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రూ.450 కోట్ల అవినీతి.. ఖండించిన కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్‌ సాగర్‌ రావు

MLA Prem Sagar Rao Condemns Corruption Allegations Of Rs 450 Crores: అధికారంలోకి వచ్చిన కొన్ని వారాల్లోనే రూ.450 కోట్ల భారీ బకాయిలను చెల్లించడంతో తీవ్ర కలకలం రేపడంతో ఎట్టకేలకు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్‌ సాగర్‌ రావు స్పష్టత ఇచ్చారు. రూ.450 కోట్ల అవినీతి ఆరోపణలను ఖండించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వివరణ ఇచ్చారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 05, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:05 PM IST
రూ.450 కోట్ల అవినీతి.. ఖండించిన కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్‌ సాగర్‌ రావు
Image Credit: Congress MLA Prem Sagar Rao Corruption

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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రూ.450 కోట్ల అవినీతి.. ఖండించిన కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్‌ సాగర్‌ రావు
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