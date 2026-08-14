/Suryapet: మనిద్దరి యవ్వారం బైటపెడ్తా.!. సూర్యాపేట డబుల్ మర్డర్ కేసులో బైటపడ్డ అసలు నిజం.!.

Suryapet double murder case shocking facts: సూర్యాపేట జిల్లాలో మోతె మండలంలో జరిగిన జంట హత్యల కేసు తెలంగాణలో సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై పోలీసులు కీలక విషయాల్ని రాబట్టారు. ఈ జంట హత్యల కేసులో కానిస్టేబుల్ ను ప్రధాన నిందితుడిగా తెల్చారు. జంట హత్యలకు వివాహేతర సంబంధమే కారణమని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సూర్యాపేట జిల్లా మోతే మండలం బీక్యా తండాలో ఉంటున్న రామావత్ బూబా, నాగులు దంపతులు హత్యకు గురైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
దీనిలో పోలీసుల విచారణలో.. షరీఫ్ అనే కానిస్టేబుల్ నాగులు భార్యతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడని రాత్రి ఇంటికి రావడంతో తన భార్యతో అభ్యంతరకర స్థితిలో ఉండటంతో గొడవ జరిగింది. దీంతో గొడవ జరిగింది.ఆ తర్వాత షరీఫ్ పాత నేరస్తులను వెంట తీసుకుని వెళ్లి నాగులు, బూబాలను హత్య చేయించి, వ్యవసాయ భూమిలో పాతిపెట్టినట్లు గుర్తించారు.
ఈ క్రమంలో తొలుత కానిస్టేబుల్ ఈ కేసు విచారణలో పాల్గొన్నాడు. అంతే కాకుండా.. బూబా కుమార్తె వివాహ సమయంలో షరీఫ్ ఆమెకు రూ.3లక్షలు అప్పుగా ఇచ్చాడని తేలింది.
తాను ఇచ్చిన డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని బూబాపై షరీఫ్ ఒత్తిడిచేయగా, డబ్బులు ఇవ్వనని చెప్పి, వివాహేతర సంబంధం గురించి బయట పెడతానని బెదిరించింది. దీంతో షరీఫ్ ఇద్దర్ని హత్య చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు కానిస్టేబుళ్లు షరీఫ్, సుందరయ్యను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి విచారణ చేపట్టారు.
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