BC Reservations: బీసీ రిజర్వేషన్లపై తాత్సారం.. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సంధిస్తున్న ప్రశ్నలు ఇవే!

Congress Direct Questions To BJP On BC Reservation Dispute: రాజకీయంగా కీలకమైన బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశం కొలిక్కి రావడం లేదు. ఈ వ్యవహారంపై బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ మధ్య తీవ్ర రాజకీయ వివాదం కొనసాగుతోంది. ఈ వ్యవహారంలో బీజేపీకి కాంగ్రెస్‌ సంధిస్తున్న ప్రశ్నలు ఇవే.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 13, 2025, 01:03 PM IST

BC Reservations: బీసీ రిజర్వేషన్లపై తాత్సారం.. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సంధిస్తున్న ప్రశ్నలు ఇవే!

BC Reservation Dispute: కామారెడ్డి బీసీ డిక్లరేషన్‌లో బీసీ సమాజానికి ఇచ్చిన హామీలను నిలబెట్టుకోవడంలో భాగమైన తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం బీసీ రిజర్వేషన్లను తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పంపిన బిల్లును కేంద్రం తన వద్ద ఉంచుకుని తాత్సారం చేస్తోంది. ఈలోపు తెలంగాణలో బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశం బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ పరస్పరం విమర్శలు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ పార్టీ యుద్ధ వాతావరణంలో దిగేంత పని అయ్యింది. అయితే బీజేపీ చేస్తున్న రాజకీయంపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తీవ్రంగా తప్పుబడుతోంది. ఈ క్రమంలో బీజేపీ చేస్తున్నది అబద్ధపు ప్రచారమని కొట్టిపారేస్తోంది. ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీ బీసీ అంశంలో బీజేపీకి ప్రశ్నలు సంధిస్తోంది.

Also Read: Jubilee Hills: సోనియా, రాహుల్‌తో భేటీ.. జూబ్లీహిల్స్ టికెట్ అజారుద్దీన్‌కు కన్ఫామ్?

బీజేపీని కాంగ్రెస్ సంధిస్తున్న ప్రశ్నలు
- గుజ‌రాత్‌లో సామాజికంగా వెనుక‌బ‌డిన‌ 39 ముస్లిం కులాలు ఓబీసీ ఫ‌లాలు పొందుతుండ‌డం వాస్త‌వం కాదా?
- బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోనే 27 ముస్లిం వ‌ర్గాలు ఓబీసీ జాబితాలో ఉండ‌డం వాస్త‌వం కాదా?
- బీహార్‌లో 9, ఉత్త‌రప్ర‌దేశ్‌లో 30, ప‌శ్చిమ బెంగాల్‌, కేర‌ళ‌, క‌ర్ణాట‌క రాష్ట్రాల్లో సామాజికంగా వెనుకబ‌డిన ముస్లిం వ‌ర్గాల‌ను రాజ్యాంగంలోని ఆర్టిక‌ల్ 15(4) ప్ర‌కారం ఆయా రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వాలు ఓబీసీ జాబితాలో చేర్చ‌డం నిజం కాదా?
- 2019లో ఎన్డీయే ప్ర‌భుత్వం అమ‌లు చేసిన పది శాతం ఈడ‌బ్ల్యూఎస్ రిజ‌ర్వేష‌న్ల‌ల్లో కూడా జ‌న‌ర‌ల్ క్యాట‌గిరిలో ఉండి రూ.8 ల‌క్ష‌ల కంటే త‌క్కువ ఆదాయం ఉన్నావారిలో ముస్లింలు కూడా రిజ‌ర్వేష‌న్లు పొందుతుండ‌డం వాస్త‌వం కాదా?
- తెలంగాణ‌లో బీసీ రిజ‌ర్వేష‌న్ బిల్లుల‌ను, ఆర్డినెన్స్‌ను ఆడ్డుకుంటున్న బీజేపీకి బీహార్‌లో రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం చేసిన బిల్లుల‌ను నేరుగా గ‌వ‌ర్న‌ర్‌ ఆమోదించి చ‌ట్టం చేసిన విష‌యం గుర్తుకులేదా?

Also Read: Snake In Veg Puff: బేకరీ వెజ్‌ పఫ్‌లో పాము.. సంచలన వీడియో వైరల్‌

మ‌రి తెలంగాణలో బీసీ రిజ‌ర్వేష‌న్ల అంశంలో బీజేపీ ఎందుకు రాజ‌కీయం చేస్తోందని కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్ర‌శ్నిస్తున్నారు. ముస్లిం రిజ‌ర్వేష‌న్ల పేరుతో ఎన్ని రోజులు ప్ర‌జ‌ల్ని ఏమారుస్తుంద‌ని నిల‌దీస్తున్నారు. 42 శాతం బీసీ రిజ‌ర్వేష‌న్ల‌కు మ‌త‌ప‌ర‌మైన రంగుపులిమి బీజేపీ రాజ‌కీయ ప‌బ్బం గ‌డుపుకోవాల‌ని చూస్తోంద‌ని కాంగ్రెస్ నాయకులు మండిప‌డుతున్నారు. మరి వీటికి బీజేపీ నాయకులు ఏ విధమైన సమాధానం ఇస్తారో వేచి చూడాలి.

Congress PartyBJPBC Reservation Dispute42 Percent BC Reservationstelangana news

