని పేర్కొన్నారు.
'యూఎస్ ట్రేడింగ్ డౌన్ అయిన తర్వాత నేను రూ.160 కోట్లు నష్టపోయా. నిజానిర్ధారణ కమిటీ వేస్తే కమిటీ ముందు పూర్తి ఆధారాలు చూపిస్తా. రూ.450 కోట్లు అవినీతి చేస్తే బ్యాంక్ రూ.109 కోట్లకు ఎలా ఆక్షన్ వేస్తుంది?' అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు ప్రశ్నించారు. సాంక్షన్ ఆర్డర్స్ నేను క్రేయేట్ చేసినవి కాదని తెలిపారు. తమ ఆదిలాబాద్ జిల్లా నేతలు తనపై కుట్ర చేశారని ఆరోపించారు. మంత్రి పదవి చర్చ వచ్చిన ప్రతీ సారి ఇలాంటి వార్తలు వస్తున్నాయని.. తనపై వచ్చిన ఆరోపణలపై ఎక్కడ చర్చకు అయినా సిద్దమేనని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు ప్రకటించారు.