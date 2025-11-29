Pawan Kalyan: కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే సంచలన డిమాండ్‌.. పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలంగాణ వదిలి పారిపో

Pawan Kalyan: జనసేన పార్టీ అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇరు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత గోదావరి కోనసీమ మొండి బారిపోయిందని పవన్ కల్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యలను బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించగా.. తాజాగా జడ్చర్ల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే జనంపల్లి అనిరుధ్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పవన్ కల్యాణ్ దిష్టి వ్యాఖ్యలు చేయడాన్ని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. పవన్ కల్యాణ్పై అనిరుధ్ రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. పవన్ కల్యాణ్ 70 ఏళ్లు అయినా ముఖ్యమంత్రి కాలేవు అని ప్రకటించారు. తెలంగాణలో ఉన్న ఆస్తులు అమ్మేసుకొని విజయవాడ వెళ్లిపో అని డిమాండ్ చేశారు. 'నిన్ను ప్యాకేజ్ స్టార్ అంటారు. దమ్ముంటే టీడీపీని వదిలి ఒంటరిగా పోటీ చెయ్యి' అని సూచించారు. ఓజీ సినిమా ఫ్లాప్ అయినా తాను రూ.800 పెట్టి సినిమా చూసినట్లు తెలిపారు.
తెలంగాణ వాళ్ల నర దిష్టి తగిలినందుకే కోనసీమ జిల్లాలోని కొబ్బరి చెట్లు మొండెం లేకుండా అయ్యాయని పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యానించడంపై బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. 'పవన్ కల్యాణ్ ఆంధ్రాకి డిప్యూటీ సీఎం. కానీ ఉండేది, బిజినెస్ చేసుకునేది తెలంగాణలో. నిజంగా తెలంగాణ వాళ్లకి నర దిష్టి, ఒకరు బాగుపడొద్దు అనేది ఉంటే ఆంధ్రావాళ్లు ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకుంటారా?' అని ప్రశ్నించారు.
నీటి పారుదల, నిర్మాణ రంగం ఇలా అన్నిట్లో ఆంధ్రావాళ్లు ఉన్నారు. అయినా ఒక్క మాట మేము అంటున్నామా? అని పవన్ కల్యాణ్ను కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. తాను కూడా పవన్ కల్యాణ్ అభిమానినే కానీ తప్పు మాట్లాడాడు కాబట్టి తప్పే అని స్పష్టం చేశారు. పవన్ కల్యాణ్ సినిమా ఫ్లాప్ అయినా కూడా నిర్మాత బతకాలని తాను రూ.800 టికెట్ రేట్ ఉన్నా చూసినట్లు వెల్లడించారు. 'మాది నర దిష్టి అయితే హైదరాబాద్లో ఎందుకు ఆస్తులు కొంటున్నావు? ఇక్కడ ఉన్నయన్ని అమ్ముకొని పోయి విజయవాడలో ఉండు' అని సూచించారు.
తప్పు మాట్లాడిన పవన్ కల్యాణ్ క్షమాపణలు చెప్పాలి అని జడ్చర్ల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణపై దిష్టి వ్యాఖ్యలు చేసిన పవన్ కల్యాణ్పై బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి కూడా తప్పుబట్టారు. మైండ్లెస్ మనిషి అంటూ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. పవన్ కల్యాణ్పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ.. అతడి తీరుపై మండిపడ్డారు.
