  • Video Viral: రన్నింగ్ కారులో నుంచి టపాకాయలు పేల్చిన ఆకతాయిలు.. సీపీ సజ్జనార్ సీరియస్.. వీడియో..

 Cp Sajjanar Serious: ఆకతాయిలు రాత్రి పూట గట్టిగా అరుస్తు కారులో నుంచి టపాకాయాలు కాల్చుకుంటూ వెళ్లారు. కొంత మంది ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై హైదరాబాద్ పోలీసులు సీరియస్ అయ్యారు. ముఖ్యంగా ఇలాంటి చర్యలపై తీవ్రపరిణామాలంటుయని హెచ్చరించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 25, 2025, 05:44 PM IST
  • పీవీఎన్ఆర్ హైవేపై ఆకతాయిల రచ్చ..
  • రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు..

CP Sajjanar serious on Man burst fire crackers from running car: ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన కూడా న్యూ ఇయర్ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే హోటల్స్, రెస్టారెంట్ లు న్యూ ఇయర్ ల ఈవెంట్ల నిర్వాహణకు రెడీ అయిపోయాయి. ఇదిలా ఉండగా   హైదరాబాద్ పోలీసులు న్యూ ఇయర్ వేడుకల వేళ కీలక అలర్ట్ లను జారీ చేశారు. ట్రాఫిక్ రూల్స్ అతిక్రమించిన, తప్పతాగి న్యూసెన్స్ కు దిగిన కఠిన చర్యలుంటాయని హెచ్చరించారు. అయిన కూడా కొంత మంది ఆయతాయిలు మాత్రం తాగి రోడ్ల మీద నానా హంగామా చేస్తున్నారు. పోలీసులు ఇప్పటికే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లను చేపట్టారు.

 ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుతం  హైదరాబాద్ లోని పీవీఎన్ఆర్ హైవే మార్గంలో రాత్రిపూట కారులో కొంత మంది ఆకతాయిలు టపాకాయాలు కాల్చుకుంటూ వెళ్లారు. కొంత మంది ఈ ఘటనను వీడియో తీసి పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై హైదరాబాద్ సీసీ సజ్జనార్ సీరియస్ అయ్యారు.

హైదరాబాద్ లోని పీవీఎన్ఆర్ హైవేపై కొంత మంది ఆకతాయిలో కారులో  ప్రయాణిస్తు రాకేట్ లను పేల్చుకుంటూ వెళ్లారు. రాత్రిపూట హైవే మీద ఇతరులకు ఇబ్బందులు కల్గే విధంగా ప్రయాణించారు. పొరపాటు కారు డ్రైవింగ్ లేదా ఇతరులపై రాకెట్ పడితే ఎంత పెద్ద ప్రమాదం  జరిగేదో అని అందరు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Read more: Tdp Mla Fires on kcr: ఏ బ్రాండ్ తాగి బయటికొచ్చాడో.. ?.. కేసీఆర్ పై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు..

దీనిపై హైదరాబాద్ పోలీసులు సీరియస్ అయ్యారు. ఇప్పటికే న్యూ  ఇయర్ వేళ పలు మార్గదర్శకాలను జారీ చేసిన పోలీసులు ఇలాంటి చర్యలపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామన్నారు. మరోవైపు కారు నంబర్ ఆధారంగా ఆకతాయిల్ని గుర్తించే పనిలో పోలీసులు పడ్డారు. మరోవైపు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్టులలో పోలీసులు అనేక మంది మందుబాబుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. డిసెంబర్ 31 వరకు డ్రంగ్ అండ్ డ్రైవ్ లు ఉంటాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

HyderabadCP Sajjanarpvnr express highwayVideo ViralFire crackers

