/KCR రాజీనామా చేయాలి.. కాంగ్రెస్ పార్టీ మహా ధర్నా..

Revanth Drama on KCR Resign: సోమవారం సెప్టెంబర్ 7 నుంచి అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. సమావేశాలు ప్రారంభం కాకముందే బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ మధ్య వార్ పీక్స్ కు చేరకుంది. ఇక అసెంబ్లీ వేదికగా రేవంత్ సర్కారు వైఫల్యాలను ఎత్తి చూపేందుకు బీఆర్ఎస్ ఓ వైపు వ్యూహాలకు పదును పెడుతున్న సమయంలో వారి డిఫెన్స్ పడేసేలా కాంగ్రెస్ కొత్త తరహా స్కెచ్ వేసి బీఆర్ఎస్ ముందరి కాళ్లకు బంధం వేసేలా రేవంత్ సర్కార్ రివర్స్ ప్లాన్ చేస్తుంది.
ఈ క్రమంలో ప్రతిపక్ష నేత అలాగే బిఆర్ఎస్ అధినేత కేసిఆర్ ఫామ్హౌస్లో పడుకోకుండా.. అసెంబ్లీకి రావాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ హైదరాబాద్ లోని ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ వద్ద భార మహాధర్నాకు రెడీ అయింది. ఈ క్రమంలోనే ప్రతిపక్ష నేత బిఆర్ఎస్ అధినేత కేసిఆర్ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసనలను మరో లెవల్కు తీసుకెళ్లాలనే నిర్ణయానానికి వచ్చినట్టు సమాచారం. ఈ రకంగా ప్రభుత్వాన్ని ముందుగానే ప్రశ్నించకుండా బీఆర్ఎస్ వ్యూహాలకు చెక్ పెట్టే యోచనలో రేవంత్ సర్కారు ఉంది. అయితే కాంగ్రెస్ తన వైఫల్యాలను కప్పి పుచ్చుకునేందుకే కేసీఆర్ రాజీనామా డ్రామాకు తెర లేపిందని బీఆర్ఎస్ వర్గాలు అంటున్నాయి.
కాంగ్రెస్ రాజీనామా డ్రామాలు..
కేసీఆర్ను తెలంగాణ ప్రజలు రెండు సార్లు ఎలెక్ట్ చేసిన సీఎం అన్నారు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉంటూ పార్టీ అధికారంలోకి రావడంతో ఆయన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీఎం చేసిందన్నారు. ఓ రకంగా ముఖ్యమంత్రి ఫేస్ లేకుండా ఎన్నికల్లో వెళ్లిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ తర్వాత రేవంత్ రెడ్డిని సీల్డ్ కవర్లో సెలెక్ట్ చేసిన సీఎం అంటూ ఎద్దేవా చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎంతో మంది సీనియర్స్ ఉన్నా.. కాదని బయట నుంచి వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డిని సీఎం చేసిన విషయాన్ని బీఆర్ఎస్ వర్గాలు ఎత్తి చూపుతున్నాయి. అంతేకాదు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అరచేతిలో స్వర్గం చూపించిందనే ఆరోపణలున్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన ఆరు హామిల్లో ఫ్రీ బస్సును మాత్రమే అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. మిగిలిన హామిల్లో ఒకరెండో అది కూడా కొద్ది మందికి ఇచ్చి మమ అనిపించింది. మిగిలిన హామిలను గాలికి ఒదిలేసిందంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరును సోషల్ మీడియా వేదికగా బీఆర్ఎస్ వర్గాలు ఎండగడుతున్నారు. మరోవైపు సోనియా గాంధీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వకుంటే అసలు కేసీఆర్ సీఎం అయ్యేవారే కాదని ఆ పార్టీ వాళ్లు చెబుతున్న మాట.
కేసీఆర్ రాజీనామాపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సమావేశం..
కేసీఆర్ రాజీనామా చేయాలన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ సన్నాహాక సమావేశం కూడా ఈ రోజు నిర్వహించబోతుంది. హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లాల ఇంచార్జీ మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్ దుద్దిల శ్రీధర్ బాబు ఆధ్వర్యంలో జరగబోయే ఈ సమావేశానికి హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లాల డిసిసి అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్యేలు నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్లు ఇతర ముఖ్యనేతలు హాజరు కాబోతున్నారు. ఇక ధర్నాను విజయవంతం చేసేందుకుకార్యచరణ ఏర్పాట్లపై ఈ సమావేశంలో చర్చించబోతున్నారు.
ఇక కేసిఆర్ రాజీనామా చేయాలంటూ ఒత్తిడి తెచ్చేలా అసెంబ్లీ సెషన్స్ కంటే ముందే కాంగ్రెస్ చేస్తున్న ఈ మహాధర్నా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో
ఆసక్తికరంగా మారినటువంటి పరిస్థితి. నిజానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బిఆర్ఎస్ చేస్తున్న ఆరోపణల విషయంలో చర్చించడానికే కేసిఆర్ అసెంబ్లీకి రావాలని స్వయంగా రేవంత్ రెడ్డి పదే పదే ఛాలెంజ్ విసురుతున్నారు. అయినా కేసీఆర్ మాత్రం సభకు దూరంగానే ఉంటున్నారు. 2023డిసెంబర్ లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రతిపక్ష నేత బిఆర్ఎస్ అధినేత కేసిఆర్ కేవలం మూడు సార్లు మాత్రమే అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరయ్యారు. ప్రారంభంలో ఎమ్మెల్యే గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేందుకు తొలిసారి వచ్చారు.
ఆ తర్వాత 2025 -26వార్షిక బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా గవర్నర్ ప్రసంగం నాడు ఇక తదనంతరం డిసెంబర్ 2025 శీతాకాల సమావేశాలమొదటి రోజున కొన్ని నిమిషాల పాటు సభకు హాజరయ్యారు. ఇక ఆ తర్వాత ఆ అసెంబ్లీలో జరిగే చర్చ కార్యక్రమంలో మాత్రం
ఇప్పటివరకు సీరియస్గా కేసిఆర్ పాల్గొనలేదు. ఇక దీంతో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ప్రభుత్వం నుంచి జీతం తీసుకుంటున్న ఆయన పని చేయడం లేదని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపిస్తుంది. ఇక ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడేందుకు తనకున్న అనుభవాన్ని చెప్పేందుకు సభకు రావడం లేదని ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక ఈ నేపథ్యంలో కేసిఆర్ సభకు హాజరయ్యే విషయంలో
ఇప్పటివరకు విమర్శలకే పరిమితమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ఏకంగా మహా ధర్నాకు దిగడం రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేకిస్తోంది.
మహాధర్నాలో రేవంత్ రెడ్డి..
ధర్నాతో కేసిఆర్ సభకు రాబోతున్నారా లేక కాంగ్రెస్ విషయం తెలిసి కేసీఆర్ ఈ విష్యాన్ని లైట్గా తీసుకోబోతున్నారా అనేది కూడా చూడాలి. ఈ ధర్నాలో ఇటు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి.. పిసిసి అధ్యక్షుడు అలాగే మంత్రులు అందరూ కూడా పాల్గొనబోతున్నారు. ఇక ముఖ్యంగా ప్రధాన ఆరోపణ ఏంటంటే అసెంబ్లీకి కేసిఆర్ హాజర్ కావడం లేదు అని చెప్పి కాంగ్రెస్ విమర్శలు చేస్తుంది. 1000 రోజులుగా జీతం తీసుకుంటూ సభకు హాజరు కాకపోవడంపై కూడా అభ్యంతరం చెబుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో కేసిఆర్ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్ తో కాంగ్రెస్ పార్టీ ధర్నాకు ప్లాన్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది. ఈ మేరకు రేపు ఆరవ తేదీన హైదరాబాద్ లోని ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌకు వద్ద భారీ మహాధర్నాకు దిగుతుంది.
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