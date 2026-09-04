Telangana congress Focus: కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం తెలంగాణ నేతలను, ఆపార్టీ ప్రజాప్రతినిధులను దడపుట్టిస్తోంది. వ్యక్తిగత గుర్తింపు కోసం అగ్రనేతలను ఆడిపోసుకుంటే వేటు తప్పదని కాంగ్రెస్ హెచ్చరిస్తోంది. సందర్భం లేకపోయినా... సొంతపార్టీ నేతలనే టార్గెట్ చేసి మాట్లాడితే క్రమశిక్షణ చర్యలు కఠినంగా ఉంటాయని మంత్రి కొండా సురేఖ బర్తరఫ్ ఘటన ఆపార్టీ నేతలకు హెచ్చరికగా మారింది.
మంత్రివర్గం నుంచి కొండా సురేఖను బర్తరఫ్ చేసిన కాంగ్రెస్ అధిష్టానం.. చిన్నారెడ్డిపైనా వేటు వేసింది. ప్లానింగ్ కమిషన్ వైస్ ఛైర్మన్గా చిన్నారెడ్డిని తొలగించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని తరచూ ప్రస్తావనకు వస్తోంది. పార్టీ పరంగా న్యాయం జరగని సందర్భంలో అసంతృప్తి వెల్లగక్కుతుంటారు. ఆ సమయంలో అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం గురించి గుర్తుచేస్తుంటారు. ఈ మధ్య కాంగ్రెస్ మార్క్ అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం హద్దులు దాటి పోతోంది. మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి నిరంతరం వివాదాస్పద ప్రకటనలతో సెన్సేషన్ పొలిటీషియన్ గా మారారు. జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే జానంపల్లి అనిరుధ్ రెడ్డి అధికారపార్టీలో ఉంటూ సొంతపార్టీని, ప్రభుత్వాన్ని తరచూ విమర్శనాత్మక ధోరణితో మాట్లాడటం పరిపాటిగా మారింది. ఇటీవల వనపర్తికి చెందిన కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు చిన్నారెడ్డి అదే బాటలో అడుగేశారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన కాంగ్రెస్ నాయకురాలు, తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో కీలక బాధ్యతలు పోషిస్తున్న మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె సుస్మితా పటేల్ వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి.
తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో విప్లవాత్మక మార్పులు..
తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత… కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితిలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. కొండా సురేఖను మంత్రి వర్గంనుంచి తొలగించడం, సీనియర్ నేత చిన్నారెడ్డిని బాధ్యతాయుత పదవినుంచి తప్పించడంతో పార్టీనేతలను టార్గెట్ చేస్తే.. వేటు తప్పదనే సంకేతాలిచ్చారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్టకు భంగం కలుగకుండా క్రమశిక్షణ కమిటీ బాధ్యతాయుత పాత్ర పోషిస్తోంది. పార్టీలో ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడటం సరికాదని క్రమశిక్షణ కమిటీ రంగంలోకి దిగడం, నోటీసులు జారీచేయడం, వారినుంచి సంజాయిషీ తీసుకోవడం చకచకా జరిగిపోయాయి. పార్టీ కిందిస్థాయి నాయకులు నోరుజారి… పరిధి దాటి మాట్లాడిన సందర్భాల్లో పార్టీ పెద్దలు హెచ్చరించడాన్ని బాధ్యతగా చూస్తున్నారు.
అప్పటి కాంగ్రెస్.. టీ కాంగ్రెస్కు చాలా తేడా..
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి, తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చాలా తేడా కన్పిస్తోంది. తెలంగాణ ఏర్పాటయ్యాక టీఆర్ఎస్ బలీయమైన శక్తిగా అవతరించడంతో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ దాదాపుగా కనుమరుగై పోయిందనే పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. తొలి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ ప్రమాణస్వీకారం చేసిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిపోయారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనాయకులు సర్థుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కోలుకోలేని దెబ్బతింది. కాకావికలమైన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరిదారి వారిదే అన్నట్లు మారింది. కీలక పదవులు అనుభవించిన కాంగ్రెస్ నాయకులు అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాలతో అధికార పార్టీలోకి వలస బాటపట్టారు.
తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ బలపడటంతో తెలుగుదేశంపార్టీ పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా మారింది. దీంతో టీడీపీనేతలు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతల బాటలోనే అడుగేశారు. తెలంగాణ టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు, నాయకులు అధికారపార్టీలో చేరిపోయారు. అంతేకాదు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎల్ రమణసైతం టీఆర్ఎస్ గూటికి చేరిపోయారు. టీడీపీకి మనుగడలేదని భావించిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్నారు.
తెలంగాణలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఏకమైనా టీఆర్ఎస్ ను ఎవ్వరూ ఎదుర్కోలేని పరిస్థితి. తెలంగాణ ఏర్పాటయ్యాక టీఆర్ఎస్ కు ధాటిగా ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయశక్తి లేకుండా పోయింది. తెలంగాణ సాధనలో కీలక పాత్ర పోషించిన కేసీఆర్ను విమర్శించేందుకు ఎవ్వరూ సాహసం చేయలేకపోయారు.
కేసీఆర్ టార్గెట్గా రేవంత్ రెడ్డి..
కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే రేవంత్ రెడ్డి ప్రజా వేదికలపైన, అసెంబ్లీలో తొలిసారి కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసి మాట్లాడటంతో సంచలనం రేకెత్తించారు. తెలంగాణలో నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందాలంటే అధికార పక్షంలో ఉన్న అధినేత కేసీఆర్ ను రేవంత్ రెడ్డి తనదైన శైలిలో సందర్భోచితంగా విమర్శించడం అలవాటుగా చేసుకున్నారు. దీంతో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన కొద్ది రోజుల్లోనే రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతగా మంచి గుర్తింపు సాధించారు.
రాజకీయాల్లో ఎదగాలన్నా… పార్టీలో గుర్తింపు రావాలన్నా… అగ్రనేతలను టార్గెట్ చేసి మాట్లాడితే వచ్చే గుర్తింపుతో ఆ కిక్కేవేరని రాజకీయ నేతలకు బోధపడింది. తెలుగుదేశం పార్టీల్లోంచి వలస వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలకనేతగా మారిపోయారు. ఎడమొహం పెడమొహంతో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలను ఒకే తాటిపైకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ దృష్టిలో పడిన రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేశారు. కొద్ది రోజుల్లోనే కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులను కాదని రేవంత్ రెడ్డికి పీసీసీ పగ్గాలను చేపట్టే అవకాశం వచ్చింది.
కాంగ్రెస్ నేతగా రేవంత్ రెడ్డి విమర్శనాత్మక ధోరణి, వాక్చాతుర్యంతో ప్రజలను ఆకట్టుకున్నారు. యువతలో కొత్త ఉత్తేజాన్ని నింపారు. పాదయాత్రతో కేసీఆర్ పట్ల తెలంగాణలో ఉన్న ప్రజాభిమానాన్ని దూరం చేశారు. అగ్రస్థానంలో ఉన్న నాయకులను విమర్శిస్తే నాయకుడిగా మంచి గుర్తింపు సాధించవచ్చనే భావన సర్వత్రా వ్యక్తమైంది. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కేసీఆర్కు గట్టిపోటీనిచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యంత కష్టంతో గట్టెక్కి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
ఎలక్షన్లో గెలిపించి సెలెక్ట్ అయిన సీఎం..
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో కీలక పాత్రపోషించిన రేవంత్ రెడ్డిని సీఎం పదవి వరించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు సంస్థాగత చర్యలు చేపట్టారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొందరు నాయకులు గుర్తింపు పొందేందుకు రేవంత్ రెడ్డి మార్గాన్ని అనుసరించడంతో చిక్కుల్లో పడ్డారు. విపక్ష పార్టీనేతలను విమర్శిస్తే ప్రయోజనం లేదని, సొంత పార్టీలో అగ్రనేతలను టార్గెట్ చేసి మాట్లాడటం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.
పీసీసీ అధ్యక్ష పదవిని రేవంత్ రెడ్డి చేపట్టిన సందర్భంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా మంది నేతలు విమర్శలకు దిగారు. ఎన్నికల తర్వాత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు, ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఆశించిన నేతలు రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వాన్ని టార్గెట్ చేసి బాహాటంగా విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డికి పీసీసీ పగ్గాలు ఇచ్చినప్పటి నుండి సీనియర్ నేత హనుమంతరావు పార్టీ అంతర్గత సమావేశాల్లో తన నిరసనను వ్యక్తం చేస్తూనే వచ్చారు. ఒంటెద్దు పోకడలు కాంగ్రెస్ సంస్కృతి కాదని పలుమార్లు విమర్శించారు.
మాజీ పీసీసీ చీఫ్ అయిన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి.. రేవంత్ రెడ్డిని సీఎం లీడర్గా ప్రకటించినప్పుడు తీవ్ర అసంతృప్తికి లోనయ్యారు. సీఎం ఎంపిక ప్రక్రియలో సీనియర్ల అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అసమ్మతిని బయటపెట్టారు.
రేవంత్ రెడ్డికి పీసీసీ అధ్యక్ష పదవి ఇచ్చినప్పటి నుండి, సీఎం అభ్యర్థిత్వ ఎంపిక వరకు భట్టి విక్రమార్క గ్రూపులో తీవ్ర అసంతృప్తి ఉండేది. సుదీర్ఘకాలం కాంగ్రెస్ను నమ్ముకున్న తమను కాదని, వేరే పార్టీ నుండి వచ్చిన రేవంత్కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంపై భట్టి విక్రమార్క వర్గం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.
రేవంత్ పై చిన్న కోమటిరెడ్డి విమర్శనాస్త్రాలు..
నల్గొండ జిల్లానుంచి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి సందర్భం దొరికినప్పుడల్లా విమర్శలు చేశారు. రాబోయే 10 సంవత్సరాలు సీఎంగా ఉంటానని రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి బహిరంగంగా విమర్శలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముఖ్యమంత్రిని ఎన్నుకోవడానికి ఒక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ, అధిష్టానం ఉంటుందని, పార్టీని ఎవరి వ్యక్తిగత సామ్రాజ్యంగా మార్చడానికి వీల్లేదని రాజగోపాల్ రెడ్డి అసమ్మతిని బయటపెట్టారు.
పార్టీలోకి వలసలను ప్రోత్సహించడం, పాత కాంగ్రెస్ నాయకులను పక్కన పెట్టడంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు జీవన్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయాలను తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. గతంలో రేవంత్ రెడ్డి తన పీసీసీ పదవిని కూడా అడ్డుకున్నారని జీవన్ రెడ్డి వర్గం బాహటంగా విమర్శించింది.
తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ పాలనాతీరు, ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు, పార్టీలో బీసీ నేతలకు జరుగుతున్న అన్యాయాలపై కొండా సురేఖ, ఆమె కుమార్తె సుష్మిత అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ విమర్శలు గుప్పించారు. దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ, అటవీశాఖ అధికారులతో స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి సమీక్షించడాన్ని మంత్రి కొండా సురేఖ తప్పుబట్టారు. తనకు సమాచారం ఇవ్వకుండా శాఖతో సంబంధంలేని వారు రివ్యూ చేయడమేంటని కొండా సురేఖ మీడియా ముందుకు రావడం సంచలనంగా మారింది. పార్టీకి నష్టం కలిగించే విధంగా, కార్యకర్తల్లో చులకన చేసే వ్యాఖ్యలతో క్రమశిక్షణ కమిటీ జోక్యం చేసుకుంది.
కొండా సురేఖకు నోటీసు జారీ..
కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉంటూ కాంగ్రెస్ నేతలపైనే విమర్శలు చేస్తే ప్రజల్లో చులకన భావన ఏర్పడుతుందని భావించిన క్రమశిక్షణ కమిటీ మంత్రి కొండా సురేఖకు నోటీసు జారీ చేసి వివరణకోరింది. తన కుమార్తె సుష్మితా వ్యాఖ్యలతో తనకు సంబంధం లేదని, ఆ వ్యాఖ్యలంతా ఆమె వ్యక్తిగతమనే కొండా సురేఖ వివరణతో క్రమశిక్షణ కమిటీ సంతృప్తిచెందలేదు. పార్టీలో ఇలాంటి ధిక్కార స్వభావం మంచిదికాదని, కొండా సురేఖను మంత్రిపదవి నుంచి తొలగించాలని క్రమశిక్షణ కమిటీ ఛైర్మన్, కాంగ్రెస్ సీనియర్ పార్టీ నాయకులు మల్లురవి కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికి నివేదించారు.
మంత్రి కొండా సురేఖ ఎపిసోడ్ పేలవంగా మారిపోయిందనే భావన వ్యక్తమైంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ అధినేత రేవంత్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేసి మాట్లాడితే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని, ఇలాగే వదిలేస్తే.. ఆపార్టీ నేతలే కాంగ్రెస్ పార్టీని పలుచన చేసే అవకాశాలున్నాయనే భావన ప్రజల్లో వ్యక్తమైతే పార్టీకి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోందని కాంగ్రెస్ పెద్దలు భావించారు. కొండా సురేఖ కుమార్తె సుష్మితా విమర్శలను సీరియస్ గా తీసుకున్న రేవంత్ రెడ్డి అవమానకరంగా భావించారు. మంత్రివర్గంలో కొండా సురేఖను మంత్రి వర్గంలోంచి తొలగించడమే ఉత్తమమని చర్యలు చేపట్టారు. తన అభిప్రాయాన్ని ఢిల్లీ అధిష్టానానికి విన్నవించడంతో మంత్రివర్గం లోంచి కొండా సురేఖను తొలగించారు.
ఇకనుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ధిక్కార స్వరం వినిపిస్తే.. పార్టీ పరంగా చర్యలు గట్టిగా ఉంటాయని కొండా సురేఖ ఎపిసోడ్ కాంగ్రెస్ నాయకులను హెచ్చరించింది. సందర్భమేదైనా సరే సొంత పార్టీనేతలపై చౌకబారు విమర్శలు చేస్తే పార్టీనుంచి వేటు పడుతొందని హెచ్చరించారు. రెండేళ్ల పాటు అధికారంలో కొనసాగే పార్టీలో సొంతపార్టీని గానీ, ప్రభుత్వాన్నిగానీ, నాయకులను విమర్శిస్తే క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవడానికి వెనుకడుగు వేసేది లేదని కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని వర్గాల నాయకులను గట్టిగా హెచ్చరించిందనే భావన సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది.
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