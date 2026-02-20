English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  తెలంగాణ
  • Siddipet: సిద్దిపేటలో పట్టపగలు ఘోరం.. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత దారుణహత్య..

Siddipet: సిద్దిపేటలో పట్టపగలు ఘోరం.. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత దారుణహత్య..

Congress leader killed in siddipet: కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత బాల్ రెడ్డి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ ఘటనతో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. పోలీసులు గ్రామంలో భారీగా బలగాలను మోహరించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 20, 2026, 07:06 PM IST
  • కాంగ్రెస్ నేత దారుణ హత్య..
  • భారీగా బలగాల మోహరింపు..

Congress Senior leader brutally murdered in Siddipet: బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీష్ ఇలాఖలో కాంగ్రెస్ కు చెందిన సీనియర్ నేత దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ ఘటనతో సిద్దిపేటలో ఒక్కసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. సిద్దిపేటలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు బాల్ రెడ్డిని (50) శుక్రవారం మధ్యాహ్నం హత్యకు గురయ్యాడు. సిద్దిపేట జిల్లాలో కాంగ్రెస్ నాయకుడు బాల్ రెడ్డి .. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం దుబ్బాక మండలం రాజక్కపేట గ్రామానికి తన పనుల కోసం వెళ్లాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

పనులు ముగించుకుని తిరిగి బైక్ పై చెల్లాపూర్ వెళ్తుండగా రాజక్కపేటగ్రామ శివారులో కొంత మంది దుండగులు ఆయనపై కత్తులతో అత్యంత కిరాతకంగా దాడిచేశారు. దీంతో ఆయన వారిని ఆపేప్రయత్నిస్తుండగానే పలు మార్లు కత్తులతో దాడి చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయనను పలు మార్లు పొడవడంతో రక్తపుమడుగులో కుప్ప కూలీపోయాడు.

ఈ ఘటనతో అక్కడున్న వారు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. వెంటనే ఆగంతకులు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకున్నారు.

Read more:Hyderabad: ఎల్బీ నగర్ చట్నీస్ హోటల్‌లో భారీ పేలుడు.. పరుగులు పెట్టిన కస్టమర్స్.. ఏంజరిగిందంటే..?

క్లూస్ టీమ్ ను రంగంలోకి దింపారు. ఈ హత్యకు రాజకీయా కోణాలు ఉన్నాయా..?..లేదా భూముల తగాదాలు ఏమైన ఉన్నాయా అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా సిద్దిపేటలో కాంగ్రెస్ నేత హత్యకు గురవ్వడం ప్రస్తుతం ఒక్కసారిగా తీవ్ర ఆందోళనలు కల్గించే అంశంగా మారింది.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Siddipetcongress leader killedCongress leader murder in siddipetSiddipet crim newsBRS Harish Rao

