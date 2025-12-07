English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Hyderabad: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ఏకంగా హైదరాబాద్‌లోని పోలీస్ స్టేషన్లో దొంగతనం..

Hyderabad: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ఏకంగా హైదరాబాద్‌లోని పోలీస్ స్టేషన్లో దొంగతనం..

Phone theft in Mehdipatnam police station: సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా దొంగను పట్టుకుని ఆ ఫోన్ ను పోలీసు స్టేషన్ లోని లాకర్ లో పెట్టారు. అయితే దీన్ని మరో పోలీసు సీక్రెట్ గా నొక్కేశాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. పోలీస్ స్టేషన్ లో దొంగలు ఏంట్రా బాబు అంటూ నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 7, 2025, 12:50 PM IST
  • హైదరాబాద్ లో చోరీ ఘటన..
  • ఆశ్చర్యపోతున్న జనాలు..

Hyderabad: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ఏకంగా హైదరాబాద్‌లోని పోలీస్ స్టేషన్లో దొంగతనం..

Costly phone theft in Mehdipatnam police station Hyderabad: ఇటీవల కాలంలో దొంగలు పేట్రేగిపోయారు. ముఖ్యంగా కాస్లీ వస్తువుల్ని టార్గెట్ చేసుకుని చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. బంగారం రేట్లు ఇటీవల ఆకాశాన్ని తాకుతున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో వీటిని టార్గెట్ చేసుకుని దొంగలు చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. సింగిల్ గా దొరికితే చాలు అస్సలు వదిలిపెట్టడంలేదు. మెడలోని బంగారంను స్కెచ్ లు వేసి చోరీలకు  పాల్పడుతున్నారు. మరికొంత మంది వ్యక్తుల వద్ద కాస్లీ మొబైల్స్ లను టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్న వెంటనే చోరీలు చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

చాలా మంది చోరీలు జరిగితే వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ లకు వెళ్లి ఫిర్యాదులు చేస్తారు. ఇటీవల కొంత మంది పోలీసులు డిపార్ట్ మెంట్ పరువును తీసేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు.  ఫిర్యాదులు చేయడానికి వచ్చిన వారిని వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా.. లంచాలు ఇవ్వకుంటే అక్రమ కేసులు బనాయిస్తామని వార్నింగ్ లు ఇస్తున్నారు. ఇలాంటి కొంత మంది వల్ల పూర్తిగా డిపార్ట్ మెంట్ కే చెడ్డపేరు వచ్చేలా మారింది. ఇప్పుడు ఒక పోలీసు ఏకంగా దొంగగా మారి పోలీస్ స్టేషన్ లలోనే చోరీకి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

 హైదరాబాద్ లోని మెహదీ పట్నంలో ఇటీవల ఒక చోరీ జరిగింది. స్థానికంగా ఉన్న రైతు బజారులో  ఒక వ్యక్తి మార్కెట్ కు వచ్చాడు. అతను తన పనుల్లో బిజీగా ఉండగా ఫోన్ ను ఎవరో చోరీ చేశారు. దాని విలువ  రూ.1.75 లక్షలు. వెంటనే బాధితుడు లబో దిబో మంటూ స్థానికంగా ఉన్నమెహదీ పట్నం పీఎస్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశాడు.

వెంటనే పోలీసులు రంగంలోకి దిగి సీసీకెమెరాలు అన్ని జల్లెడపట్టి కొంత మందిని అదుపులోకి తీసుకుని రూ.1.75 లక్షల ఫోనును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దాన్ని వెంటనే పోలీసు స్టేషన్ లోని లాకర్లో దాచిపెట్టారు. అయితే.. ఫోన్ ను లాకర్ లో నుంచి మరుసటి రోజు మాయం అయ్యింది.  పోలీస్ డ్రైవర్ శ్రవణ్ కుమార్ దాన్ని సీక్రెట్ గా కాజేశాడు.

Read more:Pawan Kalyan: రాజకీయ పద్మవ్యూహంను తెగించి పోరాడాలి.!. పవన్ పార్టీ సోషల్ మీడియాలో రచ్చగా మారిన గద్దర్ వీడియో ..

దీంతో పోలీసులు సీసీకెమెరాలో చూడగా  పోలీస్ డ్రైవర్ శ్రవణ్ కుమార్ ఘన కార్యం బైటపడింది. వెంటనే అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్ కు తరలించారు. పోలీసు స్టేషన్ లో చోరీజరగటం ఏంట్రా అని అందరు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. మొత్తంగా పోలీసులు దొంగలుగా మారితే ఇంకా ప్రజలకు ఎక్కడ న్యాయం జరుగుతుందని ప్రజలు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hyderabadphone theftcrime newsmehdipatnamHyderabad Police

