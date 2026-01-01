English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • New Year 2026: ఇది కదా అసలైన హైదరాబాద్.. న్యూ ఇయర్ వేళ సీపీ సజ్జనార్ ఆసక్తికర పోస్ట్..

New Year 2026: ఇది కదా అసలైన హైదరాబాద్.. న్యూ ఇయర్ వేళ సీపీ సజ్జనార్ ఆసక్తికర పోస్ట్..

cp sajjanar on hyderabad new year celebrations:గతేడాదితో పోలిస్తే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ల కేసులు కూడా తక్కువగా నమోదయ్యాయని సీపీ సజ్జనార్ కీలక ట్విట్ చేశారు. అంతేకాకుండా తమతో సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రస్తుతం న్యూ ఇయర్ వేళ సీపీ సజ్జనార్ చేసిన పోస్ట్ నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గామారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 1, 2026, 12:52 PM IST
  • హైదరాబాద్ లో వేడుకగా న్యూఇయర్ వేడుకలు..
  • సజ్జనార్ కీలకపోస్ట్..

Trending Photos

Deepti Sharma: ప్రపంచ రికార్డు సాధించిన టీమిండియా నయా సెన్సేషన్ దీప్తి శర్మ
5
Deepti Sharma T20 world record
Deepti Sharma: ప్రపంచ రికార్డు సాధించిన టీమిండియా నయా సెన్సేషన్ దీప్తి శర్మ
Indian Currency: గాంధీకి ముందు భారతీయ నోట్లపై ఎవరి ఫొటో ఉండేది? మీకు తెలుసా?
6
Indian currency
Indian Currency: గాంధీకి ముందు భారతీయ నోట్లపై ఎవరి ఫొటో ఉండేది? మీకు తెలుసా?
Prabhas: అడ్రస్ ఇవ్వటంతో దర్శకుడికి ఏకంగా అలాంటి ప్యాకెట్లు పంపించిన ప్రభాస్ అభిమానులు
5
prabhas fans
Prabhas: అడ్రస్ ఇవ్వటంతో దర్శకుడికి ఏకంగా అలాంటి ప్యాకెట్లు పంపించిన ప్రభాస్ అభిమానులు
Elinati Shani: 2026లో ఈ రాశుల వారిపై ఏలినాటి శని ప్రభావం.. ఏయే రాశులవారికి ఎలా ఉంటుంది?
6
Elinati Shani
Elinati Shani: 2026లో ఈ రాశుల వారిపై ఏలినాటి శని ప్రభావం.. ఏయే రాశులవారికి ఎలా ఉంటుంది?
New Year 2026: ఇది కదా అసలైన హైదరాబాద్.. న్యూ ఇయర్ వేళ సీపీ సజ్జనార్ ఆసక్తికర పోస్ట్..

CP Sajjanar social media post on safe new year celebrations 2026: దేశ మంతట కూడా న్యూఇయర్ వేడుకల సంబరాలు అంబారాన్ని తాకాయి. ముఖ్యంగా కశ్మీర్ నుంచి కన్యకుమారి వరకు కొత్త ఏడాదిని చాలా మంది ఫుల్ జోష్ గా ఆహ్వనం పలికారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లో ఆంగ్ల కొత్త ఏడాది సంబరాలను ఒక రేంజ్ లో జోష్ గా జరుగుతాయి. అయితే.. ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు.

Add Zee News as a Preferred Source

పోలీసులు ఒకవైపున ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తునే మరోవైపు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లను నిర్వహించారు. అంతేకాకుండా ప్రజలు శాంతి యువతంగా, ఇతరులకు సమస్యలు కల్గే విధంగా ప్రవర్తించవద్దని సీపీ సజ్జనార్ ఆదేశాలు జారీచేశారు. తప్పతాగి వాహనాలు నడపడం, ప్రమాదాలు చేస్తే కఠిన చర్యలకు దిగుతామని పోలీసుల హెచ్చరికలతో మందుబాబులు దారికి వచ్చారు. 

నూతన సంవత్సర వేడుకలను దృష్టిలో ఉంచుకుని హైదరాబాద్ పోలీసులు డిసెంబర్ 24, 2025 నుంచే ప్రత్యేక చర్యలు ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా న్యూ ఇయర్ ఈవ్ రోజున నగరం మొత్తంలో  100కు పైగా ప్రాంతాల్లో డ్రంకెన్ డ్రైవ్ తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈగల్ టీమ్ లను, షీటీమ్ లను రంగంలోకి దింపారు. అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేకుండా, ఒకవైపు  ఆంక్షలు, మళ్లింపులు చేపట్టారు.

అదే విధంగా క్యాబ్ ల వారికి కూడా అధికంగా చార్జీలు వసులు చేస్తే కఠినచర్యలుంటాయన్నారు. మొత్తంగా  పోలీసుల హెచ్చరికలతో న్యూఇయర్ వేడుకలు ప్రశాంతంగానే జరిగాయి.

ఈ సందర్భంగా సజ్జనార్ ప్రజలకు సందేశమిస్తూ, "ఇది యాదృచ్ఛికంగా జరగలేదు. అవగాహన పనిచేసింది, బాధ్యత గెలిచిందన్నారు. అంతే కాకుండా, మీ సహకారంతో హైదరాబాద్ లో  —సెలబ్రేషన్ హో సక్తా, బినా రిస్క్ కే. హమేషా యాద్ రఖో— నషా ఔర్ స్టీరింగ్ ఏక్ సాత్ నై" అంటూ హైదరాబాదీ లోకల్ యాసలో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు.

Read more: Naa Anveshana: నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ కు బిగ్ షాక్.. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఫెమస్ నటి..

 అయితే.. కొన్నిచోట్ల డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో మందుబాబులు పోలీసులకు చుక్కలు చూపించిన కూడా పెద్ద ప్రమాదాలు జరగలేదని సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు. వేడుకల్ని శాంతియుతంగా, ఎలాంటి ఘటనలు జరక్కుండా నిర్వహించుకునేందుకు  తమ వంతుగా పాటుపడిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఈ విజయం భవిష్యత్తులో నిర్వహించే కార్యక్రమాలకు ఒక  ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని సీపీ సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadCP SajjanarNew Year 2026Drunk and DriveTraffic Rules

Trending News