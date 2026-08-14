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Suryapet: మనిద్దరి యవ్వారం బైటపెడ్తా.!. సూర్యాపేట డబుల్ మర్డర్ కేసులో బైటపడ్డ అసలు నిజం.!.

Suryapet dourble murder case: మోతె మండలంలోని బీక్యాతండాకు చెందిన హలావత్ బూబా, ఆమె భర్త నాగులు ఇటీవల హత్యకు గురైన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై పోలీసులు విచారణలో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 14, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:27 PM IST
Suryapet: మనిద్దరి యవ్వారం బైటపెడ్తా.!. సూర్యాపేట డబుల్ మర్డర్ కేసులో బైటపడ్డ అసలు నిజం.!.
Image Credit: suryapetnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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