Siddipet: సిద్దిపేటలో పట్టపగలు ఘోరం.. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత దారుణహత్య..

Congress Senior leader brutally murdered in Siddipet: బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీష్ ఇలాఖలో కాంగ్రెస్ కు చెందిన సీనియర్ నేత దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ ఘటనతో సిద్దిపేటలో ఒక్కసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. సిద్దిపేటలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు బాల్ రెడ్డిని (50) శుక్రవారం మధ్యాహ్నం హత్యకు గురయ్యాడు. సిద్దిపేట జిల్లాలో కాంగ్రెస్ నాయకుడు బాల్ రెడ్డి .. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం దుబ్బాక మండలం రాజక్కపేట గ్రామానికి తన పనుల కోసం వెళ్లాడు.
పనులు ముగించుకుని తిరిగి బైక్ పై చెల్లాపూర్ వెళ్తుండగా రాజక్కపేటగ్రామ శివారులో కొంత మంది దుండగులు ఆయనపై కత్తులతో అత్యంత కిరాతకంగా దాడిచేశారు. దీంతో ఆయన వారిని ఆపేప్రయత్నిస్తుండగానే పలు మార్లు కత్తులతో దాడి చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయనను పలు మార్లు పొడవడంతో రక్తపుమడుగులో కుప్ప కూలీపోయాడు.
ఈ ఘటనతో అక్కడున్న వారు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. వెంటనే ఆగంతకులు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకున్నారు.
క్లూస్ టీమ్ ను రంగంలోకి దింపారు. ఈ హత్యకు రాజకీయా కోణాలు ఉన్నాయా..?..లేదా భూముల తగాదాలు ఏమైన ఉన్నాయా అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా సిద్దిపేటలో కాంగ్రెస్ నేత హత్యకు గురవ్వడం ప్రస్తుతం ఒక్కసారిగా తీవ్ర ఆందోళనలు కల్గించే అంశంగా మారింది.
