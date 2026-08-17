/ తెలంగాణలో పెన్షన్ మంటలు.. CPS రద్దు కోసం సెప్టెంబర్ 1న ఇందిరా పార్క్ వద్ద ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల మహాధర్నా..!!

CPS Abolition: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ (సీపీఎస్) రద్దు వ్యవహారం చిలికి చిలికి గాలి వాన అవుతోంది. ప్రభుత్వ సర్వీసులో దశాబ్దాల తరబడి పని చేసిన వారికి గుర్తింపు లేకుండా పోతుందని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అలాగే ప్రభుత్వ టీచర్లు వాపోతున్నారు. కొత్త పెన్షన్ విధానం వల్ల పదవీ విరమణ జీవితానికి గ్యారంటీ లేకుండా పోయిందని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ లోకం ఆవేదన చెందుతోంది. తమకు సామాజిక, ఆర్థిక భద్రత ఇచ్చే పాత పెన్షన్ విధానాన్ని (ఓపీఎస్) వెంటనే పునరుద్ధరించాలని కోరుతూ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉపాధ్యాయ, ఉద్యోగ సంఘాలు పోరాటానికి సిద్ధమయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా సీపీఎస్ అమలులోకి వచ్చిన సెప్టెంబర్ 1వ తేదీని 'పెన్షన్ విద్రోహ దినం'గా పరిగణిస్తూ, ఆ రోజు హైదరాబాద్లోని ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ వద్ద భారీ "మహాధర్నా" చేపట్టేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించాయి.
ప్రస్తుత సీపీఎస్ విధానం ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగుల భవిష్యత్తును తీవ్ర అభద్రతలోకి నెట్టివేసిందని సంఘాల నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతి నెలా కష్టపడి సంపాదించే వేతనం నుంచి కట్ చేసే నిధులను స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడిగా పెట్టడం ఎంతవరకు న్యాయమని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. రిటైర్మెంట్ అయ్యాక వచ్చే అరకొర పెన్షన్తో కాలం వెళ్లదీయడం నానా అవస్థలతో కూడుకున్న పని అని, అందుకే ఎలాంటి మార్కెట్ రిస్క్ లేని పాత పెన్షన్ విధానమే తమకు ఏకైక ఆధారమని ఉపాధ్యాయులు గట్టిగా నిలదీస్తున్నారు.
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ మేనిఫెస్టోలో సీపీఎస్ రద్దు చేస్తామని స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయ నేతలు గుర్తు చేస్తున్నారు. అధికారం చేపట్టి నెలలు గడుస్తున్నా ఆ దిశగా అడుగులు పడకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే రాజస్థాన్, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ వంటి రాష్ట్రాలు పాత పెన్షన్ విధానాన్ని తిరిగి తెచ్చాయని, మన ప్రభుత్వం కూడా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తక్షణమే సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. ఎమ్మెల్సీలు, వివిధ సంఘాల ప్రతినిధులు సైతం ఈ పోరాటానికి తమ పూర్తి మద్దతు తెలిపారు.
సెప్టెంబర్ 1న జరగబోయే ఆందోళన రోజున రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, విద్యా సంస్థల్లో ఉపాధ్యాయులు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి తమ నిరసనను తెలియజేస్తారు. అనంతరం ఉదయాన్నే జిల్లాల నుంచి వేలాదిగా తరలివచ్చి హైదరాబాద్ ఇందిరా పార్క్ వద్దకు చేరుకుంటారు. ధర్నా చౌక్ వేదికగా రోజంతా నిర్వహించే ‘మహాధర్నా’తో ఉపాధ్యాయులు తమ గళాన్ని బలంగా వినిపించి, డిమాండ్లతో కూడిన వినతిపత్రాన్ని ప్రభుత్వ పెద్దలకు స్వయంగా అందజేయనున్నారు.
సీపీఎస్ రద్దుతో పాటు పెండింగ్లో ఉన్న డీఏల విడుదల, బదిలీలు-పదోన్నతుల వివాదాల పరిష్కారం, మెరుగైన హెల్త్ కార్డుల అమలు, జీఓ 317 బాధితులకు న్యాయం చేయాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించి సమస్యలను పరిష్కరించకపోతే ఆందోళనలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తామని, అవసరమైతే సమ్మెకు వెళ్లడానికి కూడా వెనుకాడబోమని స్పష్టం చేస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 1 మహాధర్నాకు ఉపాధ్యాయులంతా పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి తమ ఐక్యతను చాటిచెప్పాలని పిలుపునిచ్చారు.
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