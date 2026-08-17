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తెలంగాణలో పెన్షన్ మంటలు.. CPS రద్దు కోసం సెప్టెంబర్ 1న ఇందిరా పార్క్ వద్ద ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల మహాధర్నా..!!

CPS Abolition: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ (సీపీఎస్) రద్దు వ్యవహారం  చిలికి చిలికి గాలి వాన అవుతోంది. ప్రభుత్వ సర్వీసులో దశాబ్దాల తరబడి పని చేసిన వారికి గుర్తింపు లేకుండా పోతుందని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అలాగే ప్రభుత్వ టీచర్లు వాపోతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 17, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:21 AM IST
తెలంగాణలో పెన్షన్ మంటలు.. CPS రద్దు కోసం సెప్టెంబర్ 1న ఇందిరా పార్క్ వద్ద ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల మహాధర్నా..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తెలంగాణలో పెన్షన్ మంటలు.. CPS రద్దు కోసం సెప్టెంబర్ 1న ఇందిరా పార్క్ వద్ద ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల మహాధర్నా..!!
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