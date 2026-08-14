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CPS రద్దు కోసం ఈ నెల 23న చలో హైదరాబాద్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ..!!

CPS Employees Protest: ఈ నెల 23న చేపడుతున్న చలో హైదరాబాద్ బహిరంగ సభ పోస్టర్లను  తెలంగాణ స్టేట్ కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నాయకులు నాంపల్లి మండలం, గుర్రంపోడు మండల కేంద్రంలోని జెడ్పీహెచ్ఎస్, టీజీఎంఎస్, జూనియర్ కాలేజీల్లో  ఆవిష్కరించారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 14, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:56 AM IST
CPS రద్దు కోసం ఈ నెల 23న చలో హైదరాబాద్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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