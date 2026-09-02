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35 ఏళ్ల ప్రభుత్వ సేవకు మిగిలేది అర్ధాకలేనా..? సీపీఎస్‎తో సామాజిక వృద్ధాప్యం పింఛన్ కన్నా తక్కువ పెన్షన్..? ఉద్యోగుల పోరాటం వెనుక ఉన్న కన్నీటి గాథ..!!

CPS Pension Issue: జీవితంలో అత్యంత విలువైన కాలాన్ని,శ్రమను, రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి ప్రభుత్వ సర్వీసుకే అంకితం చేసిన ఒక ఉద్యోగికి.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత కావలసింది పూలమాలలు, సన్మానాలు కావు.. శేష జీవితాన్ని గౌరవంగా నిలబెట్టే కనీస పింఛను భరోసా.

Written ByBhoomi
Published: Sep 02, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:48 PM IST
35 ఏళ్ల ప్రభుత్వ సేవకు మిగిలేది అర్ధాకలేనా..? సీపీఎస్‎తో సామాజిక వృద్ధాప్యం పింఛన్ కన్నా తక్కువ పెన్షన్..? ఉద్యోగుల పోరాటం వెనుక ఉన్న కన్నీటి గాథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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