/CPS రద్దు కోసం ఈ నెల 23న చలో హైదరాబాద్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ..!!

CPS Employees Protest: రాష్ట్రంలో సీపీఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేసి.. పాతపెన్షన్ విధానం అమలు చేయాలని తెలంగాణ స్టేట్ కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ డిమాండ్ చేసింది. సీపీఎస్ రద్దే లక్ష్యంగా ఈ నెల 23న నిర్వహించ తలపెట్టిన ఛలో హైదరాబాద్ మహాధర్నా పోస్టర్ను సంఘం నాయకులు గురువారం నాంపల్లి మండలం, గుర్రంపోడు మండల కేంద్రంలోని జెడ్పీహెచ్ఎస్, టీజీఎంఎస్, జూనియర్ కాలేజీల్లో ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా యూనియన్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు కిరణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుకు భద్రత లేని సీపీఎస్ విధానాన్ని ఎత్తివేసి, పాత పెన్షన్ను అమలు చేసే వరకు పోరాటం ఆపేదిలేదని స్పష్టం చేశారు. కాంట్రిబ్యూషన్ పెన్షన్ స్కీమ్ ను రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ స్కీమ్ ను పునరుద్ధరలించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ పునరుద్ధరణ కోసం చేపట్టిన భారీ బహిరంగ సభలో ప్రతి సీపీఎస్ ఉద్యోగి బాధ్యతతో పాల్గొనాలని ఆయన కోరారు. ఉద్యోగులు తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను సాధించుకునేందుకు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని కోరొరు. ఒక్కరైతే..ఒంటరే అని అందరూ ఒక్కటైతే ఉప్పెనే అని ఉద్యమాన్ని మరింత ఉద్రుతం చేయాలన్నారు. హైదరాబాద్లో జరిగే ఈ ఆందోళన కార్యక్రమానికి ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఈ మహాధర్నాకు పీఆర్టీయూ రాష్ట్ర అకడమిక్ గైడెన్స్ కమిటీ నాయకుడు నక్క యుగంధర్, పీఆర్టీయూ మండల ప్రధాన కార్యదర్శి కిరణ్, టీఎస్యూటీఎఫ్ మండల కార్యదర్శి వెంకన్నలు పూర్తి మద్దతు ప్రకటిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ పోస్టర్ ఆవిష్కరణలో పీఆర్టీయూ మండల అధ్యక్షుడు గౌస్ మొహినుద్దీన్, నాయకులు భద్రారెడ్డి, నాగేశ్వర్ రావు, శ్రీనివాసులు, విజయ నిర్మల, సృజన, రామలింగమ్మ, డేవిడ్ రామ్, సీపీఎస్ జిల్లా నాయకులు గురిజ మహేష్, రచ్చ శ్రీను, నాగిళ్ల ఆంజనేయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఏమిటీ సీపీఎస్ ?
2004 సెప్టెంబర్ 1 తర్వాత ప్రభుత్వ సర్వీసులో చేరిన ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు పాత పెన్షన్ (OPS) స్థానంలో సీపీఎస్ను అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. పాత పెన్షన్ విధానంలో రిటైర్మెంట్ సమయానికి ఉద్యోగికి చివరి జీతంలో 50 శాతం నిశ్చిత పెన్షన్గా వచ్చేది. కానీ సీపీఎస్లో ఉద్యోగి జీతం నుంచి 10 శాతం, ప్రభుత్వం నుంచి కొంత జమ చేసి ఆ మొత్తాన్ని షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెడతారు. మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులపై ఆధారపడి ఉండటం వల్ల రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఉద్యోగులకు తగినంత పెన్షన్ రావడం లేదు. దీనివల్ల ఆర్థిక భద్రత కరువైందని, తక్షణమే పాత పెన్షన్ పునరుద్ధరించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు సుదీర్ఘకాలంగా పోరాడుతున్నాయి.
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