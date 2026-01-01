New Year 2026: ఇది కదా అసలైన హైదరాబాద్.. న్యూ ఇయర్ వేళ సీపీ సజ్జనార్ ఆసక్తికర పోస్ట్..

CP Sajjanar social media post on safe new year celebrations 2026: దేశ మంతట కూడా న్యూఇయర్ వేడుకల సంబరాలు అంబారాన్ని తాకాయి. ముఖ్యంగా కశ్మీర్ నుంచి కన్యకుమారి వరకు కొత్త ఏడాదిని చాలా మంది ఫుల్ జోష్ గా ఆహ్వనం పలికారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లో ఆంగ్ల కొత్త ఏడాది సంబరాలను ఒక రేంజ్ లో జోష్ గా జరుగుతాయి. అయితే.. ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు.
పోలీసులు ఒకవైపున ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తునే మరోవైపు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లను నిర్వహించారు. అంతేకాకుండా ప్రజలు శాంతి యువతంగా, ఇతరులకు సమస్యలు కల్గే విధంగా ప్రవర్తించవద్దని సీపీ సజ్జనార్ ఆదేశాలు జారీచేశారు. తప్పతాగి వాహనాలు నడపడం, ప్రమాదాలు చేస్తే కఠిన చర్యలకు దిగుతామని పోలీసుల హెచ్చరికలతో మందుబాబులు దారికి వచ్చారు.
నూతన సంవత్సర వేడుకలను దృష్టిలో ఉంచుకుని హైదరాబాద్ పోలీసులు డిసెంబర్ 24, 2025 నుంచే ప్రత్యేక చర్యలు ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా న్యూ ఇయర్ ఈవ్ రోజున నగరం మొత్తంలో 100కు పైగా ప్రాంతాల్లో డ్రంకెన్ డ్రైవ్ తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈగల్ టీమ్ లను, షీటీమ్ లను రంగంలోకి దింపారు. అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేకుండా, ఒకవైపు ఆంక్షలు, మళ్లింపులు చేపట్టారు.
అదే విధంగా క్యాబ్ ల వారికి కూడా అధికంగా చార్జీలు వసులు చేస్తే కఠినచర్యలుంటాయన్నారు. మొత్తంగా పోలీసుల హెచ్చరికలతో న్యూఇయర్ వేడుకలు ప్రశాంతంగానే జరిగాయి.
ఈ సందర్భంగా సజ్జనార్ ప్రజలకు సందేశమిస్తూ, "ఇది యాదృచ్ఛికంగా జరగలేదు. అవగాహన పనిచేసింది, బాధ్యత గెలిచిందన్నారు. అంతే కాకుండా, మీ సహకారంతో హైదరాబాద్ లో —సెలబ్రేషన్ హో సక్తా, బినా రిస్క్ కే. హమేషా యాద్ రఖో— నషా ఔర్ స్టీరింగ్ ఏక్ సాత్ నై" అంటూ హైదరాబాదీ లోకల్ యాసలో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు.
అయితే.. కొన్నిచోట్ల డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో మందుబాబులు పోలీసులకు చుక్కలు చూపించిన కూడా పెద్ద ప్రమాదాలు జరగలేదని సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు. వేడుకల్ని శాంతియుతంగా, ఎలాంటి ఘటనలు జరక్కుండా నిర్వహించుకునేందుకు తమ వంతుగా పాటుపడిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఈ విజయం భవిష్యత్తులో నిర్వహించే కార్యక్రమాలకు ఒక ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని సీపీ సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు.
