CP Sajjanar: న్యూ ఇయర్ వేళ నటి పావాలా శ్యామలను పరామర్శించిన సీపీ సజ్జనార్.. వీడియో..

Cp Sajjanar visits hyderabad old age home and meet with actress pavala syamala: దేశ మంతట న్యూ ఇయర్ సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. చిన్న, పెద్ద తేడాలేకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొత్త ఏడాదిని ఆనందోత్సవాల మధ్య స్వాగతం పలికారు. అయితే..హైదరాబాద్ లో ఈసారి న్యూ ఇయర్ వేళ కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు చేపట్టారు. మొత్తంగా ఎప్పుడులేని విధంగా ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరక్కుండా కొత్త ఏడాది సెలబ్రేషన్స్ జరిగాయి. కొన్ని చోట్ల డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లలో మందుబాబులు దొరికిని కూడా గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి మందుబాబుల సంఖ్య తక్కువగా దొరికిపోయారని అధికారులు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు సీపీ సజ్జనార్ తో పాటు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కార్ఖానాలోని ఆర్కే ఫౌండేషన్ వృద్ధాశ్రమాన్ని సందర్శించారు. అక్కడున్న 48 మంది పెద్దల యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అయితే.. ఆదే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో.. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల గారిని పరామర్శించారు. కష్టకాలంలో ఉన్న ఆమెను ఆదుకుని, ఈ హెల్త్కేర్ సెంటర్లో చేర్పించిన మన తిరుమలగిరి ఏసీపీ రమేష్ చొరవ అభినందనీయమన్నారు.
గత 18 ఏళ్లుగా వేలాది మందికి ఉచిత వైద్యం, ఆశ్రయం కల్పిస్తున్న డాక్టర్ రామకృష్ణ గారి సేవ స్ఫూర్తిదాయకమని సీపీ సజ్జనార్ ఆయన సేవల్ని కొనియాడారు. ఈ క్రమంలో సీపీ సజ్జనార్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ట్విట్ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా నాదొకటే విన్నపం.. ‘వృద్ధాశ్రమాలు లేని సమాజం’ రావాలన్నారు. మనల్ని కంటికి రెప్పలా పెంచిన తల్లిదండ్రులను ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లలో చేర్పించడంపై తన ఆవేదను వ్యక్తం చేశారు. తల్లిదండ్రుల రుణం ఎంత సేవ చేసినా తీరనిదన్నారు.
ఆధునిక జీవనశైలి, ఒత్తిళ్ల సాకుతో వారిని వృద్ధాశ్రమాలకు పరిమితం చేయవద్దని నేటి యువతకు సూచించారు. చరమాంకంలో వారికి కావాల్సింది ఆస్తులు కాదు.. పిల్లల ఆప్యాయత, నాలుగు తీపి మాటలు మాత్రమేనని చెప్పారు.
Read more: New Year 2026: ఇది కదా అసలైన హైదరాబాద్.. న్యూ ఇయర్ వేళ సీపీ సజ్జనార్ ఆసక్తికర పోస్ట్..
తల్లిదండ్రులను భారంగా కాకుండా.. బాధ్యతగా, దైవంగా భావిద్దాం. వారి సేవలోనే నిజమైన ఆనందం, మోక్షం వెతుక్కుందామన్నారు. ఈ క్రమంలో అక్కడున్న వారిని ప్రత్యేకంగా పలకరించి వారితో మాట్లాడారు. అదే విధంగావారితో కేక్ ను కట్ చేసి నూతన సంవత్సర వేడుకలు నిర్వహించుకుని, అందరికి న్యూఇయర్ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి