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కాంగ్రెస్‌లో ధిక్కరిస్తే వేటు.. అసమ్మతికి తావులేదని కొండా తొలిగింపుతో క్యాడర్‌కు హెచ్చరిక..

Congress Action: కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్రమ శిక్షణ చర్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది. దేవాదాయ, అటవీశాఖ మంత్రి కొండా సురేఖను మంత్రివర్ గంనుంచి బర్తరఫ్ చర్చనీయాంశమైంది. అధికార పక్షాన్ని విపక్షాలు విమర్శించడం వేరు… స్వపక్షంలోనే విపక్షం ఎదురైతే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోనని కాంగ్రెస్ పార్టీ క్రమశిక్షణ చర్యలు ఆపార్టీ నేతలను కలవరపెడుతున్నాయి.  ఇంతకీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏంజరుగుతోంది? ఎవరెవరు ఏమనుకుంటున్నారు? కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యంపై జీతెలుగున్యూస్ స్పెషల్..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 04, 2026, 05:25 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:25 AM IST
కాంగ్రెస్‌లో ధిక్కరిస్తే వేటు.. అసమ్మతికి తావులేదని కొండా తొలిగింపుతో క్యాడర్‌కు హెచ్చరిక..
Image Credit: Konda Vs Revanth (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కాంగ్రెస్‌లో ధిక్కరిస్తే వేటు.. అసమ్మతికి తావులేదని కొండా తొలిగింపుతో క్యాడర్‌కు హెచ్చరిక..
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