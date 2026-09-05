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KCR రాజీనామా చేయాలి.. కాంగ్రెస్ పార్టీ మహా ధర్నా..

KCR Resign Drama: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి.. ప్రస్తుత మాజీ సీఎం ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్.. వెంటనే తన అసెంబ్లీ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయాలని కోరుతూ రేవంత్ నేతృత్వంలోని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఈ రోజు నుంచి మహాధర్నాకు పిలుపునివ్వడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 05, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:33 AM IST
KCR రాజీనామా చేయాలి.. కాంగ్రెస్ పార్టీ మహా ధర్నా..
Image Credit: Congress Maha Dharna (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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