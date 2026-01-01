English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • CP Sajjanar: న్యూ ఇయర్ వేళ నటి పావాలా శ్యామలను పరామర్శించిన సీపీ సజ్జనార్.. వీడియో..

CP Sajjanar: న్యూ ఇయర్ వేళ నటి పావాలా శ్యామలను పరామర్శించిన సీపీ సజ్జనార్.. వీడియో..

cp Sajjanar visits Hyderabad old age home: నటి పావాలా శ్యామలతో పాటు ఆశ్రమంలో ఉన్న పలువురిని సీపీ సజ్జనార్ పరామర్శించారు. ఈ క్రమంలో  వృద్ధాశ్రమాలు లేని సమాజం ఉండాలని అన్నారు. తల్లిదండ్రులను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకొవాలన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 1, 2026, 05:14 PM IST
  • ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కు వెళ్లిన హైదరాాబాద్ పోలీసులు..
  • తల్లిదండ్రులను అశ్రద్ద చేయోద్దని యువతకు సజ్జనార్ సూచనలు..

CP Sajjanar: న్యూ ఇయర్ వేళ నటి పావాలా శ్యామలను పరామర్శించిన సీపీ సజ్జనార్.. వీడియో..

Cp Sajjanar visits hyderabad old age home and meet with actress pavala syamala: దేశ మంతట న్యూ ఇయర్ సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. చిన్న, పెద్ద తేడాలేకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొత్త ఏడాదిని ఆనందోత్సవాల మధ్య స్వాగతం పలికారు. అయితే..హైదరాబాద్ లో ఈసారి న్యూ ఇయర్ వేళ కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు చేపట్టారు. మొత్తంగా ఎప్పుడులేని విధంగా ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరక్కుండా కొత్త ఏడాది సెలబ్రేషన్స్ జరిగాయి. కొన్ని చోట్ల డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లలో మందుబాబులు దొరికిని కూడా గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి మందుబాబుల సంఖ్య తక్కువగా దొరికిపోయారని అధికారులు చెబుతున్నారు.

మరోవైపు సీపీ సజ్జనార్ తో పాటు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు  కార్ఖానాలోని ఆర్కే ఫౌండేషన్ వృద్ధాశ్రమాన్ని సందర్శించారు. అక్కడున్న 48 మంది పెద్దల యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అయితే.. ఆదే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో..  అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న సీనియర్‌ నటి పావలా శ్యామల గారిని పరామర్శించారు. కష్టకాలంలో ఉన్న ఆమెను ఆదుకుని, ఈ హెల్త్‌కేర్‌ సెంటర్‌లో చేర్పించిన మన తిరుమలగిరి ఏసీపీ రమేష్‌ చొరవ అభినందనీయమన్నారు. 

 గత 18 ఏళ్లుగా వేలాది మందికి ఉచిత వైద్యం, ఆశ్రయం కల్పిస్తున్న డాక్టర్ రామకృష్ణ గారి సేవ స్ఫూర్తిదాయకమని సీపీ సజ్జనార్ ఆయన సేవల్ని కొనియాడారు. ఈ క్రమంలో సీపీ సజ్జనార్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ట్విట్ చేశారు.

ఈ సందర్భంగా నాదొకటే విన్నపం.. ‘వృద్ధాశ్రమాలు లేని సమాజం’ రావాలన్నారు. మనల్ని కంటికి రెప్పలా పెంచిన తల్లిదండ్రులను ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లలో చేర్పించడంపై తన ఆవేదను వ్యక్తం చేశారు. తల్లిదండ్రుల రుణం ఎంత సేవ చేసినా తీరనిదన్నారు.

ఆధునిక జీవనశైలి, ఒత్తిళ్ల సాకుతో వారిని వృద్ధాశ్రమాలకు పరిమితం చేయవద్దని నేటి యువతకు సూచించారు. చరమాంకంలో వారికి కావాల్సింది ఆస్తులు కాదు.. పిల్లల ఆప్యాయత, నాలుగు తీపి మాటలు మాత్రమేనని చెప్పారు.

Read more: New Year 2026: ఇది కదా అసలైన హైదరాబాద్.. న్యూ ఇయర్ వేళ సీపీ సజ్జనార్ ఆసక్తికర పోస్ట్..

తల్లిదండ్రులను భారంగా కాకుండా.. బాధ్యతగా, దైవంగా భావిద్దాం. వారి సేవలోనే నిజమైన ఆనందం, మోక్షం వెతుక్కుందామన్నారు. ఈ క్రమంలో  అక్కడున్న వారిని ప్రత్యేకంగా పలకరించి వారితో మాట్లాడారు. అదే విధంగావారితో కేక్ ను కట్ చేసి నూతన సంవత్సర వేడుకలు నిర్వహించుకుని, అందరికి న్యూఇయర్ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CP SajjanarHyderabadActress Pavala shyamalaNew year celebrationsNew Year 2026

